Celje v Sežani do prvih treh točk

V prvem delu uvodnega srečanja ekipi nista navdušili, redke so bile tudi priložnosti. V nadaljevanju dvoboja pa so do hitrega vodstva prišli gostje iz knežjega mesta. Najstrožjo kazen je v 49. minuti uspešno izvedel Žan Medved in goste popeljal v vodstvo. V nadaljevanju srečanja so bili nato več pri žogi domači nogometaši, a mreže vrat Matjaža Rozmana niso uspeli zatresti, tako da je ostalo pri rezultatu z začetka drugega dela igre in Celje je vknjižilo prve točke v sezoni.

Se bo strelski post nadaljeval v Šiški?

Sobotni spored bosta v spodnji Šiški ob 17. uri odprla Bravo in Aluminij. Oba sta v tem tednu v kluba pripeljala okrepitve. V Kidričevo sta se preselila Marko Brest in Timotej Dodlek, klub pa je zapustil Marcel Čermak. Bravo se je medtem okrepil s Simonom Nsano. Tekmeca sta v prvem krogu iztržila po točko, obe ekipi pa se prav tako še nista vpisali na strelsko lestvico. Še posebej je "razočaral" Bravo, ki je bil proti novincu Radomljam večino tekme v podrejenem položaju. Popravni izpit rumene tako čaka v soboto, a naloga bo za njih vse prej kot lahka, saj jim Štajercev lani na štirih tekmah ni uspelo ugnati niti enkrat (dva remija in dva poraza).

Popravni izpit za prvake v Kopru

Za največje presenečenje prvega kroga je poskrbela Mura, ki je proti Taboru klonila z 0:3. So pa Sobočani veliko boljšo predstavo pokazali v sredo, saj so si črno-beli pred povratnim srečanjem z Ludogorcem priigrali solidno izhodišče (0:0), na domači Fazaneriji pa so lovili celo zmago. Povsem prenovljena primorska zasedba je v novo sezono pretekli konec tedna nato krenila v Kidričevem. Polnega izkupička je kanarčke stala predvsem nezbranost pri zaključnih strelih.

Koprski dres sta v tem tednu oblekla še dva igralca. Stjepan Oštrek se je na Obalo preselil iz Nafte (za lendavskega drugoligaša je odigral 93 tekem in dosegel 24 zadetkov), najbolje pa se znajde na sredini igrišča. Ivan Novoselec je bil nazadnje član domačega Varaždina, pred leti pa je kot branilec nosil dres Zavrča.

Olimpija za uvod proti novincem

V nedeljo bodo prvo tekmo v novi sezoni odigrali nogometaši Olimpije, ki so zaradi evropske tekme Domžal ostali brez obračuna prvega kroga. Zmaji so v četrtek sicer odigrali prvo evropsko srečanje sezone, v Šiški so z 1:0 odpravili malteško Birkirkaro. Na drugi strani so novinci iz Radomelj dobro krenili v sezono, na prvi tekmi so proti Bravu iztržili točko (0:0) in takoj dokazali, da bodo v tej sezoni resen tekmec vsem prvoligaškim klubom. Ekipi sta do zdaj odigrali osem medsebojnih tekem, sedemkrat so bili boljši Ljubljančani, enkrat sta se ekipi razšli z neodločenim izidom, ravno na zadnjem medsebojnem srečanju aprila leta 2017.

Derbi za konec kroga

Krog bosta v nedeljo zvečer z derbijem sklenila Maribor in Domžale. Mariborčani se bodo skušali pobrati po porazu na Švedskem v četrtek zvečer, ko so z 1:3 v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo klonili proti Hammarbyju. Nekoliko bolje so se v evropskem tekmovanju odrezali Domžalčani, ki so se že v torek na domačem terenu s finskim klubom FC Honka razšli z izidom 1:1. Bo pa za domžalsko ekipo to prva tekma v 1. SNL v tej sezoni, medtem ko so slovenski podprvaki v prvem krogu po velikem preobratu s 3:2 ugnali Celjane. V prejšnji sezoni sta se Maribor in Domžale na štirih tekmah dvakrat razšla z remijem, enkrat so se zmage veselili Mariborčani, na zadnjem obračunu pa so bili boljši domžalski nogometaši.

1. SNL, 2. krog: Petek, 23. julij:

Tabor : Celje 0:1 (0:0)

Medved 49./11m Sobota, 24. julija:

17.00 Bravo – Aluminij

20.15 Koper – Mura Nedelja, 25. julija:

17.00 Radomlje – Olimpija

20.15 Maribor – Domžale