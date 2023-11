Krznar odšteva minute do bitke z nekdanjimi varovanci

Slovenske prvoligaške klube konec tedna čakajo še zadnje obveznosti pred reprezentančnim premorom. Vrhunec 16. kroga prinaša današnji štajerski derbi med Mariborom in Celjem (15.00), na katerem bo v središču pozornosti hrvaški strateg Damir Krznar, v sklepnem dejanju kroga pa bo Olimpija po zgodovinski evropski zmagi nad Klaksvikom ob 17.30 poskušala premagati še Muro. Krog sta v petek odprla Aluminij in Bravo ter se razšla z remijem (1:1), Rogaška je v soboto s 3:1 ugnala Radomlje, Domžale pa so z 1:0 slavile na gostovanju pri Kopru in končale njegov niz neporaženosti.

1. SNL, 16. krog:

Nedelja, 12. november:

Nedelja prinaša vrhunec kroga. V Ljudskem vrtu se bosta na štajerskem derbiju spopadla Maribor in Celje, edina kluba, ki od državne samostojnosti vseskozi igrata le v 1. SNL, tako da bo to že njun 113. spopad. Maribor lovi 58., Celjani, ki so v tej sezoni rezultatsko uspešnejši, pa 25. zmago. Vijolice želijo nadaljevati zmagoviti niz. "Zmaga išče zmago. Pred nami je nov pomemben izziv, zavedamo se, da nas znova čaka zahtevna naloga. Ne samo zaradi spoznanja, da igramo proti Celju. Nobena prvenstvena tekma ni lahka. Za nas je spodbudno spoznanje, da smo zmagali in gremo z dodatno samozavestjo v naslednjo tekmo," je po zadnji zmagi nad Domžalami dejal Alžirec Hilal Soudani, ki se je vpisal tudi med strelce.

Ante Šimundža bo poskušal v nedeljo premagati klub, s katerim so ga mnogi povezovali v preteklosti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V nedeljo bo pogrešal kaznovanega Marina Laušića, na drugi strani pa bo znanec, s katerim je še pred kratkim sodeloval pri Mariboru, pred leti pa tudi v Zagrebu. To je trener Celja Damir Krznar, ki se tako vrača v Ljudski vrt. "Tekma med Mariborom in Celjem je že sama po sebi dovolj za dobro vzdušje in naboj. Sam ne bom čutil revanšizma, mi pa tekma zagotovo predstavlja določen motiv. Predvsem v smislu tega, da bom igral proti ekipi, ki sem jo vodil in jo bom zato želel premagati. Gotovo pa ne bo slabe volje ali dodatnega pritiska. Storili bomo vse, da pridemo do zmage. Zagotovo ne bo lahko, a imamo dovolj kakovosti in znanja, da jo dosežemo."

Krznar odlično pozna Maribor, kar bi se lahko izkazalo za dobrodošlo prednost, a po drugi strani Celjane dobro pozna tudi Ante Šimundža, zlasti tiste nogometaše, ki jih je vodil že pri Muri. Teh pa pri Celju ni malo, med njimi je tudi reprezentant Žan Karničnik, najboljši igralec 1. SNL v oktobru. Enega izmed nekdanjih igralcev Mure pa ne bo na derbiju, Nino Kouter bo manjkal zaradi kazni.

Posebno motivacijo na nedeljskem derbiju bo imel Josip Iličić. Po porazu vijolic v Stožicah, kjer je Maribor vodil še Krznar, ga je hrvaški trener oddaljil od prvega moštva in označil za "dežurnega krivca". Izkušenemu Gorenjcu gre pod vodstvom Šimundže vse boljše, navijači Maribora pa s posebnim zanimanjem čakajo, kako se bo predstavil na obračunu z vodilnim klubom 1. SNL, ki ga je po odhodu iz Ljudskega vrta prevzel prav Krznar.

Zeljković učvrstil obrambo Olimpije, Mura še ni osvojila Stožic

V nedeljo bodo dejavni ravno tisti štirje klubi, ki so od leta 2011 osvajali naslove državnega prvaka. Zmajem gre vedno bolje, zadetka niso prejeli na zadnjih štirih tekmah, kar lahko veseli trenerja Zorana Zeljkovića. Skupaj s pomočnikom Džengisom Čavuševićem sta v četrtek dočakala veliki trenutek, prvo zmago zmajev v Evropi. Mura bo zato, ker je lahko med tednom počivala, bolj spočita, a imajo Ljubljančani po drugi strani dolgo klop. Rezervista David Sualehe in Mustafa Nukić sta proti Klaksviku zadela v polno, obrambno vrsto Mure pa bi lahko čakalo veliko dela z najboljšim strelcem tekmovanja Ruijem Pedrom. Navijaška skupina Green Dragons bo na dvoboju zaznamovala 35. obletnico ustanovitve, pripravlja nepozaben pirotehnični šov.

