V živo: Neverjetna smola Gorice in sreča Olimpije #video

Koper je v primorskem derbiju nepopolnega 10. kroga Prve lige Telekom Slovenije, dvoboj med Bravom in Domžalami je prestavljen na 18. november, ugnal Tabor z 2:1, Gorica pa skuša doma prekrižati načrte Olimpiji. Maribor je v gosteh ugnal Aluminij (3:1) in se povzpel na drugo mesto. Za vodilno Muro, ki je v Fazaneriji remizirala (0:0) s Celjem, zaostaja za dve točki.

Gorica : Olimpija 0:1 (0:1)

57. minuta: menjati je moral tudi strateg Olimpije. Kapetan Miral Samardžić se je poškodovan, tako da je namesto Jeseničana v igro vstopil Marko Perković, Radivoja Bosića pa je zamenjal Matic Fink. 53. minuta: prva menjava v vrstah Gorice. Namesto Matica Paljka je v igro vstopil Kehinde Mathias Oyewusi. Sledili sta dve priložnosti Gorice. Najprej je Žiga Frelih žogo po strelu Etiena Velikonja preusmeril v kot, nato pa je Matteo Tomiček meril čez vrata. Začetek drugega polčasa dvoboja med Gorico in Olimpijo. Če bi Ljubljančani zadržali prednost, bi po točkah ujeli vodilno Muro, Gorica pa bi ostala na zadnjem mestu. Konec prvega polčasa v Novi Gorici. Olimpija odhaja na premor s tesno prednostjo, gostitelji pa, čeprav so večkrat ogrozili vrata zmajev, z zaostankom. Gorica je kar trikrat zatresla okvir vrat. Razmerje strelov na gol je 10:7 v korist Gorice, od tega kar 7:2 pri strelih v okvir vrat! 40. minuta: še en strel v okvir vrat Olimpije. Goran Cvijanović je zapretil z udarcem po sredini vrat, a je bil Žiga Frelih na mestu. Že v naslednjem napadu je visokega vratarja zmajev znova čakalo delo. Ustavil je strel Semirja Smajlagića. 38. minuta: Olimpija je skušala v protinapadu podvojiti prednost. Đorđe Ivanović je lepo zaposlil Andresa Vombergarja, ki pa je nato streljal mimo vratnice, tako da v Novi Gorici ostaja pri tesnem vodstvu gostov, 34. minuta: Nekdanji slovenski reprezentant Goran Cvijanović je mojstrsko izvedel prosti strel z okrog 20 metrov, a se je na njegovo žalost žoga od prečke odbila tik pred golovo črto, nato pa v polje. Vratar Olimpije Žiga Frelih je bil brez moči, a ga je znova spremljala sreča. Vrtnice so tako zadele okvir vrat na tej tekmi že tretjič. Prečka Gorana Cvijanovića: 17. minuta: Velika smola za Gorico in ogromna sreča za zmaje! Žiga Frelih je bil že premagan, a je nato žoga po strelu Etiena Velikonje dvakrat zadela okvir vrat. Najprej se je odbila v desno vratnico, nato še v levo in nato v polje. Ostaja pri tesni prednosti Ljubljančanov, ki jim je bila zdaj naklonjena boginja Fortune. Dvojna vratnica Gorice: Gooooool! 16. minuta. 0:1! Andres Vombergar je popeljal zmaje v vodstvo. V Novi Gorici je v preteklosti že dosegal zadetke, tokrat pa je zatresel mrežo vrtnic po natančnem strelu z glavo. Podajo je prispeval Đorđe Ivanović, ki je pred srečanjem napovedal zmago Olimpije. "Slovenski Argentinec" je dosegel drugi zadetek v tej sezoni. Zadetek Andresa Vombergarja: 14. minuta: Đorđe Ivanović je sprožil proti vratom Gorice, a je bil Uroš Likar dobro postavljen, tako da ni imel nikakršnih težav. 8. minuta: zdaj je bilo vroče v kazenskem prostoru Olimpije. Nekajminutno obleganje vrat zeleno-belih je ponudilo dve obrambi Žige Freliha. Najprej ga je namučil Rok Grudina, nato še Semir Smajlagić. Priložnost Roka Grudine: 2. minuta: prva priložnost na tekmi. Močan strel Timija Maxa Elšnika z okrog 20 metrov je švignil mimo vratnice in za malo zgrešil cilj. V naslednjem napadu je vrata Gorice ogrozil še Đorđe Ivanović. Začetek dvoboja v Novi Gorici, kjer se merita Gorica in Olimpija. Kakšna bo začetna enajsterica vrtnic, ki jo je določil srbski strateg Gordan Petrić? ⚽️ | Začetna enajsterica Gorice na današnjem srečanju proti Olimpiji.#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi pic.twitter.com/WjkhqWUXro — ND Gorica (@NDGorica) November 3, 2020 Trener zmajev Dino Skender se je odločil za naslednjo postavo: Začetna postava za tekmo proti Gorici. 🐉



