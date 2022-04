Sežančani končno do zmage nad Domžalami, Koprčani danes proti Celjanom

Varovanci Dušana Kosića so po treh remijih z Domžalami vendarle prišli tudi do zmage in dragocenih treh točk.

Varovanci Dušana Kosića so po treh remijih z Domžalami vendarle prišli tudi do zmage in dragocenih treh točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

V večnem derbiju v Ljudskem vrtu se je zmage veselil vodilni Maribor, ki je Olimpijo premagal z golom Ognjena Mudrinskega v 75. minuti, Ljubljančani pa zdaj na lestvici 1. SNL za vijoličnimi zaostajajo že za deset točk in so bolj ali manj že izpadli iz boja za naslov prvaka. Prvak Mura je v gosteh z 2:1 ugnal Bravo, Radomljani so remizirali z Aluminijem (1:1). Tabor je v nedeljo z 2:1 premagal Domžale, drugouvrščeni Koper pa bo zvečer gostil Celjane.

Vodstvo Tabora je kljub manj prepričljivim rezultatom v zadnjem času ohranilo zaupanje v ljubljanskega trenerja Dušana Kosića in v nedeljo so Sežančani le prekinili šest tekem trajajoč črni niz brez zmage. Z 2:1 so bili boljši od Domžal. Že v sedmi minuti tekme je z enajstih metrov domače v vodstvo popeljal Mihael Briški. V 49. minuti so Domžalčani – tudi ti so po nizu slabših rezultatov na lestvici 1. SNL zdrsnili na šesto mesto – izenačili z golom Arnela Jakupovića. Že je kazalo že na četrti remi med tema dvema ekipama v sezoni, a je tega b 84. minuti preprečil Dino Stančić.

Tabor se je veselil dragocenih treh točk, še vedno pa na lestvici ostaja le pred Aluminijem.

Koprčani še v boju za dvojno krono

Zadnjo tekmo 30. kroga bosta odigrala Koper in Celje. Kanarčki so po odmevni zmagi v Murski Soboti (2:1) zadržali stik z vodilnim Mariborom, zdaj pa jih čaka obračun s Celjem, na katerem bi se lahko gostje odločili za določene skrivalnice. Koprčani se bodo namreč z izbranci Simona Rožmana pomerili tudi v polfinalu pokalnega tekmovanja, ki ga Celjani doživljajo kot vrhunec sezone in edino možnost za zagotovitev evropske vozovnice. Motivacija je še toliko večja, ker bo finale pokala letos prav na celjskem stadionu.

Zoran Zeljković se bo pomeril s klubom, pri katerem je pred leti spoznaval trenersko delo kot pomočnik Dušana Kosića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Primorci kot edini slovenski klub vztrajajo celo v boju za dvojno krono, a trener Zoran Zeljković zavestno umirja konje. Igralcev noče obremenjevati s pritiskom, za edini klubski cilj je postavljen preboj v Evropo. Celjani bodo na Bonifiki pogrešali dva kaznovana igralca, manjkala bosta Tomislav Tomić in Jon Šporn, Koprčani pa bodo želeli navijačem še enkrat dokazati, da zmorejo navduševati in osvajati točke tudi brez poškodovanega prvega strelca Maksa Barišića.

Robert Prosinečki je Olimpijo prvič vodil na derbiju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vodilni Maribor je še povečal prednost pred zasledovalci in si še izboljšal položaj pred zaključkom sezone, v kateri naskakuje 16. državni naslov.

Edini gol na derbiju je dosegel najboljši strelec prvenstva Ognjen Mudrinski. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vijolice niso osvojile lovorike že tri leta, na domačo zmago nad Olimpijo pa so čakale skoraj pet let. Zmagoviti zadetek je v 75. minuti večnega derbija v Ljudskem vrtu dosegel Ognjen Mudrinski. To je bil že njegov 15. gol v tej sezoni 1. SNL. Ljubljančani so si priigrali kopico zrelih priložnosti, najbližje zadetku pa je bil kapetan Timi Max Elšnik, ki je osem minute pred zadetkom Mudrinskega z izjemnim udarcem z razdalje zatresel okvir vrat.

