Sedem golov v Stožicah, krizo Brava v Celju poglobil 18-letnik

Sredin spored 23. kroga prve lige se je začel v Celju, kjer je 18-letni Lucas Mačak zadel za zmago proti Bravu (2:1). Kar sedem golov pa je padlo v Stožicah, kjer je vodilna Olimpija zadnjo Gorico premagala s 4:3. V torek so Radomljani presenetili Koper in zmagali prvič po 207 dneh, Tabor pa je na Fazaneriji vodil že z 2:0, a je Mura izenačila na 2:2. V sklepnem dejanju kroga se bosta v četrtek udarila Domžale in Maribor, ki bo lovil osmo zaporedno zmago.

1. SNL, 23. krog:

Torek, 21. februar:

Sreda, 22. februar:

Četrtek, 23. februar:

Olimpija dobila gol v četrti minuti, a je sledil silovit odziv

Mario Kvesić za 2:1. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Jezna Olimpija po dogodkih na minulem večnem derbiju je na tekmi 23. kroga že v četrti minuti doživela nov šok. Z neposredne bližine je Matevža Vidovška premagal Dario Kolobarić. Trener Albert Riera ni mogel verjeti, kakšna napaka se jim je pripetila v obrambi. A odgovor je bil hiter in silovit. S pravim evrogolom z roba kazenskega prostora je že osem minut pozneje izenačil Aldair. Njegov sicer šele drugi gol v sezoni. Pet minut pozneje pa so zeleno-beli že vodili z 2:1. Po podaji Mustafe Nukića je osmič v sezoni zabil Mario Kvesić. Zasluženo vodstvo Ljubljančanov, ki so prevladovali.

Olimpija je 14 točk pred Celjem. Konec tedna igra s Koprom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zmagovalec je bil odločen že pol ure pred koncem tekme, ko je dvakrat zadel Admir Bristrić, drugič po že sedmi podaji Kvesića v sezoni. Bosanski nogometaš je pozimi okrepil Olimpijo in na svoji tretji tekmi prvič začel v prvi postavi in torej dosegel prva dva gola. No, vsaj zdelo se je, da je bila tekma odločena, a se je še dobro zakuhalo. Gorica je v 70. minuti prišla do znižanja. Odbito žogo je v gol potisnil Alessandro Ahmetaj, medtem ko se je Vidovšek nesrečno zaletel s soigralcem Goranom Milovićem. Pred koncem tekme si je Olimpija dovolila še eno napako v obrambi in Vidovška je po strelu Miroslava Iličića z glavo rešila šele vratnica. V sodnikovem dodatku pa res znižanje na 3:4, ko je z bele točke zadel Ahmetaj. Olimpija je tako prišla do 17. zmage.

Celje po preobratu do zmage nad Bravom

Nemanja Jakšić za 1:0. Foto: Nik Moder/Sportida Bravo ima med vsemi desetimi klubi v ligi trenutno najslabše rezultate, še sedmo tekmo zapored so ostali brez zmage. Začetek varovancev Dejana Grabiča je bil sicer dober, saj je Nemanja Jakšić zadel že v 11. minuti. Je pa le pet minut pozneje izenačil nekdanji Bravaš Aljoša Matko. Celjani so bili v prvem polčasu boljši nasprotnik, imeli so kar 79-odstotno premoč v posesti žoge in še tri strele v okvir vrat.

Drugi polčas je bil sprva precej zaspan, z malo akcije, nato pa se je zgodila 82. minuta. Lucas Mačak je na svoji četrti tekmi v prvi ligi prvič zabil (2:1). Najmlajši na terenu, nedavno je dopolnil 18 let, je bil pravi adut s klopi pomočnika trenerja Darijana Matića, ki je tokrat vodil ekipo Celja. Tako kot tudi podajalec pri golu Tin Matić, ki je odigral eno svojih boljših tekem za Celje, potem ko je v drugem polčasu zamenjal Chukwubuikema Ikwuemesija. To je bil tudi končni izid. To je četrti zaporedni poraz Brava, Celje pa se je s tretjo zmago na zadnjih štirih tekmah utrdilo na drugem mestu.

Galerija s tekme Celje : Bravo (foto: Nik Moder/Sportida):

Tabor po Domžalah in Celju pokvaril načrte še Muri

Luka Šušnjara je v preteklosti nosil dres Mure, na prvi tekmi v dresu Tabora v Fazaneriji pa se med strelce vpisal že po 11 minutah. Foto: Mario Horvat/Sportida Nogometni torek je postregel kar z dvema presenečenjema. Po zadetku Luke Šušnjare, ki je v 11. minuti povedel Tabor v vodstvo na Fazaneriji in se iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni veselil gola (pozneje se je dokazoval še pri Kopru), je zadišalo po senzaciji v Murski Soboti. Zasedba Dušana Kosića je bila le nekaj minut pozneje blizu podvojitvi vodstva, a je Fahd Ndzengue z ugodnega položaja zgrešil cilj.

Mura si je priigrala nekaj priložnosti, v uvodnih minutah je Matic Maruško zatresel okvir vrat, nato pa se je nekajkrat izkazal še Žan Koprivec, a se mreža rdeče-črnih ni zatresla. Sledila je kazen. Kosićeva četa je tik pred koncem prvega dela dosegla še drugi zadetek. Alen Korošec je z lepo globinsko podajo našel Fahda Ndzengueja, Gabonec se je znašel sam pred vratarjem Mure Klemnom Mihelakom in ga z natančnim strelom po tleh premagal. Tabor je povedel z 2:0, s tribun v Fazaneriji so se zaslišali žvižgi.

Mura je na začetku drugega polčasa našla priključek. Po strelu Žige Kousa je Mihael Briški igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Sodnik je pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel Nikola Petković. Vratar Tabora Jan Koprivec je prebral namero Srb in ubranil strel, a se je žoga na njegovo smolo odbila do Srba, ta pa je bil v drugo natančen in se podpisal pod drugi zadetek v 1. SNL v tej sezoni. Mura je tako znižala na 1:2. Petković je nato povedel Muro do izenačenja in dvignil Fazanerijo na noge. V 68. minuti je izkoristil nezbranost gostujoče obrambe in še drugič na tekmi spravil žogo izza hrbta Koprivca. Ostalo je pri 2:2, Mura pa še naprej v letu 2023 ostaja brez zmage. To je za črno-bele, ki se želijo vmešati v boj za Evropo vse prej kot spodbuden podatek.

Radomlje proslavljale prvo zmago po sušnih 207 dneh

Uvodno dejanje 23. kroga je postreglo z velikim presenečenjem. Oliver Bogatinov, ki je v Kopru pustil velik pečat na položaju športnega direktorja in v prejšnji sezoni sodeloval pri odmevnih dosežkih kanarčkov (pokalni naslov in drugo mesto v prvenstvu), se je vrnil na Obalo kot trener Radomelj. Njegovi izbranci so premagali kanarčke z 2:1, oba zadetka je dosegel Ester Sokler, in se povzpeli na osmo mesto. Trener Kopra Zoran Zeljković je zaradi kazni spremljal dvoboj na tribunah in še tretjič letos ostal brez zmage.

Andrej Kotnik je dosegel jubilejni deseti zadetek v tej sezoni, a tudi to ni pomagalo Kopru do pozitivnega rezultata proti Radomljam. Foto: Grega Valančič/Sportida Da to ne bo uspešen dan za Koprčane, je nakazala že 25. minuta, ko je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno z igrišča 22-letni Francoz Omar Correia. Radomljani so tik pred koncem prvega polčasa izkoristili prednost. Nogometaš Kopra Rudi Požeg Vancaš je storil ogromno napako, ko je na svoji igralni polovici podal proti kazenskemu prostoru neposredno v noge napadalcu Radomelj. Ester Sokler je prodrl v kazenski prostor, nato pa z natančnim strelom premagal nemočnega Adnana Golubovića.

Drugi polčas se je začel po željah Kopra. Najboljši strelec Andrej Kotnik je v 51. minuti po podaji Luke Vešnerja Tičića s spretnim strelom z bližine zatresel mrežo gostov. To je bil jubilejni deseti zadetek Koprčana v tej sezoni, kanarčki so izenačili na 1:1. Veselje gostiteljev pa ni trajalo dolgo. Vicko Ševelj, eden izmed številnih posojenih nogometašev Hajduka pri Radomljah, je prispeval podajo z desne strani, Ester Sokler pa je z natančnim strelom z glavo še drugič na tej tekmi matiral Golubovića. To je bil njegov tretji gol v tej sezoni. Na Bonifiki je tako znova zadišalo po veliki senzaciji. Gostje so ubranili prednost do konca in tako prekinili več kot polletni niz brez zmage v prvi ligi, ki je trajal kar 19 tekem. Zmagali so prvič po 207 dneh, zadovoljstvo pa je bilo še toliko večje, ker so se na lestvici (začasno) povzpeli na ''varno'' osmo mesto.

Oliver Bogatinov, 44-letni Slovenec makedonskih korenin, je zelo navezan na Koper. Tam si je ustvaril tudi družinski dom. Rojeni Gorenjec je v Kopru opravljal številne naloge. Svojčas je bil napadalec, po koncu igralske kariere pa je imel prste vmes pri edinem državnem naslovu (2010) Kopra kot pomočnik trenerja, se pozneje posvetil delu z mlajšimi, bil trener zasedbe do 17 let in direktor klubske akademije, v zadnjih dveh letih pa je opravljal še vlogo športnega direktorja Kopra in skrbel za kadrovsko politiko. V klubskih pisarnah ga je nasledil donedavni pomočnik Ivica Guberac, sam pa se je prvič po štirih letih vrnil med trenerje. Pred tem je nazadnje v 1. SNL vodil Aluminij.

Domžalčani v tej sezoni strup za Maribor

Maribor je nazadnje v prvi ligi izgubil pred devetimi tekmami. Ravno proti Domžalam, ki so v Ljudskem vrtu zmagale s kar 3:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor niza zmage, v mestu ob Dravi je zaznati evforijo. Navijači so še vedno prepričani, da bi lahko vijolicam uspel čudež. Da bi lahko do konca sezone ne le ujeli, ampak tudi prehiteli Olimpijo, s tem pa ubranili naslov in v Mariboru proslavljali že 17. "kanto". Optimistični načrti pa lahko kaj kmalu padejo v vodo, če bi se četi Damirja Krznarja, ki je zmagala sedemkrat zapored (upoštevaje pokal celo osemkrat), ponesrečilo proti Domžalam. Na njihovo smolo so dvakratni državni prvaki iz mesta ob Kamniški Bistrici izrazito neugodni tekmeci za Maribor. Domžalčani so dobili obe tekmi. Prvo doma s 3:2, po tej tekmi je izgubil službo Radovan Karanović, na izpraznjeni sedež pa je prišel Damir Krznar, drugo v Ljudskem vrtu pa celo z 0:3. Takrat so Domžalčani z vnaprej pripravljenimi akcijami večkrat izigrali mariborsko obrambo, kot zadnji pa je mrežo Ažbeta Juga zatresel Arnel Jakupović, ki je po novem njegov soigralec.

Na tej tekmi so Mariborčani prejeli kar dva rdeča kartona, na zelenici pa še ni bilo Josipa Iličića. Ko se je nato 35-letni velikan slovenskega nogometa pridružil soigralcem na igrišču, so Mariborčani nizali le zmage, po rdečem kartonu, ki ga je prejel proti Olimpiji (2:0), pa bo moral Kranjčan prisilno počivati. Kako velik udarec bi lahko to predstavljal za Mariborčane, ki so oba zadetka proti zmajem dosegli ravno v obdobju, ko je bil Iličić še na igrišču? Največ oči bo tako na tekmi uprtih v Žana Vipotnika, ki je z 12 zadetki prvi strelec tekmovanja. Na zadnjih petih tekmah se je vselej vpisal med strelce, zdaj želi sanjski niz nadaljevati še proti Domžalam, proti katerim v 1. SNL še ni dosegel zadetka.