Klop: Vidmar, Šme, Fink, Kurež, Blagaić, Bagarić, Zeljković, Pavlović, Perković.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/nWP418YEdR — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 3, 2020 Zadnje dejanje nepopolnega 10. kroga bo v mestu vrtnic. V torek ob 18. uri se bosta za prvoligaške točke spopadla nekdanja večkratna državna prvaka Gorica in Olimpija. Gostitelji bodo skušali izkoristiti pozitivno energijo, saj so na zadnjih dveh tekmah osvojili štiri točke, za nameček pa v Celju zapravili zmago v zadnji minuti. Na lestvici so našli priključek s tekmeci, s katerimi bi lahko v nadaljevanju sezone uprizorili krčevit boj za obstanek. Novogoričani bodo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča tudi proti Olimpiji, ki pod vodstvom Dina Skenderja v zadnjem obdobju prikazuje različne predstave. Z mladim Slavoncem je dvakrat gostovala na Primorskem, a še vedno čaka na prvo zmago. Remizirala je v Kopru in izgubila v Sežani, zdaj pa se odpravlja v Novo Gorico, kjer so izbranci Gordana Petrića vedno boljši. Na zadnjih treh domačih tekmah so osvojili šest točk, zalomilo se jim je le proti Mariboru (0:4). Vrnitev starih znancev novogoriškega kluba je obrodila sadove. Izkušnje bodo prišle še kako prav proti tekmecu, kjer v napadu sodelujeta Srb Đorđe Ivanović, ki je zelo neugoden za pokrivanje, in Andres Vombergar, ki se je proti Bravu razveselil prvega zadetka v prvenstvu po vrnitvi iz Rusije. Kaj bo šele, ko bo ozdravel Ante Vukušić in se približal formi, ki ga je krasila v prejšnji sezoni, ko je bil najboljši strelec tekmovanja. Vombergar se dobro spominja domačega prestavljenega dvoboja 1. kroga z Gorico, odigranega šele 30. septembra. Zmaji so ga dobili z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Ivanović. "Tekma je bila zelo borbena. Zagotovo bo podobno tudi tam," sporoča "slovenski Argentinec". Verjame, da bo Olimpija začela zmagovati tudi v gosteh. V tej sezoni ji to še ni uspelo, na štirih tekmah je osvojila le dve točki, kar je občutno manj do tistega, kar bi želel predsednik Milan Mandarić.

Zmaga Kopra, napaka sodnika in zgrešene priložnost Tabora

Primorski torkov obračun na Bonifiki je pripadel gostiteljem. Koper je bil v začetku tekme odločnejši, v 8. minuti je podajo Dareta Vršiča, ki se je podpisal že pod šesto asistenco v tej sezoni, izkoristil Hrvat Ivan Jelić Balta in dočakal strelski prvenec v slovenskem prvenstvu. Na začetku drugega polčasa je sodnik Aleksandar Matković spravil v slabo voljo Koprčane, saj je pokazal na belo točko, čeprav je Mateja Palčiča pred tem v svojem kazenskem prostoru žoga zadela v obraz, ne pa roko. Protesti gostiteljev niso zalegli, Mario Babić je z bele točke izenačil na 1:1.

Izenačenje Tabora na 1:1 po sporni 11-metrovki:

Je sodnik Aleksandar Matković s tem, ko je pokazal na belo točko, oškodoval Koper? Da 106 +

Ne 17 + Oddanih 123 glasov

Sledile so minute, v katerih so bili Sežančani boljši. Zapravili so kar nekaj lepih priložnosti, po najlepši je Christos Rovas zadel le okvir vrat. V 81. minuti so Koprčani znova povedli, Argentinec Claudio Spinelli je v četrtem nastopu za Koper zadel v polno in poskrbel, da so kanarčki skočili na lestvici tik pod vrh. Gostje so ostali brez darila za trenerja Gorana Stankovića, ki je praznoval 41. rojstni dan. Še šetič v tej sezoni so v gosteh ostali praznih rok in nadaljevali nenavadno statistiko.

Poročilo s tekme:

Maribor osvojil Kidričevo, Kronaveter naj strelec lige

Štajerski spopad v Kidričevem je ponudil zelo zanimiv potek dogajanja. Aluminij je pri rezultatu 0:0 zapravil največjo priložnost za vodstvo. Lucas Mario Horvat je izvedel najstrožjo kazen, a je vratar Maribora Ažbe Jug prebral njegovo namero. Njegovi soigralci so v nadaljevanju pritisnili na vrata Aluminija, kjer je sprva blestel Luka Janžeković, nato pa sta ga do konca prvega dela premagala Rudi Požeg Vancaš in Nemanja Mitrović.

Mojstrski zadetek Roka Kronavetra:

V 60. minuti je všečno akcijo z atraktivnim zadetkom kronal Rok Kronaveter. To je bil že njegov peti zadetek v tej sezoni, s čimer se je na vrhu najboljših strelcev izenačil z nekdanjim soigralcem Nardinom Mulahusejnovićem.

