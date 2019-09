V živo: Celjanom se smeji, Triglav prekinil katastrofalni niz #video

V zadnji tekmi 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije se merita Celje in Tabor. Triglav je z zmago nad Aluminijem prekinil niz sedmih zaporednih porazov. Večna rivala Olimpija in Maribor sta navdušila pred sobotnim derbijem. Zmaji so s 4:1 zmagali v Domžalah, Maribor pa je s 5:0 odpravil Rudar in zmagal že petič zapored. Bravo in Mura sta se razšla s 3:3.

Celje : Tabor 1:0 (-:-)

24. minuta: Gostje so imeli lepo priložnost za izenačenje, a je Predrag Sikimić z glavo meril mimo vrat. Vratar Matjaž Rozman je bil že premagan, a je izkušeni Srb zgrešil cilj. Gooool! 1:0! V 21. minuti je Ivan Božić zatresel mrežo Tabora in povedel Celjane v vodstvo! 16. minuta: priložnost za gostitelje. Dario Vizinger se je znašel v ugodnem položaju za strel, a se je izkazal vratar Tabora Arian Rener in v akciji, ki je dišala po nedovoljenem položaju, preprečil vodstvo Celja. 9. minuta: sreča za Celjane, smola za goste! Dino Stančič je streljal proti celjskim vratom, čuvaj domače mreže Matjaž Rozman pa ni posredoval najboljše, a ga je rešila sreča, saj je žoga zadela okvir vrat. Celjani so bili v začetnih minutah nevarnejši tekmec, prvo veliko priložnost pa so si priigrali gostje iz Sežane. Ostaja 0:0. Začetek tekme v Celju. Ob 18. uri se bo začela zadnja tekma 11. kroga med Celjem in Taborjem. S kakšno enajsterico bo začel dvoboj Dušan Kosić? Dvoboj si boste lahko ogledali na Planet 2. 🕧💛💙 Grofje, ki bodo Celje že danes poizkušali vrniti nazaj v zmagovalni ritem.. ⚽️ #misija1920 #100letNogometavCelju #MojeMestoMojKlub #GremoCele 💛💙 pic.twitter.com/aCepmmV2l0 — NK Celje (@NKCelje) September 26, 2019 Trener Tabora iz Sežane Almir Sulejmanović je izbral začetno postavo. Tako on kot njegov pomočnik Dominik Beršnjak sta nekdanja nogometaša celjskega kluba! 11 rdeče-črnih proti @NKCelje.



Klop: Simčič, Vukelić, Krivičić, Stevanović, Humar, Požrl, Salkić.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫🍒 pic.twitter.com/2SsPPZqkDG — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) September 26, 2019 Enajsti krog Prve lige Telekom Slovenije, še zadnji pred večnim derbijem v Stožicah, bosta končala Celje in Tabor. Izbranci Dušana Kosića ne skrivajo nezadovoljstva po zadnjem porazu v Murski Soboti (0:1), s katerim so prekinili niz neporaženosti, ki je trajal kar sedem tekem. Izgubili so po sporni 11-metrovki. Še danes so prepričani, da so se sodniki odločili napačno, a bodo morali misli hitro usmeriti v nov cilj, domač spopad s Kraševci. Proti Taboru so se v tej sezoni že opekli. Češnjice so v 2. krogu presenetile Celjane na svojem igrišču, zdaj jim želijo grofje vrniti udarec. Gostje bodo prišli v knežje mesto brez kaznovanega Davida Adama, Tabor pa bo s četrtkovo tekmo končal naporen niz štirih zaporednih gostovanj na severovzhodnem delu Slovenije, saj se je v zadnjih tednih za točke boril v Murski Soboti in Kidričevem, kjer je pri Aluminiju gostoval tudi v pokalu. Obeta se spopad vročih strelcev, mladega Hrvata Daria Vizingerja in izkušenega Srba Predraga Sikimića.

dfdfdfd

Maribor napovedal večni derbi z glasno petardo

Mariborske navijače je prejšnji teden zmotil nepričakovan spodrsljaj proti drugoligašu Kopru v pokalnem tekmovanju, a nogometaši Maribora so v zadnjem času v prvenstvu zelo suvereni. Takšni so bili tudi tokrat, ko so v deževnem Ljudskem vrtu gostili zadnjeuvrščeni velenjski Rudar, ki jim je v prvem medsebojnem obračunu odvzel dve točki, in ga razbili.

Že v prvem polčasu so Mateja Radana, ki jo je v drugem polčasu skupil in predčasno končal nastop, premagali trikrat, že na začetku drugega dela igre pa zadeli še četrtič in tekma je bila odločena. Za slovenske prvake so zadeli Rudi Požeg Vancaš, Aleks Pihler in Rok Kronaveter, ki je pred prvim obiskom Stožic v vijoličastem dresu zadel dvakrat in najavil, da je v odlični formi. Ob koncu je z novim atraktivnim zadetkom za končni izid 5:0 poskrbel Dino Hotić.

Stefan Savić se je v Domžalah izkazal z dvema zadetkoma. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Olimpija navdušila v Domžalah

Olimpija je v Domžalah navdušila predvsem v napadu in zabila štiri gole. Dva Stefan Savić, enega Endri Čekiči, za konec pa je zadel še rezervist Jucie Lupeta in tako uspešno kronal vrnitev na igrišče po daljši odsotnosti zaradi poškodbe. Za Domžale je v prvem polčasu, ko je izid poravnal na 1:1, zabil komaj 18-letni Tamar Svetlin in tako prišel do prvenca v slovenski prvoligaški druščini.

Andrej Razdrh je v peti tekmi doživel prvi poraz na klopi Domžal, trener Olimpije Safet Hadžić pa je lahko zelo zadovoljen, saj je v generalki pred derbijem prišel do druge prvenstvene zmage v nizu in tako pozabil na pokalni spodrsljaj proti velenjskemu Rudarju.

Nogometaši Brava so vodili že s 3:1, a so se morali na koncu sprijazniti z remijem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šest golov in remi v Ljubljani

V prvi tekmi kroga smo v Ljubljani videli kar šest zadetkov. Mura je prišla do vodstva na začetku tekme, a potem so nogometaši Brava do konca polčasa s šestim prvenstvenim golom mladega Aljoša Matka, ki v Ljubljani igra s statusom posojenega nogometaša Maribora, prišli do izenačenja, takoj na začetku drugega dela igre pa še do preobrata in vodstva z 2:1. Ko so to povišali še na 3:1, se je zdelo, da bodo Ljubljančani še tretjič v tej sezoni zmagali, a se to ni zgodilo. Luka Bobičanec je najprej zadel prvič in potem še drugič, tako da je zdaj s sedmimi goli na vrhu lestvice strelcev, Mura pa je domov odšla s točko.

Lestvica:

Najboljši strelci: 7 – Luka Bobičanec (Mura), Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

6 – Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor),

5 – Senijad Ibričić (Domžale), Luka Majcen (Triglav),

4 – Endri Čekiči (Olimpija), Dino Hotić (Maribor), Rok Kronaveter (Maribor), Nikola Leko (Aluminij), Mitja Lotrič (Celje), Luka Menalo (Olimpija), Luka Štor (Aluminij), David Tijanić (Triglav), Matic Vrbanec (Aluminij),

...

Poročila s tekem:

Fotogalerija s tekme:

Triglav : Aluminij

Video vrhunci s tekem:

Maribor : Rudar 5:0





Domžale : Olimpija 1:4

Bravo : Mura 3:3: