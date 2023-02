Napadalci v 1. SNL streljajo s slepimi naboji, Olimpija lovi +16

Prvoligaška sobota se je začela že v času kosila v Šiški, kjer sta se spomladanska dolžnika Bravo in Mura razšla brez zadetkov. Mreži sta ostali nedotaknjeni tudi v Domžalah na dvoboju med Radomljami in Taborom, večer pa ponuja dvoboj med Koprom, ki letos še ni občutil sladkosti zmage, in vodilno Olimpijo, ki lahko z novo zmago prednost pred najbližjim zasledovalcem poviša na +16. Nedelja prinaša že 110. štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Obeta se neposreden dvoboj za drugo mesto, nato pa se bo Gorica predstavila prvič po odhodu Mirana Srebrniča. V mesto vrtnic prihajajo Domžale.

1. SNL, 24. krog:

Sobota, 25. februar:

Nedelja, 26. februar:

Radomljani znova niso zatresli mreže Taboru

Oliver Bogatinov je ostal z Radomljani neporažen tudi na četrti tekmi. Foto: Nik Moder/Sportida V derbiju začelja, spopadu za ''varno'' osmo mesto, sta se Radomlje in Tabor razšla brez zadetkov. V 32. minuti se je zatresla mreža gostiteljev, ko je francoski branilec Thadee Kaleba po odbiti žogi streljal v kazenskem prostoru in s spretnim udarcem premagal Emila Velića, a je veselje gostov iz Sežane trajalo le nekaj sekund. Sodnik je zadetek zaradi igranja Francoza z roko razveljavil, tako da je ostalo pri 0:0. Kluba, ki v spomladanskem delu pod vodstvom Oliverja Bogatinova in Dušana Kosića še nista doživela poraza, tudi v nadaljevanju srečanja nista zadela v polno. Pri domačih je bil najbližje zadetku Madžid Šošić, njegov nevaren strel je v 66. minuti ukrotil Jan Koprivec.

Zanimivo je, da so Radomljani v prvi ligi odigrali že štiri domače tekme s Taborom, a še čakajo na prvo zmago, za nameček pa niso na omenjenih tekmah dosegli niti enega zadetka (0:0, 0:0, 0:1 in 0:0). Veliko uspešnejši so na gostovanjih na Krasu, kjer so na treh tekmah zmagali kar dvakrat.

Bravo po dvojni smoli v 57. minuti do prve letošnje točke

Sobotni prvoligaški spored se je začel v Spodnji Šiški. Na stadionu, ki ima najmanjšo travnato površino v 1. SNL, sta remizirala soseda na lestvici, Bravo in Mura (0:0). Loči ju kar 11 točk, mladi ljubljanski klub pa bo moral začeti pogosteje osvajati točke, če bo hotel ohraniti prednost pred tremi najslabšimi ekipami, ki jim napovedujejo krčevit in do konca napet boj za obstanek (Tabor, Radomlje in Gorica). Šiškarji so proti Muri osvojili prvo točko v letu 2023, na prvo zmago v prvenstvu pa bodo morali podobno kot Mura še čakali.

Mura je ostala neporažena proti Bravu še na deseti zaporedni tekmi, znova pa se ni proslavila z učinkovitostjo v napadu. V prvenstvu ni zmagala že na sedmih tekmah, čeprav ima v svojih vrstah drugega najboljšega strelca prvenstva Mirlinda Dakuja, pa je na omenjenih tekmah dosegla le tri gole.

V njenih vrstah se je izkazal vratar Klemen Mihelak. V 3. minuti je s konicami prstov ubranil nevaren strel najboljšega strelca Brava Martina Kramariča z okrog 30 metrov, v 57. minuti pa je čuvaja mreže Mure reševala tudi sreča. Ljubljančane je od vodstva delilo le nekaj centimetrov. Najprej je okvir vrat zatresel Kramarič, v nadaljevanju napada pa še David Flakus Bosilj. Končno razmerje strelov na gol je bilo 10:9 za Bravo, od tega 5:5, kar se tiče strelov, ki so romali v okvir vrat.

Riera že dvakrat premagal Zeljkovića. Kako bo zvečer?

Poslastica dneva bo na Bonifiki. Zvečer se bosta na Obali pomerila Koper in Olimpija. Kanarčki so veliki dolžniki spomladanskega dela. Odkar so okrepili zasedbo in povečali konkurenco na številnih igralnih mestih, trener Zoran Zeljković še ni našel prave rešitve za osvajanje točk. V tej sezoni tudi še išče recept, kako premagati Olimpijo. Proti vodilnim Ljubljančanom je izgubil dvakrat. Z 0:2 na Bonifiki in z 1:2 v Stožicah.

Zoran Zeljković je s Koprom v spomladanski del vstopil slabše od pričakovanj. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Primorci so jesenski del končali na visokem drugem mestu, v hrbet so gledali le zmajem, po klavrnem izkupičku v uvodnih treh spomladanskih krogih, na katerih so osvojili le eno točko, praznih rok pa ostali na obeh domačih tekmah (Radomlje in Maribor), pa so padli na četrto mesto. Lahko bi bilo drugače, če si Zeljkovićeva četa na prav vsaki tekmi ne bi privoščila neugodnosti. Tako je Bede Osuji proti Mariborčanom zapravil 11-metrovko, na zadnjih tekmah pa sta si rdeči karton prislužila Luka Kambič in Omar Correia. Slednji, francoski zvezni igralec, tako ne bo mogel zaigrati proti zeleno-belim.

Olimpija prihaja v Koper po nove tri točke. Trener Albert Riera, ki v zadnjem tednu dviguje prah z objavami na družbenih omrežjih, v katerih izraža nezadovoljstvo z nekaterimi (sodniškimi) odločitvami v 1. SNL, vstopa v srečanje zelo motiviran. Željo po zmagi želi prenesti tudi na igralce, ki so med tednom v Stožicah uresničili cilj in po bolečem porazu v Ljudskem vrtu premagali Gorico, pri tem pa prejeli kar tri zadetke in dokazali, kako bo treba v igri še marsikaj popraviti in izboljšati, da ne bo prihajalo do podobnih primerov tudi proti boljšim tekmecem, kot je Gorica.

Vratar Olimpije Matevž Vidovšek je na zadnjih dveh tekmah prejel kar pet zadetkov. Olimpija je vseeno osvojila tri točke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vratar Matevž Vidovšek je na zadnjih dveh tekmah prejel kar pet zadetkov, kar je neverjetna številka, upoštevajoč predhodno statistiko, ko je veljal za skoraj nepremagljivega čuvaja mreže. Koroški orjak prihaja na Bonifiko, na stadion, kjer je sredi jeseni po spornem naletu na Kaheema Parrisa staknil poškodbo dlančnice, zaradi nje pa izpustil dobršen del sezone. V napadu zmajev se je na zadnjem srečanju izkazal Admir Bristrić. Mladi nogometaš iz BiH se je med strelce vpisal dvakrat. Če bo Olimpija tudi tretjič v tej sezoni premagala Koprčane, bo prednost pred najbližjimi zasledovalci Celjani narasla na izjemnih +16. Sodil bo Matej Jug.

V Ljudskem vrtu spopad za drugo mesto

Vrhunec nedeljskega sporeda 1. SNL zagotovo prinaša štajerski derbi. Že 110. po vrsti. Ob 15. uri se bosta pomerila edina slovenska kluba, ki vztrajata neprekinjeno v prvi ligi od začetka državne samostojnosti pa do danes. Maribor, ki je v četrtek prekinil niz sedmih zmag in v Domžalah osvojil točko (1:1), bo gostil Celjane.

Navijači Maribora na zadnji tekmi v Domžalah niso dočakali osme zaporedne zmage, ampak remi (1:1), po katerem so vijolice zdrsnile na tretje mesto. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Obeta se neposreden obračun za drugo mesto, obe ekipi pa ne bosta mogli računati na vodenje glavnih trenerjev. Tako Damir Krznar kot Roman Pilipčuk zaradi kazni prejetih rumenih kartonov ne bosta smela sedeti na trenerskih stolčkih, ampak spremljati srečanje s tribun. Če so vijolice v Domžalah, kjer niso mogle računati na pomoč kaznovanega Josipa Iličića, prekinile zmagovalni niz, pa je svojega nadaljeval Žan Vipotnik. Najbolj vroči napadalec 1. SNL je zadel v polno že na šesti prvoligaški tekmi zapored, s 13 zadetki pa je tudi prvi golgeter tekmovanja. ''Imeli bomo dan premora manj od tekmecev, kar veliko pomeni, ko gre za tretjo tekmo v nizu. Zdaj je naša obveza, da poiščemo, izvlečemo dodatne moči. Verjamem, da bodo fantje zmogli. Našli bodo rezerve, notranje moči,'' pred štajerskim derbijem, na katerem ne bo smel zaigrati Iličić, sporoča trener Krznar. Namesto njega bo vijolice v nedeljo vodil pomočnik Mihael Mikić.

Matko Obradović bo imel opravka z najbolj vročim napadalcem lige, Žanom Vipotnikom. Foto: Nik Moder/Sportida

Celjani so med tednom po zaslugi Lucasa Mačaka, 18-letnega aduta s klopi, le strli odpor Brava (2:1) in se povzpeli na drugo mesto. Zdaj prihaja na vrsto tekma, na kateri bodo skušali unovčiti bogate izkušnje številnih novincev, ki so leta 2021 v Ljudskem vrtu z Muro proslavljali zgodovinski naslov prvaka. To bo pravi izziv za Matka Obradovića, Žana Karničnika in Luko Bobičanca, da dokažejo, zakaj v očeh tistih, ki so jih pripeljali v knežje mesto, veljajo za nekaj več. Moštvo bo vodil nekdanji slovenski reprezentant Darijan Matić, pomočnik kaznovanega Pilipčuka. Pravico bo delil Rade Obrenović.

Vrtnice na delu prvič po odhodu Srebrniča

Sklepno dejanje 24. kroga bo v Novi Gorici, kjer se bosta za točke pomerila Gorica in Domžale. Vrtnice so se odločile za spremembo na položaju trenerja. Miran Srebrnič, legenda in ikona kluba, je zapustil vroči stolček v trenutku, ko štirikratni državni prvaki zasedajo zadnje mesto. Začasno ga bo nadomestil Florijan Debenjak, ki ga je nadomeščal (takrat je bil Srebrnič kaznovan) že na gostovanju pri Olimpiji, nato pa bi lahko Novogoričani na položaj novega trenerja ustoličili znano trenersko ime − Edyja Rejo, 77-letnega Italijana slovenskih korenin, ki je v bogati karieri vodil številne velikane tako v Italiji (Napoli, Lazio, Atalanta, Torino, Bologna …) kot tudi na Hrvaškem (Hajduk), nedavno pa je bil tudi selektor Albanije.

Domžalčani, ki imajo v svojih vrstah številne mlade igralce, vztrajajo v boju za Evropo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Gorica si želi zagotoviti obstanek, zmaga proti Domžalam, ki v spomladanskem delu nihajo v predstavah, na treh tekmah pa so osvojili štiri točke, bi prišla kot naročena. Simon Rožman na drugi točki še ni vrgel puške v koruzo, kar se tiče preboja v Evropo. Uživa v delu z mladimi. Prepričan je, da ekipa napreduje in se razvija v pravo smer. Zdaj ga čaka obračun s tekmecem, ki je v dozdajšnjem delu sezone osvojil kar 20 točk manj od Domžal. Zadnja tekma 24. kroga se bo začela ob 17.30.