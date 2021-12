Mučno obdobje za Dušana Kosića

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila na Krasu. Tabor se nahaja v ogromni rezultatski krizi. Sežančani so nanizali kar sedem porazov, zmagali niso že kar deset tekem, v mučnem obdobju, ko jim niso šle na roke številne poškodbe, nezadovoljstvo pa so pokazali tudi nad številnimi sodniškimi odločitvami, pa so zdrsnili na dno razpredelnice. Zasedajo zadnje mesto, zaostajajo tri točke za najbližjima sosedoma (Aluminij in Radomlje), tako da se je v Sežani oglasil alarm.

Usoda je hotela, da bo poskušal Dušan Kosić negativni niz, kakršnega ne pomni v 1. SNL, prekiniti proti nekdanjemu klubu, s katerim je lani posegel po zvezdah in postal slovenski prvak. Na Kras ob 13. uri prihajajo Celjani, Tabor pa zaradi kazni ne bo mogel računati na Ignacia Guerrica in Tila Mavretiča. Z rezultatsko krizo se ukvarja tudi gostujoči strateg Simon Sešlar. Na zadnjih štirih tekmah je osvojil zgolj točko, Celje pa bo prezimilo v spodnji polovici razpredelnice, kar je bistveno manj od pričakovanj klubskega vodstva.

Zmaji so se že opekli z Radomljami

Radomlje so v tej sezoni v Domžalah, takrat je bilo za razliko od današnjih zimskih razmer še vroče poletje (25. julija), že pokvarile načrte Olimpiji (1:1). Foto: Nik Moder/Sportida Radomljani so bili za številne prvi kandidat za izpad v drugo ligo, a so v tej sezoni pokvarili načrte že številnim favoritom. Tudi ljubljanski Olimpiji, proti kateri v tej sezoni še niso izgubili. Ko so se nazadnje pomerili z zmaji, so jih senzacionalno ugnali v Stožicah s 3:2. Na največjem slovenskem stadionu so bili uspešni tudi na zadnji tekmi, ko so v slabo voljo spravili še enega ljubljanskega prvoligaša Bravo. Zdaj se bodo pomerili z zeleno-belimi v Domžalah, kjer so v tej sezoni z njimi že remizirali (1:1). Trener mlinarjev Rok Hanžič bo zaradi kazni pogrešal mladega reprezentanta Marka Zabukovnika, pri gostih pa Dino Skender, ki je v petek dopolnil 38 let, ne bo mogel računati na Tomislava Tomića in Đorđeta Crnomarkovića.

Olimpija se zaveda, da bo morala premagati Radomljane, če želi zadržati stik z vodilnim dvojcem. "Na tekmi proti Radomljam moramo zmagati in tudi v drugem delu prvenstva nadoknaditi izgubljene točke," si napadalec Almedin Ziljkić želi, da bi zmaji vstopili v zmagoviti niz in prihodnje leto dobili tudi prestavljeni tekmi z Muro in Domžalami. Za kaj takšnega bodo potrebovali več zadetkov. Odkar se je na trenerski stolček vrnil Skender, še niso dočakali tekme, na kateri bi zadeli v polno več kot enkrat, na zmago pa čakajo (vključno s pokalom) že štiri tekme!

Vijolice lahko vržejo rokavico Kopru

Maribor ima neporavnane račune z Domžalami, saj je konec oktobra v Ljudskem vrtu proti njim izpadel v pokalu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zvečer bo pestro v Ljudskem vrtu. Maribor ima priložnost, da z zmago nad Domžalami prehiti Koper, se zavihti na vrh in v boju za jesenski naslov vrže rokavico kanarčkom. Če se bo nadaljevala tradicija, bodo ljubitelji nogometa in zadetkov prišli na svoj račun. Na zadnjih petih mariborsko-domžalskih spopadih v 1. SNL je namreč padlo 27 zadetkov, na zadnjih desetih pa 41! "Dovolj je energije za zadnji korak, od navijačev, ki so nam ves čas v veliko podporo, se želimo posloviti z zmago," sporoča Ognjen Mudrinski, s sedmimi zadetki najboljši strelec NK Maribor, ki na skupni lestvici strelcev zaostaja le za Maksom Barišićem.

Zaradi zdravstvenih težav bo trener Radovan Karanović ponovno pogrešal Nina Žuglja, v taboru Domžal pa prevladuje optimizem. Rumena družina je prepričana, da se lahko od leta 2021 poslovi s pozitivnim rezultatom, ki bi dvakratnim prvakom pomagal v nameri, da zadrži čim manjši zaostanek za mesti, ki peljejo v Evropo. "Naravnost odlično bi se bilo od leta posloviti z zmago. Krvavo potrebujemo točke," poudarja Enes Alić. Zaradi poškodb mu ne bodo mogli pomagati Arnel Jakupović, Matej Podlogar in Andraž Žinič.

Bravo z najboljšo obrambo, a tudi najslabšim napadom

Aluminij bo prvič, odkar nastopa v 1. SNL, proti Bravu gostoval v Stožicah. Pred tem je vedno igral v Spodnji Šiški. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri v Ljubljani. Bravo bo v Stožicah pričakal Aluminij. Ko je bil nazadnje gostitelj na največjem slovenskem nogometnem objektu, je doživel boleč poraz proti Radomljam (0:3). "Pričakujem podobno tekmo. Če želimo biti uspešni, bomo morali biti boljši odločevalci na igrišču. Bolj se bo treba držati načrta za tekmo," pojasnjuje trener Dejan Grabić, ki bo z varovanci prezimil v zgornji polovici razpredelnice, kar je za mladi ljubljanski klub, ki se nahaja v rezultatski krizi, saj je na zadnjih sedmih nastopih kar petkrat izgubil, velik uspeh.

Zanimivo je, da imajo Šiškarji v jesenskem delu najboljšo obrambo, prejeli so le 15 zadetkov, hkrati pa so tudi najmanj učinkoviti v napadu, saj so v polno zadeli le 16-krat. Kidričani se lahko z zmago približajo Bravu na -5. Trener Oskar Drobne je prepričan, da bi lahko, če bodo njegovi varovanci primerno hitri, tekalno aktivni in kombinatorni, Aluminij sklenil koledarsko leto z novimi točkami.

Mura na delu prvič po koncu evropske sezone

Koper je lahko med tednom počival, Mura pa je odigrala zahtevno srečanje na Nizozemskem proti Vitesseju (1:3). Foto: Guliverimage V sklepnem dejanju (nepopolnega) jesenskega kroga, saj sta tekmi Olimpije z Muro in Domžalami prestavljeni na prihodnje leto, se bo odločalo o jesenskem naslovu. V Koper ob 17. uri prihaja "evropska" Mura, ki se lahko po zadnjem nastopu v konferenčni ligi povsem osredotoči na domača tekmovanja. Črno-beli so zelo motivirani, z morebitno zmago bi se kanarčkom približali na -6, obenem pa se je treba zavedati, da imajo še tekmo manj.

Koprčani so jeseni na Bonifiki že ugnali Muro, bilo je 3:2, mrežo Prekmurcev je zatresel tudi kralj prvoligaških strelcev Maks Barišić. Pri gostih bi lahko prvič po dolgem času v 1. SNL zaigral Luka Bobičanec, zelo bo motiviran nekdanji napadalec Kopra Nardin Mulahusejnović, v prejšnji sezoni prvi strelec tekmovanja, domačini pa ne bodo mogli računati na kaznovanega Hrvata Ivana Borno Jelića Balto. Strateg Mure Ante Šimundža si želi nepozabno prvo polovico sezone 2021/22, ki je črno-belim prinesla veliko lepega, a bila zaradi dokazovanja na evropskih zelenicah tudi skrajno naporna, končati na najlepši možni način. Kaj bi bilo slajšega kot zmaga nad Koprom, klubom, ki pod vodstvom Zorana Zeljkovića napada krono jesenskega prvaka?

1. SNL, 20. krog: Sobota, 11. december:

13.00 Tabor – Celje

17.00 Radomlje – Olimpija

20.15 Maribor – Domžale Nedelja, 12. december:

15.00 Bravo – Aluminij

17.00 Koper – Mura