Olimpija je bila dejavna v četrtek, ko je dosegla zgodovinsko prvo evropsko zmago v konferenčni ligi. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Mura bo v Stožicah pogrešala kaznovanega Žana Trontlja. V tej sezoni je uspešnejša v gosteh kot doma, kjer je prvič zmagala šele prejšnji teden po strelskem prvencu Italijana Filippa Tripija. Zanimivo je, da Mura, odkar se je leta 2018 vrnila med elito, v Stožicah še ni premagala Olimpije. Na desetih tekmah je petkrat remizirala, petkrat pa ostala praznih rok. Sklepno dejanje 16. kroga, ki bi lahko na tribunah poskrbelo za lep obisk, saj so v Ljubljani vedno glasne podpore deležni tudi Prekmurci, se bo začelo v nedeljo ob 17.30.

Domžale končale niz neporaženosti Kopra

Drugouvrščeni Koprčani so po 11 tekmah doživeli poraz. Na Bonifiki jih je v soboto ugnala četa Dušana Kosića, ki je posest žoge prepustila Primorcem, sama pa bila precej konkretnejša. S tem je prišla do pomembne zmage, ki jo je potisnila na osmo mesto ter končala niz treh porazov. Edini zadetek na srečanju je padel v 74. minuti, ko je po lepi podaji Mirka Mutavčića z desne strani z glavo zadel Mario Krstovski. Domači vratar je nato moral posredovati še po prostem strelu Daniela Offenbacherja, tudi sicer so imeli Domžalčani precej več strelov proti vratom (20-8), medtem ko Kopru tudi v končnici ni uspelo posebej ogroziti Gašperja Tratnika.

Dušan Kosić je z zmago prekinil niz treh zaporednih porazov Domžal. Foto: www.alesfevzer.com

Rogaška do visoke zmage v Domžalah

Radomljani so v boj z zadnjeuvrščeno Rogaško vstopili z lepo popotnico, saj so bili neporaženi pet tekem, na dveh od zadnjih treh pa so zmagali. Toda izbranci Oskarja Drobneta se niso ozirali na to. Čeprav so med drugimi pogrešali kaznovanega Thalissona, so znali unovčiti svoje priložnosti ter so tako prekinili niz petih porazov. S skupno tretjo zmago so se vsaj začasno točkovno izenačili s predzadnjimi Domžalami. Radomlje ostajajo sedme.

Rogaška je prišla do zmage s 3:1. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Po precej nezanimivem prvem polčasu je v 45. minuti Slatinčanom uspelo izpeljati protinapad, ki ga je s strelom z roba kazenskega prostora uspešno dokončal Nejc Gradišar ter vpisal svoj tretji gol sezone. V 64. minuti so Slatinčani podvojili prednost, po novem protinapadu je z 12 metrov žogo pod prečko poslal Oliver Kregar. Štiri minute pozneje so gosti vodili že s 3:0, potem ko je z roba kazenskega prostora z močnim strelom zadel Rok Pirtovšek. So pa domači zmanjšali zaostanek v 87. minuti, ko je avtogol z glavo dosegel Rene Rantuša Lampreht, v sodniškem dodatku pa so bili blizu še enemu zadetku, a je najprej Vodišek ubranil strel, nato pa je Krolo zgrešil iz bližine.

Aluminij je v petek remiziral z Bravom. Foto: www.alesfevzer.com

Delitev točk Aluminija in Brava

Prvoligaško dogajanje se je začelo v petek na Štajerskem, kjer sta se pomerila Aluminij in Bravo. Šiškarji so na Štajersko prišli brez kaznovanega Bena Selana, že v peti minuti tekme pa prišli do vodstva. Zadel je Srb Nemanja Jakšić, najbolj izkušeni člen obrambe Brava, ki Aluminij tudi najbolje pozna, saj je v njegovem dresu odigral 154 tekem. Tokrat navijačem v Kidričevem ni prinesel veselja. A še pred koncem prvega polčasa so gostje ostali z igralcem manj, drugi rumeni karton je v 36. minuti prejel Matic Ivanšek in moral zapustiti zelenico. Domači so do izenačenja prišli v 88. minuti prek Tina Matića in se veselili točke.

Lestvica: