Zelo redko se zgodi, da se to pripeti #video

Prvoligaška karavana se bo konec tedna udarila še zadnjič za točke pred reprezentančnim premorom in s tem sklenila uvodno tretjino sezone. V uvodnem dejanju 12. kroga v derbija začelja med Krškim in Rudarjem nismo videli zmagovalca (0:0). V soboto bo zelo pestro v Domžalah, Mariboru in Celju, v nedeljo pa bo šlo zares v Kranju.

Boj zadnje in predzadnje ekipe z lestvice se je končal brez zmagovalca, pa čeprav sta ekipi kar štirikrat zadeli okvir vrat. Oboji tako še vedno ostajajo pri dnu prvenstvene razpredelnice, Krško ni okusilo slasti zmage že na zadnjih sedmih tekmah (2 remija, 5 porazov).

Domžale še boli ponižanje v Fazaneriji?

Domžalčani se dobro spominjajo ponižanja, ki so jim ga v tej sezoni priredili muraši v Fazaneriji. Foto: Mario Horvat/Sportida Pestra sobota prinaša tri zanimive spopade. Domžale, ki jih je nedavno okrepil občasni reprezentant Dejan Lazarević, se pripravljajo na Muro.

Ko so v prvi četrtini sezone gostovale v Fazaneriji, so po bolečem izpadu iz Evrope v Murski Soboti doživele pravcato ponižanje (1:5), ki je pozneje preraslo v daljšo rezultatsko krizo. Traja še danes, zasedba Domžal je vmes doživela silne spremembe, Domžalčane pa zanima le zmaga. ''Želimo si vrnitve v zmagovalni niz,'' poudarja 19-letni Adam Gnezda Čerin.

V goste prihaja Mura, ki je v nedeljo nadigrala Maribor kot še noben v tej sezoni (4:1), a se trener Ante Šimundža na vse kriplje trudi, da bi spodrezal krila evforiji. Zaveda se, da je v ekipi prisotnega preveč nihanja, kar dokazuje tudi podatek, da so pred zmago nad vijolicami kar tri tekme zapored streljali s praznimi naboji. Prekmurci v tej sezoni v gosteh v prvenstvu še niso okusili slasti zmage.

Poraz proti Muri ni vplival na ozračje pri Mariboru

Darko Milanič je v nedeljo doživel najvišji poraz v tej sezoni. Foto: Mario Horvat/Sportida Ob 17. uri sledi poslastica v Mariboru. Vijolice skušajo čim prej pozabiti na nemoč, s katero so v nedeljo omogočili Muri pot do visoke zmage s 4:1. ''Zgodi se slab dan, poraz proti Muri ni vplival na ozračje v klubu,'' poudarja Dare Vršič, eden najbolj izkušenih nogometašev v vrstah podprvakov, ki prepričljivo vodijo na lestvici. V svojih vrstah imajo najboljšega strelca in igralca septembra Dina Hotića, pa tudi najboljšega asistenta Amirja Derviševića.

Na Kidričane, ki so v prejšnji sezonah predstavljali trd oreh favoritom iz Maribora, ima v tej sezoni lepe spomine. Aluminij je v 3. krogu doma izgubil z 2:5, zato se želi tokrat predstaviti v boljši luči. Kidričani so se po zadnji zmagi nad Triglavom utrdili na visokem četrtem mestu.

Olimpija pod Barišićevim vodstvom še ni izgubila

Dušan Kosić je nekdanji dolgoletni nogometaš pa tudi trener Olimpije. Foto: Vid Ponikvar V večernem sobotnem terminu bosta dejavna Celje in Olimpija. Trener gostiteljev Dušan Kosić bo prvič v tej sezoni vodil tekmo brez pomočnika Zorana Zeljkovića, ki se je odločil za samostojno pot in prevzel drugoligaša Ilirijo. Proti nekdanjemu klubu je vedno posebno motiviran, podobno velja za reprezentanta Rudija Požega Vancaša, za katerega so se letos zanimali tudi v ljubljanskem klubu.

Zmaji pod vodstvom Zorana Barišića še niso izgubili, so pa z dvema zadnjima spodrsljajema, neodločenima rezultatoma na domači zelenici proti Gorici in Krškemu, izpustili priložnost, da bi se še bolj približali vodilnemu Mariboru. Za dodatno energijo bodo poskrbeli navijači Green Dragons, ki so v torek spektakularno praznovali 30. rojstni dan.

Uvodna tretjina bo sklenjena na Gorenjskem

Dejan Dončić napoveduje boj za domačo zmago. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo bosta 12. krog, s tem pa tudi uvodno tretjino sezone, sklenila Triglav in Gorica. Kranjčani so bližje dnu kot vrhu, obratno pa velja za Novogoričane, ki na lestvici zaostajajo zgolj za Mariborom in Olimpijo.

Trener gorenjskih orlov Dejan Dončić opozarja, da je Gorica specifična ekipa. ''Njena igra je kompaktna, vselej čvrsta. V vsakem trenutku vedo, kaj hočejo,'' meni strateg Triglava, ki želi v nedeljo osvojiti vse tri točke.

''Smo mlada in motivirana ekipa. Naredili bomo vse, da ohranimo stik z vrhom oziroma mesti, ki vodijo v Evropo,'' na drugi strani sporoča branilec Gorice Matija Kavčič.

Najboljši strelci: 7 - Dino Hotić (Maribor)

6 - Jan Mlakar (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje)

5 - Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor)

4 - Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Andres Vombergar (Olimpija)