Strateg Maribora Radovan Karanović je tako pozdravil prvo zmago na večnih derbijih, trener Olimpije Robert Prosinečki pa je po bolečem porazu dal vedeti, kako so se zmaji že poslovili od boja za naslov. Zdaj jih čaka boj za Evropo, prednost pred četrtouvrščeno Muro se je stopila na le dve točki.

Maribor bo v 31. krogu v petek gostil Radomlje, Olimpija pa dan pozneje Tabor.

Fotogalerija z večnega derbija v Ljudskem vrtu (Blaž Weindorfer/Sportida):

Mura slavila v zasneženi Spodnji Šiški

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v Ljubljani, kjer je prvak Mura v neposrednem obračunu za četrto mesto, ki bi lahko po koncu sezone zagotavljalo celo vozovnico za Evropo - zlasti v primeru, če bi pokalno lovoriko osvojil Koper -, premagal Bravo (2:1). Nogometaši Mure so na prvi tekmi 30. kroga z 2:1 slavili na gostovanju pri Bravu. Foto: Grega Valančič/Sportida

V deževni in zasneženi Ljubljani so v 25. minuti povedli gostje. Luka Bobičanec je streljal s kakšnih 20 metrov, odbito žogo vratarja Orbaniča pa je iz bližine v mrežo pospravil Mirlind Daku. Kaj kmalu je Bravo prvič resneje ogrozil gol gostov, a je žogo po strelu Almina Kurtovića z razdalje Marko Zalokar odbil čez prečko.

Podobno je posredoval v 36. minuti, ko je obranil poskus z glavo Gregorju Bajdetu, ki pa je še v isti minuti po kotu z desne strani dobil dvoboj z Zalokarjem, žogo je z nogo iz prve poslal pod prečko in postavil rezultat prvega polčasa. V drugem, ki ga je zaznamovalo sneženje, je pet minut po vstopu v igro Muro v vodstvo popeljal rezervist Mihael Klepač, ki se je v kazenskem prostoru otresel Marka Španringa zadel za 2:1, kar je bil tudi končni rezultat.

Mura je četrta, Bravo s petimi točkami zaostanka pa peti.

Fotogalerija s tekme v Spodnji Šiški (foto: Grega Valančič/Sportida):

Remi Radomelj in Aluminija

Robert Pevnik še čaka na prvo zmago na klopi Aluminija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na drugi sobotni tekmi so se nogometaši Radomelj in Aluminija razšli brez zmagovalca. Kidričani so prvi zagrozili, v 8. minuti je Dino Špehar zgrešil s strelom z glavo, prav Špehar pa je bil tisti, ki je v 14. minuti načel mrežo Emila Velića. Radomljani so izenačili v 40. minuti, ko je z bele točke zadel Tomislav Mrkonjić, nad katerim je tudi bil storjen prekršek za najstrožjo kazen. Za Mrkonjića, ki je postavil tudi končnih 1:1, je bil to šesti gol na deseti tekmi.

Radomljani ostajajo osmi, od zgodovinskega dosežka, obstanka v druščini najboljših, jih deli le nekaj korakov. Dvakrat jim ni uspelo. Dvakrat so bili prepričljivo najslabši, v tej sezoni, ko so spomladi še dvignili uspešnost, pa se jim nasmiha celo "varno" osmo mesto, s katerim bi se izognili dodatnim kvalifikacijam. Aluminij ostaja zadnji.

1. SNL, 30. krog: Sobota, 9. april:

Bravo : Mura 1:2 (1:1)

Bajde 36.; Daku 25., Klepač 68.



Radomlje : Aluminij 1:1 (1:1)

Mrkonjić 40./11-m; Špehar 12.



Maribor : Olimpija 1:0 (0:0)

Mudrinski 75. Nedelja, 10. april:

Tabor : Domžale 2:1 (1:0)

Briški 7./11-m, Stančić 84.; Jakupović 49.



20.15 Koper - Celje