V živo: Maribor lovi drugo mesto, prvenec orjaka v vrstah Aluminija #video

Aluminij : Maribor 0:0 (-:-)

Začetek dvoboja v Kidričevem. Drugi današnji dvoboj 10. kroga se je začel ob 20.15. V domači vrsti v Prvi ligi Telekom Slovenije debitira kar 196 cm visoki napadalec iz Bosne in Hercegovine Marko Maletić. Trener NK Aluminij Slobodan Grubor bo skušal priti do novih točk proti Mariboru z začetno postavo: Gostujoči trener Mauro Camoranesi je izbral začetno enajsterico za dvoboj. V konici napada bo Jan Mlakar, Jasmin Mešanović se je preselil na klop. Vijol’čnih 11:



Aluminij - @nkmaribor. Kidričevo, 20.15.



Klop: Pirić, Obreht, Kolmanič, Felipe Santos, Mihelič, Bajde, Matko, Mešanović, Tavares.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #PLTS #ALUMB pic.twitter.com/0edylWXL2R — NK Maribor (@nkmaribor) November 2, 2020 Nemanja Jakšić verjame, da lahko Aluminij danes prekriža načrte vijolicam. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Večerni spopad bo v Kidričevem. V štajerskem obračunu se bosta pred praznimi tribunami pomerila Aluminij in Maribor. Kidričani lahko računajo na veliko svežino v nogah igralcev, saj v zadnjem krogu niso odigrali srečanja z "obolelimi" Domžalami. Počivali so in se že pripravljali na prestižno srečanje s sosedi iz mesta ob Dravi, po katerem se lahko vijolicam (s tekmo manj) približajo le na točko zaostanka in nadaljujejo pozitiven trend. Na zadnjih treh srečanjih niso doživeli poraza, ampak osvojili pet točk. Ker jim je NZS vrnila še dve predhodno odvzeti kazenski točki, se je Aluminij odlepil z dna razpredelnice. Danes se lahko povzpne celo v zgornjo polovico razpredelnice. Ekipi se v prvem krogu nista pomerili na igrišču. Ker Aluminij, obremenjen s težavami zaradi karantene igralcev, sploh ni pripotoval v Ljudski vrt, so Mariborčani zmagali za zeleno mizo (3:0). S tem se je le nadaljeval mogočen niz Maribora, ki je premagal Aluminij že petič zapored, skupno pa je v zgodovini 1. SNL na 21 tekmah dosegel kar 15 zmag. Kidričani so zmagali le dvakrat, doma so premagali vijolice le 14. maja 2017 (3:1), ko je bila zasedba rdeče-belih povsem drugačna od današnje, skupni imenovalec obeh je ostal le še vratar Luka Janžeković, "dobra duša" slačilnice. Proti Mariboru zaradi kazni ne bo smel nastopiti Hrvat Mihael Klepač, bočni branilec Nemanja Jakšić pa je drzno napovedal, da bodo točke ostale v Kidričevem. "Pričakujemo, da bomo odigrali najboljšo tekmo dozdajšnjega dela sezone in da bodo tri točke ostale doma," samozavestno sporoča 24-letni Srb. Pri Mariboru, ki je na zadnji tekmi v Murski Soboti resda narekoval ritem, imel več od igre, a na koncu ostal brez vsega (0:2), bodo danes zaradi kazni pogrešali Amirja Derviševića. O tem, kako "zaslužena" je bila zmaga Mure, je bil dovolj zgovoren kratek komentar Maura Camoranesija po tekmi. "Ena podaja, en gol, en protinapad, najstrožja kazen in rdeči karton. Enostavno," je pojasnil nekdanji velikan italijanskega nogometa, ki po prihodu iz Sežane ni povzdignil rezultatske uspešnosti vijolic. Ko je Jan Repas sklenil dogovor s francoskim Caenom, se je od Domžal poslovil ravno po tekmi z Aluminijem. Danes se bo s Kidričani pomeril v dresu NK Maribor. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Nogomet ima svoje zakonitosti, štejejo le zadetki. Imeli smo več od igre, tudi več priložnosti, toda tekmeci so zabili iz svoje prve, kar lahko le obžalujemo," je pojasnil 23-letni Jan Repas, pred leti že članski reprezentant, ki je po odhodu iz Domžal v Francijo izgubil tekmovalen ritem, zdaj pa se počasi navaja nanj na Štajerskem. "Aluminiju je odpadla vmesna tekma, imeli bodo več časa za priprave. Toda razmišljamo le o svoji pripravi in čim boljši tekmi. Potrebujemo serijo zmag, kar seveda ni preprosto. Usmeriti se je treba k delu, se truditi po najboljših močeh in potem se bo tudi sreča kdaj obrnila na našo stran," je prepričan nekdanji nogometaš Domžal, vesel, da si tekme sledijo v tako zgoščenem ritmu, saj lahko Mariborčani hitro pozabijo na neuspeh, potem ko so prvič v tej sezoni končali tekmo brez doseženega zadetka, in skušajo ujeti tako želeni zmagoviti niz. Dvoboj bo sodil Matej Jug.

