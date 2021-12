Maribor po infarktni končnici vrgel rokavico Kopru

Slovenski prvoligaški klubi se konec tedna predstavljajo še zadnjič v koledarskem letu 2021. Maribor je danes z golom v sodnikovem podaljšku z 1:0 odpravil Domžale in vsaj do nedelje na prvem mestu prehitel Koper. Ta bo v nedeljo v derbiju 20. kroga gostil prvaka Muro. Tabor je na prvi tekmi kroga z 2:1 prekinil neverjetni črni niz proti Celju, Olimpija pa je z 1:0 slavila na gostovanju pri neugodnih Radomljah. Bravo bo v nedeljo pričakal Aluminij.

Zvečer je bilo pestro v Ljudskem vrtu. Maribor je izkoristil priložnost in se z zmago nad Domžalami (1:0) vsaj začasno zavihtel na vrh in v boju za jesenski naslov vrgel rokavico kanarčkom. Junak srečanja pa je postal Jan Repas, ki je v 91. minuti dosegel edini zadetek na tekmi. Takoj na začetku sodnikovega dodatka je Milec podal pred gol, Vuklišević je žogo s peto odbil nazaj, toda natančno na nogo osamljenega Repasa, ki jo je s silovitim udarcem poslal v mrežo. Mariborčani so zdaj po 20 odigranih tekmah na vrhu prve lige z 39 točkami, Koper pa ima z odigranim srečanjem manj, 37 točk. Hkrati imajo Mariborčani osem točk prednosti pred Olimpijo (a imajo tudi dve tekmi več).

Domžale so na drugi strani zabeležile osmi poraz na svoji 19. tekmi v tej sezoni, s 23 točkami pa so uvrščene na šesto mesto.

Olimpija nasmejana v Domžalah

Na drugi sobotni tekmi so nogometaši Olimpije z 1:0 odpravili Radomlje. V 21. minuti je edini zadetek na tekmi z bele pike dosegel Mustafa Nukić, ki je bil uspešen še sedmič v tej sezoni. Olimpija se je tako oddolžila za poraz v Stožicah, ko so Radomlje kar senzacionalno ugnali s 3:2.

Olimpija je sicer po štirih tekmah (vključno s pokalom) le dočakala zmago, kljub temu pa Ljubljančani odkar se je na trenerski stolček vrnil Dino Skender, še niso dočakali tekme, na kateri bi zadeli v polno več kot enkrat.

Kosić ugnal nekdanji klub, Tabor prekinil negativni niz

Prvoligaška karavana se je danes najprej ustavila na Krasu, kjer je Tabor po kar desetih tekmah brez zmage, vendarle vknjižil tri točke. Četa Dušana Kosića je z 2:1 ugnala Celje, ki je sicer po golu Žana Benedičiča v 37. minuti na Krasu povedel. A sledil je odgovor Sežane, že šest minut po golu Celja je izid na 1:1 poravnal Ndzengue Fahd, za zmago domače ekipe pa je v 76. minuti zadel Mihael Briski. Sežančani so do te tekme nanizali kar sedem porazov, zmagali niso na kar desetih tekem, v mučnem obdobju, ko jim niso šle na roke številne poškodbe, nezadovoljstvo pa so pokazali tudi nad številnimi sodniškimi odločitvami, pa so zdrsnili na dno razpredelnice.

Kosić je tako negativni niz, kakršnega ne pomni v 1. SNL, prekinl proti nekdanjemu klubu, s katerim je pred dvema sezonama posegel po zvezdah in postal slovenski prvak. Z rezultatsko krizo se ukvarja tudi gostujoči strateg Simon Sešlar. Na zadnjih petih tekmah je osvojil zgolj točko, Celje pa bo prezimilo v spodnji polovici razpredelnice, kar je bistveno manj od pričakovanj klubskega vodstva.

Bravo z najboljšo obrambo, a tudi najslabšim napadom

Aluminij bo prvič, odkar nastopa v 1. SNL, proti Bravu gostoval v Stožicah. Pred tem je vedno igral v Spodnji Šiški. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel ob 15. uri v Ljubljani. Bravo bo v Stožicah pričakal Aluminij. Ko je bil nazadnje gostitelj na največjem slovenskem nogometnem objektu, je doživel boleč poraz proti Radomljam (0:3). "Pričakujem podobno tekmo. Če želimo biti uspešni, bomo morali biti boljši odločevalci na igrišču. Bolj se bo treba držati načrta za tekmo," pojasnjuje trener Dejan Grabić, ki bo z varovanci prezimil v zgornji polovici razpredelnice, kar je za mladi ljubljanski klub, ki se nahaja v rezultatski krizi, saj je na zadnjih sedmih nastopih kar petkrat izgubil, velik uspeh.

Zanimivo je, da imajo Šiškarji v jesenskem delu najboljšo obrambo, prejeli so le 15 zadetkov, hkrati pa so tudi najmanj učinkoviti v napadu, saj so v polno zadeli le 16-krat. Kidričani se lahko z zmago približajo Bravu na -5. Trener Oskar Drobne je prepričan, da bi lahko, če bodo njegovi varovanci primerno hitri, tekalno aktivni in kombinatorni, Aluminij sklenil koledarsko leto z novimi točkami.

Mura na delu prvič po koncu evropske sezone

Koper je lahko med tednom počival, Mura pa je odigrala zahtevno srečanje na Nizozemskem proti Vitesseju (1:3). Foto: Guliverimage V sklepnem dejanju (nepopolnega) jesenskega kroga, saj sta tekmi Olimpije z Muro in Domžalami prestavljeni na prihodnje leto, se bo odločalo o jesenskem naslovu. V Koper ob 17. uri prihaja "evropska" Mura, ki se lahko po zadnjem nastopu v konferenčni ligi povsem osredotoči na domača tekmovanja. Črno-beli so zelo motivirani, z morebitno zmago bi se kanarčkom približali na -6, obenem pa se je treba zavedati, da imajo še tekmo manj.

Koprčani so jeseni na Bonifiki že ugnali Muro, bilo je 3:2, mrežo Prekmurcev je zatresel tudi kralj prvoligaških strelcev Maks Barišić. Pri gostih bi lahko prvič po dolgem času v 1. SNL zaigral Luka Bobičanec, zelo bo motiviran nekdanji napadalec Kopra Nardin Mulahusejnović, v prejšnji sezoni prvi strelec tekmovanja, domačini pa ne bodo mogli računati na kaznovanega Hrvata Ivana Borno Jelića Balto. Strateg Mure Ante Šimundža si želi nepozabno prvo polovico sezone 2021/22, ki je črno-belim prinesla veliko lepega, a bila zaradi dokazovanja na evropskih zelenicah tudi skrajno naporna, končati na najlepši možni način. Kaj bi bilo slajšega kot zmaga nad Koprom, klubom, ki pod vodstvom Zorana Zeljkovića napada krono jesenskega prvaka?

