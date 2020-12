Tako zgodaj se že dolgo ni igralo za prvoligaške točke. Tabor in Celje bosta prestavljeno tekmo 15. kroga, ki je zaradi neprimernega igrišča odpadla na isti dan, ko je nato Olimpija v večnem derbiju zadala poraz vodilnemu Mariboru (2:0), odigrala že ob 11.30. Kraševci so v tej sezoni odlični na stadionu Rajka Štolfe, kjer so na sedmih tekmah osvojili kar 17 točk. Doma so še neporaženi, petkrat so zmagali, dvakrat pa remizirali. Proti Celju se bodo trudili zadržati izjemno statistiko na igrišču, ki je nekoliko manjših dimenzij od večine preostalih v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Celjani znova brez trenerja Kosića

Tabor v tej sezoni v Sežani sploh še ni doživel poraza. Foto: Grega Valančič/Sportida Trener Tabora Goran Stanković je v tej sezoni že dokazal, kako lahko oteži delo Celjanom. V 6. krogu so češnjice po hudem boju, čeprav so dvoboj končale le z devetimi igralci, izgubile v Celju z 1:2. Na tem dvoboju je oba zadetka za branilce naslova dosegel hrvaški povratnik med rumeno-modre Filip Dangubić, s štirimi zadetki tudi prvi strelec Celja. Toliko golov je v tej sezoni v vrstah Tabora dosegel tudi Grk Christos Rovas.

Gostje na Krasu ne bodo mogli računati na reprezentanta Bosne in Hercegovine Advana Kadušića, v napadu bi lahko ponovno pogrešali Luko Kerina (poškodba) in Romana Bezjaka (samoizolacija), ekipe pa zaradi nedavne okužbe s covid-19 ne bo vodil Dušan Kosić. Ljubljančana bo tudi tokrat nadomeščal pomočnik Jasmin Jerić, ki je navezan na Sežano, saj prihaja iz njene okolice.

"Zavedamo se, da je Tabor postal trn v peti vsakega nasprotnika, vendar je to kvečjemu izziv, da pod pritiskom še bolj stopimo skupaj in se pokažemo v boljši luči," sporoča Jerić, ki je kot mladinec nosil dres Tabora, zdaj pa bo skušal s Celjani, ki so na zadnji tekmi proti ''utrujeni'' Olimpiji pokazali všečno igro, trpela je le učinkovitost v napadu, narediti pravcati podvig. Celjani lahko postanejo prva ekipa, ki bi v tej sezoni premagala Tabor v gosteh, s tem pa bi Celjani na lestvici prehiteli Kraševce in se nekoliko približali mestom, ki peljejo v Evropo. To pa je tudi prvi cilj branilcev naslova v tej sezoni.

Bravo v tej sezoni že spravil Domžale v slabo voljo

Ovbokha Agboyi zaradi kazni ne bo mogel tokrat nastopiti proti Arnelu Jakupoviću. Foto: SPS/Sportida Mladi ljubljanski klub v zadnjem času nima sreče z vremenskimi pogoji na dvobojih. Nazadnje se je potegoval za točke prejšnjo sredo v Murski Soboti, kjer je v snežnih razmerah osvojil dragoceno točko proti Muri (0:0), nato pa konec prejšnjega tedna počival, saj je bila narava neusmiljena do popravljene zelenice v Spodnji Šiški. Tako je bilo v nedeljo, danes pa je igralna površina na stadionu ŽAK že primerna za igranje.

Izbrance Dejana Grabića čaka danes zahteven izziv, saj se bodo pomerili z Domžalčani, ki jim gre v zadnjem času zelo dobro. ''Z remijem proti Kopru, kjer za zmago ni manjkalo veliko, smo niz neporaženosti podaljšali na štiri tekme, in to je zelo pozitivno,'' je zadovoljen branilec Gregor Sikošek, ki je pred nekaj dnevi proti Kopru dosegel enega najlepših zadetkov v tej sezoni.

Evrogol Gregorja Sikoška na zadnji tekmi Domžal:

Gostitelji bodo nastopili brez kaznovanega kapetana Ovbokhe Agboyija. Domžalčane so v tej sezoni že premagali. V uvodnem krogu so po preobratu zmagali na stadionu ob Kamniški Bistrici z 2:1, zmagoviti zadetek pa je v 89. minuti prispeval Rok Kidrič. Na tisti tekmi je prvega od zdaj že šestih zadetkov za rumeno družino v tej sezoni prispeval mladi napadalec Dario Kolobarić, ki bo tudi tokrat velik adut zasedbe Dejana Djuranovića.

Prva liga Telekom Slovenije, prestavljeni tekmi 10. in 15. kroga:

Sreda, 9. december:

11.30 Tabor - Celje

13.30 Bravo - Domžale