Slovenski "superpokal" brez zadetkov

V prazni Fazaneriji, kjer so občasno odmevali posneti zvoki navijaške skupine Black Gringos, sta sta Mura in Celje razšla brez zadetkov. Pomerila sta se aktualna zmagovalca slovenskega pokala in državnega prvenstva, tako da je domača nogometna javnost še drugič v tej sezoni spremljala svojevrstni superpokal. Če so Prekmurci v uvodnem krogu sezone v Celju zmagali s 2:0, na domačih tleh niso znali premagati Matjaža Rozmana, ki ga je selektor Matjaž Kek vnovič vpoklical v reprezentanco. Podobno velja tudi za Nina Kouterja, ki se je znova znašel na reprezentančnem spisku. Sredi prvega polčasa je ustavil žogo v lastnem kazenskem prostoru po strelu Advana Kadušića. Sledili so protesti Celjanov, a sodnik Dejan Balažič ni pokazal na belo točko.

Sporna situacija po strelu Kadušića:

Je Nino Kouter igral z roko in bi moral sodnik pokazati na belo točko za Celje? Da. 264 +

Ne. 21 + Oddanih 285 glasov

Izenačen dvoboj, razmerje strelov na gol je bilo 12:12 (3:2 v korist Celja v okvir vrat), se je tako končalo brez zadetkov, pri Muri pa sta najlepši priložnosti zapravila Žiga Kous, ki je iz ugodnega položaja poslal žogo nad prečko, ter Amadej Maroša, katerega zahtevni strel z glavo je za malo zgrešil cilj. Mura po novi točki ostaja na vodilnem položaju, a bi ga lahko v torek po točkah ujela Olimpija bodisi Tabor.

Poročilo s tekme v Murski Soboti:

Pri NK Domžale kar 18 okuženih oseb

Po prazničnem koncu tedna, ki je na sončni strani Alp minil brez nogometnih tekem, bodo prvoligaški klubi nadaljevali tekme 10. kroga. Začeti bi se moral v Ljubljani, kjer bi se morala na stadionu v Spodnji Šiški udariti kluba Bravo in Domžale, a je dvoboj zaradi prevelikega števila okuženih z novim koronavirusom v vrstah rumene družine prestavljen.

Po najnovejših podatkih imajo Domžalčani opravka s kar 18 pozitivnimi primeri na zadnjih testiranjih na novi koronavirus, med katerimi je tudi šest igralcev, ki so nastopili na zadnji tekmi Domžal, ko so 25. oktobra doma remizirale z Muro (1:1). Zadnjo šesterico okuženih čaka deset dni prisilne izolacije, preostanek moštva na čelu s prvotno okuženimi, ki so virus uspešno preboleli, pa se po navodilih NIJZ vrača v trenažni proces. Domžalčani nameravajo pred reprezentančnim premorom odigrati še eno tekmo, v soboto jih čaka gostovanje v Mariboru. Podobno velja za Bravo, ki bo med tednom počival, znova pa bo na delu šele v soboto proti Gorici.

Primorski derbi na Bonifiki, Tabor nemočen v gosteh

Nekdanji reprezentant Dare Vršič je uvodno četrtino prvenstva zaznamoval s petimi asistencami in tremi zadetki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Torek se bo začel s primorsko poslastico na Bonifiki. Koprčani so v vedno boljši formi. V zadnjem nastopu so na krilih 36-letnega mladostnega veterana Dareta Vršiča, ki ni le najboljši asistent Prve lige Telekom Slovenije, ampak si po novem s tremi zadetki na lestvici najboljših strelcev deli tudi visoko peto mesto, odpravili Celje s 3:0. "Derbi prvakov" druge in prve lige je tako nakazal, da bi lahko kanarčki v nadaljevanju sezone, če se bo resnično nadaljeval trend vse boljših predstav, konkretno napadli mesta, ki peljejo v Evropo. Izenačenost tekmecev je v tej sezoni izjemna, tako da so zaostanki pri vrhu zelo majhni.

Koper bi z zmago nad Taborom poskočil tik pod vrh, novo priložnost za obogatitev strelske zbirke bo imel Nardin Mulahusejnović, ki na zadnjih dveh srečanjih ni zadel v polno, a se lahko vseeno kot edini v tej ligi pohvali z vsaj petimi zadetki. Na roko gre lahko Koprčanom tudi podatek, da bodo gostili Tabor, enega najbolj pozitivnih presenečenje te sezone, a le kar zadeva izkupiček na domačih tekmah. Na njih je nedotakljiv, ko Sežančani zaigrajo v gosteh, pa so veliko bolj ranljivi in kot po tekočem traku izgubljajo dvoboje. Ne le v prvenstvu, ampak celo v pokalu.

Tabor marljivo osvaja prvoligaške točke na domačih tleh, na gostovanjih pa je v tej sezoni izgubil prav vse tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladi strateg Goran Stanković, ki je na trenerskem stolčku nasledil Maura Camoranesija, bo skušal prekiniti neugoden niz. Dobro se spominja zadnje gostujoče zmage češnjic, zgodila se je proti koncu prejšnje sezone, ko je Tabor v Stožicah šokiral Olimpijo z 2:1, zmaji pa so pozneje tudi zaradi tega spodrsljaja ostali brez državnega naslova. Stanković, ki je pred prihodom na Kras deloval v ljubljanskem klubu, za zdaj osrečuje navijače Tabora le na domačih tekmah. V torek bo njegov cilj, da prvič v tej sezoni ostane neporažen v gosteh in po Novi Gorici (1:2 ob skromni igri Tabora) ne ostane brez vsega še na drugem zaporednem primorskem gostovanju. Dvoboj se bo začel ob 16. uri z neposrednim prenosom na Planet 2.

Gorica ujela priključek, zmaji po prvo zmago v gosteh

Gorica je konec septembra gostovala pri Olimpiji in izgubila z 0:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zadnje dejanje nepopolnega 10. kroga bo v mestu vrtnic. V torek ob 18. uri se bosta za prvoligaške točke spopadla nekdanja večkratna državna prvaka Gorica in Olimpija. Gostitelji bodo skušali izkoristiti pozitivno energijo, saj so na zadnjih dveh tekmah osvojili štiri točke, za nameček pa v Celju zapravili zmago v zadnji minuti. Na lestvici so našli priključek s tekmeci, s katerimi bi lahko v nadaljevanju sezone uprizorili krčevit boj za obstanek.

Novogoričani bodo skušal izkoristiti prednost domačega igrišča tudi proti Olimpiji, ki pod vodstvom Dina Skenderja v zadnjem obdobju prikazuje različne predstave. Z mladim Slavoncem je dvakrat gostovala na Primorskem, a še vedno čaka na prvo zmago. Remizirala je v Kopru in izgubila v Sežani, zdaj pa se odpravlja v Novo Gorico, kjer so izbranci Gordana Petrića vedno boljši. Na zadnjih treh domačih tekmah so osvojili šest točk, zalomilo se jim je le proti Mariboru (0:4). Vrnitev starih znancev novogoriškega kluba je obrodila sadove. Izkušnje bodo prišle še kako prav proti tekmecu, kjer v napadu sodelujeta Srb Đorđe Ivanović, ki je zelo neugoden za pokrivanje, in Andres Vombergar, ki se je proti Bravu razveselil prvega zadetka v prvenstvu po vrnitvi iz Rusije.

Lahko zmaji v torek dočakajo prvo gostujočo zmago v tej sezoni? Foto: Vid Ponikvar

Kaj bo šele, ko bo ozdravel Ante Vukušić in se približal formi, ki ga je krasila v prejšnji sezoni, ko je bil najboljši strelec tekmovanja. Vombergar se dobro spominja domačega prestavljenega dvoboja 1. kroga z Gorico, odigranega šele 30. septembra. Zmaji so ga dobili z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Ivanović. "Tekma je bila zelo borbena. Zagotovo bo podobno tudi tam," sporoča "slovenski Argentinec". Verjame, da bo Olimpija začela zmagovati tudi v gosteh. V tej sezoni ji to še ni uspelo, na štirih tekmah je osvojila le dve točki, kar je občutno manj do tistega, kar bi želel predsednik Milan Mandarić.

Prva liga Telekom Slovenije, 10. krog:

Ponedeljek, 2. november:

Mura : Celje 0:0



20.15 Aluminij – Maribor Torek, 3. november:

16.00 Koper – Tabor Sežana

18.00 Gorica – Olimpija Bravo – Domžale* *dvoboj je preložen, nov termin še ni znan

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 - Đorđe Ivanović (Olimpija), Nino Kouter (Mura), Rok Kronaveter (Maribor)

3 - Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Jasmin Mešanović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Fotogalerija s tekme:

Mura : Celje, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida: