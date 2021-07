Koper presenetil Celjane in skočil na prvo mesto

Nogometaši Kopra so v soboto zvečer v gosteh pokvarili načrte Celju (3:1) in prevzeli vodstvo na razpredelnici, Mura in Bravo pa sta se v Prekmurju razšla brez zmagovalca. Radomlje so v petek v gosteh spravile v slabo voljo Aluminij, vrhunec kroga pa bo nedeljski večni derbi v Stožicah, kjer se bosta prvič v tej sezoni udarila Olimpija in Maribor. Vijolice bodo nastopile prvič po evropskem izpadu, v nedeljo bosta na delu tudi Domžale in Tabor.

Večerni sobotni spopad v Celju je osrečil navijače Kopra. Kanarčki, ki so se v prejšnji sezoni komaj izognili izpadu iz prve lige, so na gostovanju v knežjem mestu presenetili izbrance Agrona Šalje in zmagali s 3:1. Primorci tako pod vodstvom Zorana Zeljkovića, ki je trenersko kariero začel prav v Celju kot pomočnik Dušana Kosića, v tej sezoni še niso izgubili.

Kaheem Parris je s tremi zadetki skočil na vrh lestvice najboljših strelcev. Foto: Urban Meglič/Sportida

V treh tekmah so osvojili sedem točk in se (vsaj do nedelje) povzpeli na prvo mesto, Jamajčan Kaheem Parris, ki je bil v prejšnji sezoni kralj strelcev v drugi ligi, pa je s tremi zadetki najboljši strelec 1. SNL. Celjani so še drugič zapored v tej sezoni ostali praznih rok na domačih tleh, častni zadetek za gostitelje je pred koncem prvega polčasa prispeval Ivan Božić.

Mura do prve točke, Bravo pa tretjega remija

Slovenski prvak Mura ni občutil sladkosti zmage v novi prvenstveni sezoni niti v tretjem poskusu. V napornem ritmu, ki ga odrejajo obveznosti v Evropi, so na domači Fazaneriji remizirali z Bravom (1:1).

Nogometaši Brava so pokvarili načrte prvaku iz Murske Sobote. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mladi ljubljanski klub je tako zadržal niz remijev, po dveh neodločenih rezultatih z 0:0 pa je končno dosegel zadetek. Njegovo mrežo je na začetku drugega polčasa zatresel Amadej Maroša in popeljal črno-bele v vodstvo, a je 13 minut pred koncem, to je bil prvi strel Brava v okvir vrat, izenačil Loren Maružin. Muro čaka v četrtek nov evropski izziv, v kvalifikacijah za ligo Europa se bo pomerila z litovskim prvakom Žalgirisom.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Radomljani presenetili tudi Kidričane

Večina prvega polčasa uvodnega srečanja tretjega kroga prve lige je minila dokaj mirno in brez konkretnih priložnosti. Nekaj minut pred koncem prvega dela pa smo vendarle videli zadetek. Veselili so se gostje iz Radomelj, strelec v 42. minuti je bil Mark Zabukovnik. Tudi v drugem polčasu smo dolgo čakali na še kakšen zadetek, ponovno pa je prišel v zaključnem delu igre. Tokrat v 79. minuti, junak pa Sandi Nuhanović.

Radomlje so vpisale prvo zmago v novi sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do konca srečanja se nato rezultat ni več spremenil in gostje so vpisali premierno zmago v novi sezoni, Aluminij pa tudi po treh srečanjih ostaja brez doseženega zadetka. V samih izdihljajih srečanja je drugi rumeni in posledično rdeči karton prejel domači branilec Klemen Bolha.

Domžale lovijo prve točke

V nedeljo bo najprej pestro v Domžalah, kjer bo gostoval Tabor. Domžalčani so v četrtek po zmagi nad finsko Honko napredovali v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Slabše Domžalčanom, ki so sicer v tej sezoni do zdaj odigrali le eno tekmo, kaže v 1. SNL, kjer so še brez točke. Na edini odigrani tekmi so v prejšnjem krogu klonili proti Mariboru (1:3). Sežanci so na drugi strani že okusili slast zmage, v prvem krogu so presenetljivo s 3:0 ugnali prvaka Muro, v prejšnjem krogu pa so na domačem terenu morali priznati premoč Celjanom (1:0). Kdo bo boljši tokrat?

Maribor se je poslovil od Evrope. Foto: Vid Ponikvar Prvi večni derbi sezone

Za konec kroga bomo spremljali poslastico v obliki večnega derbija. V Ljubljani se bosta v nedeljo zvečer pomerila Olimpija in Maribor. Ekipi se na obračun podajata z različno popotnico. Olimpija je v četrtek na Malti po izvajanju enajstmetrovk izločila Birkirkaro, Maribor je na domačem terenu po drugem porazu proti švedskem Hammarbyju zaključil evropsko sezono. Zdaj bodo Štajerci vse misli usmerili proti domačemu prvenstvu, kjer so po dveh krogih še edina ekipa brez praske. Bili so boljši od Celja in Domžal. Olimpija je do zdaj odigrala le eno tekmo in remizirala z Radomljami (1:1). Ljubljansko ekipo je pred nadaljevanjem sezone zapustil vratar Žiga Frelih, obrambo Zmajev pa je okrepil Đorđe Crnomarković.

Ekipi sta do zdaj v prvi ligi odigrali 48 medsebojnih tekem, Olimpija je zmagala osemkrat, Maribor 19-krat, 21-krat pa sta ekipi razšli z remijem. V Stožicah je bil Maribor uspešen devetkrat, Olimpija pa štirikrat. V prejšnji sezoni sta se moštvi trikrat razšli z neodločenim izidom, enkrat pa se je zmage ravno v Stožicah veselila Olimpija.

1. SNL, 3. krog: Petek, 30. julij:

Aluminij : Radomlje 0:2 (0:1)

Zabukovnik 42., Nuhanović 79. RK: Bolha 95./Aluminij

Poročilo s tekme Sobota, 31. julij:

Mura : Bravo 1:1 (0:0)

Maroša 49.; Maružin 77.

Poročilo s tekme



Celje : Koper 1:3 (1:1)

Božić 44.; Parris 25., 66., Colley 84.

Poročilo s tekme Nedelja, 1. avgust:

17.00 Domžale – Tabor

20.15 Olimpija – Maribor

Lestvica: 1. Koper 3 tekme - 7 točk

2. Maribor 2 – 6

3. Radomlje 3 – 5

4. Tabor Sežana 2 – 3

5. Bravo 3 – 3

6. Celje 3 – 3

7. Aluminij 3 – 2

8. Olimpija 1 – 1

9. Mura 3 – 1

10. Domžale 1 – 0