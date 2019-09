Poseben dan za Kronavetra in Mitrovića: prvič na večnem derbiju proti Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdaj so bili Nemanja Mitrović, Luka Zahović in Denis Klinar tekmeci na večnem derbiju, danes pa bodo vsi skupaj v Ljubljani branili barve Maribora. Foto: Vid Ponikvar

Dvanajsti krog Prve lige Telekom Slovenije, s katerim bo sklenjena uvodna tretjina sezone, se bo začel spektakularno. V velikem derbiju vodilnih se bosta spopadla Olimpija in Maribor, pestro soboto pa bosta dopolnila Mura in Domžale. V nedeljo se bo igralo v Sežani in Velenju, dan pozneje pa še v Kidričevem.

Vrhunec 12. kroga bo v Ljubljani, kjer se bosta že ob 17. uri pomerila večna tekmeca Olimpija in Maribor. Zmaji lahko z zmago podvojijo prednost pred največjim tekmecem na +6, vijolice pa bi z morebitnim uspehom po točkah ujele vodilni klub. ''Razmišljamo o zmagi,'' ne skriva cilja Safet Hadžić, ki kot trener Olimpije na šestih dvobojih sploh še ni izgubil z Mariborom.

Zaradi kazni bo pogrešal Mackyja Bagnacka in poskušal prekiniti neslaven niz, saj Ljubljančani v prvenstvu niso doma premagali vijolic že deset tekem zapored. V Stožicah bosta prvič večni derbi v vijoličastem dresu izkusila Rok Kronaveter in Nemanja Mitrović. Največji dogodek v slovenskem klubskem nogometu sta večkrat doživela v zeleno-belem dresu, zdaj pa bosta prvič nastopila še kot vijolici.

''To je tekma, polna čustev,'' razmišlja Rudi Požeg Vancaš, ki je v vedno boljši formi. Maribor je zmagal petkrat zapored v prvenstvu, v Stožicah pa ni, ko je dvoboj štel za točke, izgubil kar pet let in pol! Zaradi kartonov bo pri gostih manjkal Blaž Vrhovec. Glavni sodnik bo Kranjčan Nejc Kajtazović, ki je v 10. krogu spravil v slabo voljo Celjane po sporno dosojeni najstrožji kazni v Murski Soboti.

Šimundža spoštuje Domžale

Ante Šimundža se bo v prihodnjih tednih večkrat pomeril proti Domžalam. Foto: Urban Urbanc/Sportida Petkov ples kroglic na Brdu pri Kranju je odločil, da se bosta v četrtfinalu pokala pomerila Domžale in Mura. Pred tem ju čaka še prvenstveni obračun v Fazaneriji. Neposredni prenos dvoboja bosta lahko spremljali na Planet TV, črno-beli pa vstopajo v srečanje kot favoriti na papirju, saj imajo dvakrat več točk od rumenih (20 proti 10).

''Moramo se zavedati, da so Domžale ekipa, ki ima rep in glavo,'' opozarja domači strateg Ante Šimundža, njegov stanovski kolega Andrej Razdrh, ki je v sredo doživel prvi poraz kot trener Domžal (1:4 proti Olimpiji), pa bo iskal pot do točk, s katerimi bi se lahko rumena družina utrdila na sredini razpredelnice. ''Gre za zelo zahtevno gostovanje,'' ugotavlja 18-letni Tamar Svetlin, ki je proti Olimpiji dosegel strelski prvenec v prvi ligi. Dvoboj se bo začel ob 20.15.

Sulejmanović lovi prvo zmago

Bravo je v Ljubljani ugnal Tabor z 1:0. Foto: Grega Valančič / Sportida Še v prejšnji sezoni sta tekmovala v drugi ligi, nato pa sta napredovala med najboljše. Po 11 krogih je v rahli prednosti Bravo, ki pa bi lahko v primeru negativnega rezultata v Sežani gledal v hrbet Taboru. Obračun na stadionu Rajko Štolfa se bo začel v nedeljo ob 15. uri, neposredni prenos pa si lahko ogledate na Planet 2.

Domači trener Almir Sulejmanović bo naskakoval prvo zmago na klopi češnjic, mladi ljubljanski klub pa bo poskušal še drugič v tej sezoni vzeti mero Sežančanom. V Ljubljani jih je ugnal z 1:0. ''Če bomo v nedeljo tako dobri, kot smo bili proti Muri, ni nobenega strahu,'' je trener Dejan Grabić prepričan, da bi ponovitev predstave proti črno-belim (3:3) zadostovala za uresničitev cilja.

Knapi zasidrani na dnu

Rudarju gre v tej sezoni veliko bolje v pokalu kot prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida Zadnjeuvrščeni Velenjčani so edini klub, ki v tej sezoni še ni okusil zmage. Vsaj v prvenstvu, v pokalu pa so se specializirali za izločanje ljubljanskih ekip, saj so jo zagodli tako Bravu kot tudi favorizirani Olimpiji.

Tokrat bodo ob 17. uri, glavni sodnik srečanja bo Damir Skomina, gostili kranjski Triglav, ki je v četrtek premagal Aluminij in prekinil niz sedmih zaporednih porazov. Gorenjski orli še vedno iščejo naslednika Dejana Dončića, do nadaljnjega pa jih bo vodil začasni trenerski dvojec Gregor Bergant – Vlado Šmit.

Najboljša obramba proti najboljšemu strelcu

Aluminij je v četrtek ostal brez točk v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida V ponedeljek bosta uvodno tretjino prvenstvo sklenila Aluminij in Celje, ki sta se utaborila pod vrhom razpredelnice. Kidričani so v tej sezoni prejeli zgolj šest zadetkov, na lestvici pa po nepričakovanem porazu na Gorenjskem (0:1) zaostajajo le za največjima slovenskima kluboma Olimpijo in Mariborom.

Celjani so si z zmago nad Taborjem (2:0) vrnili samozavest in se približali mestom, ki vodijo v Evropo. Njihovo glavno orožje je mladi Hrvat Dario Vizinger, najboljši strelec tekmovanja. Zadnji dvoboj 12. kroga si boste lahko ogledali na Planet 2, prenos se začne pet minut pred 18. uro.

Lestvica: