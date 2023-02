V živo: neverjetno, dan senzacij v 1. SNL!

Po vročem dogajanju na večnem derbiju v nedeljo, po katerem se ni govorilo le o zmagi Maribora , s katero se je vodilni Olimpiji približal na –12, ampak tudi o sojenju in napaki tehnologije , se prvoligaški maraton nadaljuje. Radomljani so v gosteh presenetili Koper, zmagali prvič po 207 dneh in se pod vodstvom nekdanjega športnega direktorja kanarčkov Oliverja Bogatinova povzpeli na osmo mesto. Na Fazaneriji pri Muri zdaj igra največje presenečenje spomladanskega dela, Tabor. Preostale tekme 23. kroga, na katerih bodo skušale vlogo favorita upravičiti tri najboljše ekipe v Sloveniji (Olimpija, Maribor in Celje), bodo v sredo in četrtek.

Nogometni torek je postregel že s presenečenjem v Kopru, po zadetku Luke Šušnjare, ki je v 11. minuti povedel Tabor v vodstvo na Fazaneriji in se iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni veselil gola (pozneje se je dokazoval še pri Kopru), pa je zadišalo po senzaciji tudi na drugi tekmi. Mura še čaka na prvo zmago v letu 2023. Razigrana zasedba Dušana Kosića je bila le nekaj minut pozneje blizu podvojitvi vodstva, a je Fahd Ndzengue z ugodnem položaja zgrešil cilj.

Radomlje proslavljale prvo zmago po sušnih 207 dneh

Uvodno dejanje 23. kroga je postreglo z velikim presenečenjem. Oliver Bogatinov, ki je v Kopru pustil velik pečat na položaju športnega direktorja in v prejšnji sezoni sodeloval pri odmevnih dosežkih kanarčkov (pokalni naslov in drugo mesto v prvenstvu), se je vrnil na Obalo kot trener Radomelj. Njegovi izbranci so premagali kanarčke z 2:1, oba zadetka je dosegel Ester Sokler, in se povzpeli na osmo mesto. Trener Kopra Zoran Zeljković je zaradi kazni spremljal dvoboj na tribunah in še tretjič letos ostal brez zmage.

Andrej Kotnik je dosegel jubilejni deseti zadetek v tej sezoni, a tudi to ni pomagalo Kopru do pozitivnega rezultata proti Radomljam. Foto: Grega Valančič/Sportida Da to ne bo uspešen dan za Koprčane, je nakazala že 25. minuta, ko je moral zaradi drugega rumenega kartona predčasno z igrišča 22-letni Francoz Omar Correia. Radomljani so tik pred koncem prvega polčasa izkoristili prednost. Nogometaš Kopra Rudi Požeg Vancaš je storil ogromno napako, ko je na svoji igralni polovici podal proti kazenskemu prostoru neposredno v noge napadalcu Radomelj. Ester Sokler je prodrl v kazenski prostor, nato pa z natančnim strelom premagal nemočnega Adnana Golubovića.

Drugi polčas se je začel po željah Kopra. Najboljši strelec Andrej Kotnik je v 51. minuti po podaji Luke Vešnerja Tičića s spretnim strelom z bližine zatresel mrežo gostov. To je bil jubilejni deseti zadetek Koprčana v tej sezoni, kanarčki so izenačili na 1:1. Veselje gostiteljev pa ni trajalo dolgo. Vicko Ševelj, eden izmed številnih posojenih nogometašev Hajduka pri Radomljah, je prispeval podajo z desne strani, Ester Sokler pa je z natančnim strelom z glavo še drugič na tej tekmi matiral Golubovića. To je bil njegov tretji gol v tej sezoni. Na Bonifiki je tako znova zadišalo po veliki senzaciji. Gostje so ubranili prednost do konca in tako prekinili več kot polletni niz brez zmage v prvi ligi, ki je trajal kar 19 tekem. Zmagali so prvič po 207 dneh, zadovoljstvo pa je bilo še toliko večje, ker so se na lestvici (začasno) povzpeli na ''varno'' osmo mesto.

Oliver Bogatinov, 44-letni Slovenec makedonskih korenin, je zelo navezan na Koper. Tam si je ustvaril tudi družinski dom. Rojeni Gorenjec je v Kopru opravljal številne naloge. Svojčas je bil napadalec, po koncu igralske kariere pa je imel prste vmes pri edinem državnem naslovu (2010) Kopra kot pomočnik trenerja, se pozneje posvetil delu z mlajšimi, bil trener zasedbe do 17 let in direktor klubske akademije, v zadnjih dveh letih pa je opravljal še vlogo športnega direktorja Kopra in skrbel za kadrovsko politiko. V klubskih pisarnah ga je nasledil donedavni pomočnik Ivica Guberac, sam pa se je prvič po štirih letih vrnil med trenerje. Pred tem je nazadnje v 1. SNL vodil Aluminij.

Kosićev Tabor želi pokvariti načrte še Muri

Po dvoboju v Kopru se bo dogajanje preselilo na povsem drugo stran Slovenije, v več kot 280 kilometrov oddaljeno Mursko Soboto. Mura, ki je od začetka spomladanskega dela pričakovala bistveno več od ene točke, bo ob 17.30 gostila najprijetnejše letošnje presenečenje, Tabor. Sežančani so najprej v gosteh v veličastnem slogu nadigrali Domžale (4:0), nato pa prekrižali načrte še bogatim Celjanom (2:2), ki so Kras zapuščali nezadovoljni, saj jih je zanimala le zmaga. Dušan Kosić, ki je jeseni v najbolj kritičnih trenutkih še vedno užival podporo klubskega vodstva, je spomladi izbrance popeljal do "varnega" osmega mesta, ker pa so razlike med tremi najslabšimi klubi tako majhne, jih bo moral osvojiti še ogromno, če bo želel zadržati prvoligaški status.

Dušan Kosić je v spomladanskem delu proti Domžalam in Celju v nasprotju z napovedmi osvojili štiri dragocene točke v boju za obstanek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura zaradi kazni ne bo mogla računati na dirigenta obrambe Gregorja Balažica in napadalca Dardana Shabanhaxkaja, poseben motiv pa bo imel Mirlind Daku, ki je po dolgem času na lestvici najboljših strelcev izgubil prvo mesto. Zdaj gleda v hrbet Žanu Vipotniku (12 zadetkov), proti Taboru pa bo iskal priložnost, da se prvič v tem letu vpiše med strelce.

Proti donedavnim soigralcem bi se lahko pomeril Miha Kompan Breznik, 19-letni up slovenskega nogometa, ki ga je Mura posodila Kraševcem. Je pa vprašanje, kakšen dogovor sta sklenila kluba. Samsindin Ouro, ki ga je Mura posodila Radomljam, namreč v prejšnjem krogu ni zaigral proti črno-belim.

Ko sta se pomerila zadnjič, so se zmage veselili Šiškarji

Celjani so po remiju na Krasu na lestvici zdrsnili na tretje mesto. Z zmago nad Bravom, dvoboj se bo začel v sredo ob 15. uri, bi se vsaj do četrtka zagotovo povzpeli na drugo, s tem pa naredili pomemben korak k uresničitvi osnovnega cilja, preboja v Evropo. Trener Roman Pilipčuk je po tekmi v Sežani priznal, da ima določene težave, in dodal, da jih bo skušal ob podrobnih analizah rešiti. Med dodatne izzive, s katerimi se spopada, spada tudi izbor udarnih branilcev v začetni enajsterici. Proti Šiškarjem namreč ne bo mogel računati na pomembna branilca. Zaradi kartonov bosta dvoboj izpustila Damjan Vuklišević in David Zec, tako da bi lahko vrzel v obrambni vrsti poleg Klemna Nemaniča zapolnil reprezentant Žan Karničnik, ki je vajen igranja na različnih igralnih položajih. Veliko nevarnost za Bravo bi lahko predstavljal nekdanji napadalec Šiškarjev Gregor Bajde.

Po zadnjem porazu, ko so doma izgubili proti Rožmanovim Domžalah, je trener Brava Dejan Grabić javno potožil o neatraktivni igri tekmecev, s katero so resda prišli do svojega cilja, a tudi prikrajšali ljubitelje nogometa za uživanje v igri. Kako se bodo njegovi varovanci odzvali na igro Celja, ki bo zagotovo v želji po zmagi odločneje krenil proti vratom Gala Lubeja Finka in zaigral bolj napadalno in tvegano od Domžal? Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri gostih najverjetneje znova ne bo za dvoboj kandidiral Tamar Svetlin. Posojeni nogometaš Celja na delu v Ljubljani se bo po koncu sezone vrnil v knežje mesto. Na zadnji medsebojni tekmi klubov, ki je bila zaradi vremenskih težav odigrana v dveh delih, ni zaigral, Šiškarji so takrat v 14. krogu zmagali doma z 2:0. Celjani so nato v osmih srečanjih v 1. SNL doživeli le še en poraz, ko so ostali praznih rok v Domžalah. Letos so na dveh tekmah osvojili štiri tekme, Bravo pa je krenil v novo leto najslabše, kot edini je nanizal dva poraza.

Olimpija se želi vrniti na zmagovita pota

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je po porazu v Mariboru, s katerim se je prednost zmajev pred najbližjim tekmecem skrčila na še vedno ogromnih 12 točk, naznanil, da je vesel, da bo nova prvenstvena tekma za zmaje nastopila že tri dni po večnem derbiju. Tako bi lahko Ljubljančani z načrtovano zmago hitro pozabili na prigode, po katerih so v Ljudskem vrtu prvič v tej sezoni proti Mariboru ostali praznih rok. Čeprav je Olimpija z naskokom prva in je v tem trenutku vsaj nekaj korakov pred tekmeci v šampionski bitki, v taboru zeleno-belih opozarjajo, da bo treba proti Gorici pokazati več, če bodo želeli premagati vrtnice. Trener Albert Riera ne bo mogel računati na kaznovanega Aljaža Krefla, tokrat pa bi lahko prejel priložnost ljubljenec občinstva Mustafa Nukić.

Olimpija je v nedeljo v Ljudskem vrtu zapravila najlepšo priložnost v 50. minuti, ko je Ažbe Jug ubranil najstrožjo kazen Mariu Kvesiću. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Novogoričani so pod vodstvom Mirana Srebrniča v tej sezoni Olimpijo že spravili v težave. Doma so izvlekli točko (0:0), to je bila tekma, po kateri se je ogromno govorilo o nešportni potezi Matevža Vidovška, ko je udaril Alena Krajnca, a prejel "le" rumeni karton. Vratar Olimpije je v nedeljo prvič v karieri na tekmi 1. SNL moral dvakrat po žogo v mrežo, proti Gorici, ki je v zimskem prestopnem roku dodobra prevetrila igralski kader, pa bi se rad vrnil k starim navadam in ohranil mrežo nedotaknjeno. Tako, kot jo je že dvakrat v tej sezoni (2:0 in 0:0). Dvoboj v Stožicah se bo začel ob 17.30.

Domžalčani v tej sezoni strup za Maribor

Maribor niza zmage, v mestu ob Dravi je zaznati evforijo. Navijači so še vedno prepričani, da bi lahko vijolicam uspel čudež. Da bi lahko do konca sezone ne le ujeli, ampak tudi prehiteli Olimpijo, s tem pa ubranili naslov in v Mariboru proslavljali že 17. "kanto". Optimistični načrti pa lahko kaj kmalu padejo v vodo, če bi se četi Damirja Krznarja, ki je zmagala sedemkrat zapored (upoštevaje pokal celo osemkrat), ponesrečilo proti Domžalam. Na njihovo smolo so dvakratni državni prvaki iz mesta ob Kamniški Bistrici izrazito neugodni tekmeci za Maribor. Domžalčani so dobili obe tekmi. Prvo doma s 3:2, po tej tekmi je izgubil službo Radovan Karanović, na izpraznjeni sedež pa je prišel Damir Krznar, drugo v Ljudskem vrtu pa celo z 0:3. Takrat so Domžalčani z vnaprej pripravljenimi akcijami večkrat izigrali mariborsko obrambo, kot zadnji pa je mrežo Ažbeta Juga zatresel Arnel Jakupović, ki je po novem njegov soigralec.

Maribor je nazadnje v prvi ligi izgubil pred devetimi tekmami. Ravno proti Domžalam, ki so v Ljudskem vrtu zmagale s kar 3:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na tej tekmi so Mariborčani prejeli kar dva rdeča kartona, na zelenici pa še ni bilo Josipa Iličića. Ko se je nato 35-letni velikan slovenskega nogometa pridružil soigralcem na igrišču, so Mariborčani nizali le zmage, po rdečem kartonu, ki ga je prejel proti Olimpiji (2:0), pa bo moral Kranjčan prisilno počivati. Kako velik udarec bi lahko to predstavljal za Mariborčane, ki so oba zadetka proti zmajem dosegli ravno v obdobju, ko je bil Iličić še na igrišču? Največ oči bo tako na tekmi uprtih v Žana Vipotnika, ki je z 12 zadetki prvi strelec tekmovanja. Na zadnjih petih tekmah se je vselej vpisal med strelce, zdaj želi sanjski niz nadaljevati še proti Domžalam, proti katerim v 1. SNL še ni dosegel zadetka.