Gostitelji so po številnih menjavah, do 65. minute so zamenjali pet igralcev, dvignili ritem in prek Emirja Azemovića poskrbeli za častni zadetek. Maribor je na koncu zmagal s 3:1, zmaga pa bi bila lahko še izdatnejša, saj je dvakrat zatresel okvir vrat gostiteljev. Vijolice so se s tem prebile na drugo mesto in zaostanek za vodilno Muro prepolovile na dve točki.

Poročilo s tekme v Kidričevem:

Slovenski "superpokal" brez zadetkov

V prazni Fazaneriji, kjer so občasno odmevali posneti zvoki navijaške skupine Black Gringos, sta se Mura in Celje razšla brez zadetkov. Pomerila sta se aktualna zmagovalca slovenskega pokala in državnega prvenstva, tako da je domača nogometna javnost še drugič v tej sezoni spremljala svojevrstni superpokal. Če so Prekmurci v uvodnem krogu sezone v Celju zmagali z 2:0, na domačih tleh niso znali premagati Matjaža Rozmana, ki ga je selektor Matjaž Kek vnovič vpoklical v reprezentanco. Podobno velja tudi za Nina Kouterja, ki se je znova znašel na reprezentančnem spisku. Sredi prvega polčasa je ustavil žogo v lastnem kazenskem prostoru po strelu Advana Kadušića. Sledili so protesti Celjanov, a sodnik Dejan Balažič ni pokazal na belo točko.

Sporna situacija po strelu Kadušića:

Je Nino Kouter igral z roko in bi moral sodnik pokazati na belo točko za Celje? Da. 615 +

Ne. 51 + Oddanih 666 glasov

Izenačen dvoboj, razmerje strelov na gol je bilo 12:12 (3:2 v korist Celja v okvir vrat), se je tako končal brez zadetkov, pri Muri pa sta najlepši priložnosti zapravila Žiga Kous, ki je iz ugodnega položaja poslal žogo nad prečko, in Amadej Maroša, čigar zahtevni strel z glavo je za malo zgrešil cilj. Mura po novi točki ostaja na vodilnem položaju, a bi ga lahko v torek po točkah ujela bodisi Olimpija bodisi Tabor.

Poročilo s tekme v Murski Soboti:

Bravo in Domžale šele 18. novembra

Po prazničnem koncu tedna, ki je na sončni strani Alp minil brez nogometnih tekem, bodo prvoligaški klubi nadaljevali tekme 10. kroga. Začeti bi se moral v Ljubljani, kjer bi se morala na stadionu v Spodnji Šiški udariti kluba Bravo in Domžale, a je dvoboj zaradi prevelikega števila okuženih z novim koronavirusom v vrstah rumene družine prestavljen na 18. november.

Po najnovejših podatkih imajo Domžalčani opravka s kar 18 pozitivnimi primeri na zadnjih testiranjih na novi koronavirus, med katerimi je tudi šest igralcev, ki so nastopili na zadnji tekmi Domžal, ko so 25. oktobra doma remizirale z Muro (1:1). Zadnjo šesterico okuženih čaka deset dni prisilne izolacije, preostanek moštva na čelu s prvotno okuženimi, ki so virus uspešno preboleli, pa se po navodilih NIJZ vrača v trenažni proces. Domžalčani nameravajo pred reprezentančnim premorom odigrati še eno tekmo, v soboto jih čaka gostovanje v Mariboru. Podobno velja za Bravo, ki bo med tednom počival, znova pa bo na delu šele v soboto proti Gorici.

Prva liga Telekom Slovenije, 10. krog:

Ponedeljek, 2. november:

Mura : Celje 0:0



Aluminij : Maribor 1:3 (0:2)

Azemović 84.; Požeg Vancaš 35., Mitrović 40., Kronaveter 60. Torek, 3. november:

Koper : Tabor 2:1 (1:0)

Jelić Balta 8., Spinelli 81.; Babić 49./11-m



18.00 Gorica – Olimpija Sreda, 18. november:

13.30 Bravo – Domžale

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Nino Kouter (Mura),

3 - Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Fotogalerija s tekme:

Mura : Celje, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 61 2 / 61 3 / 61 4 / 61 5 / 61 6 / 61 7 / 61 8 / 61 9 / 61 10 / 61 11 / 61 12 / 61 13 / 61 14 / 61 15 / 61 16 / 61 17 / 61 18 / 61 19 / 61 20 / 61 21 / 61 22 / 61 23 / 61 24 / 61 25 / 61 26 / 61 27 / 61 28 / 61 29 / 61 30 / 61 31 / 61 32 / 61 33 / 61 34 / 61 35 / 61 36 / 61 37 / 61 38 / 61 39 / 61 40 / 61 41 / 61 42 / 61 43 / 61 44 / 61 45 / 61 46 / 61 47 / 61 48 / 61 49 / 61 50 / 61 51 / 61 52 / 61 53 / 61 54 / 61 55 / 61 56 / 61 57 / 61 58 / 61 59 / 61 60 / 61 61 / 61

Poročilo s tekme:

Video vrhunci dvobojev:

Koper : Tabor 2:1

Aluminij : Maribor 1:3

Mura : Celje 0:0