Velika katastrofa Maribora za uvod v novo sezono

Začela se je 32. sezona prve slovenske lige in že v uvodnem krogu smo videli veliko presenečenje. Branilci naslova nogometaši Maribora so namreč v prvem krogu v Ljudskem vrtu s premešano zasedbo s kar z 0:3 klonili proti Radomljam. Na prvi današnji tekmi so se Domžalčani in Celjani razšli brez zadetkov. V nedeljo bo vroče v Ljubljani, kjer bo gostovala Mura, krog pa bosta v ponedeljek sklenila povratnica v prvoligaško konkurenco Gorica in Bravo. V petek so za uvod v novo sezono nogometaši Kopra z 2:1 ugnali sežanski Tabor.

Začela se je nova sezone prve lige. Jesenski del se bo končal 11. decembra, spomladanski se bo začel 11. februarja, končal pa 20. maja prihodnje leto.

1. SNL, 1. krog: Sobota, 16. julij:

Domžale : Celje 0:0 Maribor : Radomlje 0:3 (0:2)

Čuić 11., Cerar 35., Nuhanović 74. Nedelja, 17. julij:

20.15 Olimpija - Mura Ponedeljek, 18. julij:

20.15 Gorica - Bravo Petek, 15. julij:

Koper : Tabor Sežana 2:1 (0:0)

Kotnik 59., 81.; Stanković 67.

Radomlje deklasirale branilce naslova

Že prvi krog je postregel z velikim presenečenjem in veliko katastrofo branilcev naslova Mariborčanov, ki so v domačem prvenstvu v novo sezono pred približno dva tisoč petsto gledalci vstopili z visokim porazom proti Radomljam (0:3). Maribor je sicer v primerjavi s tekmo v kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer se je uvrstil v drugi krog, nastopil v povsem premešani postavi (Bergsen + 10 novih članov začetne enajsterice), varovanci Radovana Karanovića pa so bili daleč od zavidljive predstave, s katero so postregli v sredo na povratni tekmi proti ekipi Šahtjor Soligorsk. Na drugi strani so Radomlje prišle do prve zmage v Ljudskem vrtu.

Prvi šok za gostitelje se je zgodil že v enajsti minuti, ko je v kazenski prostor Maribora s kota predložek poslal Sever, najvišji v skoku pa je bil Mario Čuić. Ta je z glavo natančno usmeril žogo pod prečko. Že v 35. minuti je za gostitelje sledil nov udarec. Tokrat je v kazenski prostor predložek poslal Nuhanović, spretno pa se je pred golom nasprotnika znašel Luka Cerar in Radomlje popeljal v vodstvo z 2:0. A Radomljani se tu še niso ustavili, v 74. minuti je vratarja Maribora Menna Bergsena po protinapadu in natančnem zaključku premagal še Sandi Nuhanović in postavil končni izid s 3:0 s tem pa je četa Nermina Bašića aktualnim prvakom ob vstopu v novo sezono zadala boleč udarec. Radomlje so sicer že globoko v sodnikovem dodatku zadele še enkrat, a je bil zadetek Ismirja Nadarevića po ogledu VAR zaradi prepovedanega položaja razveljavljen.

Maribor : Radomlje, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Mariborčani so sicer s 16 naslovi državnega prvaka slovenski rekorderji, štajerska zasedba pa je v primerjavi s prejšnjo sezono nekoliko spremenjena, glavna razlika je ta, da ne morejo več računati na prvega strelca pretekle sezone Ognjena Mudrinskega, vrzel bo med drugimi poskušal zakrpati novinec Roko Baturina. Na drugi strani so se Radomljam to poletje pridružili Tin Hrvoj, Vedran Vrhovac, Nedim Hadžić, Luka Baš, Leon Sever, Madžid Šošić in Stipo Marković, bivanje med rumeno-črnimi pa sta podaljšala tudi Mario Čuić in Vicko Ševelj. Nazadnje sta prišla še Klemen Justin in Ester Sokler.

V Domžalah mreži mirovali

Na prvi današnji tekmi ste se Domžale in Celje razšla brez zadetkov. Domžale in Celje ne slovita kot ekipi, ki bi dobro začenjali nove sezone. Delno je zagotovo krivo dejstvo, da se jima v prestopnem roku vedno veliko dogaja, vsako poletje spreminjata sestavo ekipe in prvenstva začenjata ne povsem uigrani. Tako je bilo tudi letos, obe sta po koncu lanske sezone poleg številnih igralcev zamenjali še trenerja. Simon Rožman se je prav iz Celja vrnil v Domžale, a svojih nekdanjih varovancev ni uspel streti, na povprečni tekmi enakovrednih tekmecev golov ni bilo, ekipi sta tako na uvodu prvenstva spet ostali brez polnega izkupička.

V nedeljo veliki derbi v Ljubljani Muro čaka obračun z Olimpijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Največ zanimanja bo v prvem krogu verjetno poželo srečanje med Olimpijo in Muro. Obe ekipi sta se med tednom uspešno prebili tudi čez prvi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. V obdobju pred začetkom sezone so največ pretresov doživeli v ljubljanskem taboru, kjer je nova vodstvena garnitura na čelu s predsednikom Adamom Deliusom odslovila trenerja Roberta Prosinečkega in športnega direktorja Mladena Rudonjo, za nameček pa se zamerila navijačem zeleno-belega kluba. Ekipo je tako tik pred zdajci prevzel novinec v vlogi glavnega trenerja, Španec Albert Riera, ki govori o napadu na vrh.

Mura bo drugo sezono igrala po napotkih Damirja Čontale, ki je izgubil kar nekaj tistih, ki so skrbeli za "tipično" igro prekmurske zasedbe, med drugimi Tomija Horvata, Klemna Šturma, Jana Gorenca, Nardina Mulahusejnovića ...

Prvi krog bo sklenjen v Novi Gorici

V ponedeljek bosta prvi krog 1. SNL sklenila Bravo in povratnica v prvoligaško konkurenco Gorica. V zadnjem obdobju najboljšim mešajo štrene tudi pri Bravu, kjer Dejan Grabić ni veliko spreminjal ekipe, tako da lahko tekmeci znova pričakujejo čvrsto ekipo. Gorica pa si je z naslovom prvaka 2. SNL priborila vrnitev med slovensko elito, kjer bo spet krmarila po napotkih Mirana Srebrniča in kjer bo njen glavni cilj obstanek.

Kopru za uvod primorski obračun

Uvodni krog 32. sezone slovenskega državnega prvenstva sta v petek odprla Koper in Tabor. Po lanskem drugem mestu so v Kopru kljub odhodom nekaterih nosilcev igre prepričani, da se lahko znova borijo za visoka mesta, medtem ko je zaradi finančnih omejitev edini cilj Sežancev obstanek med prvoligaško druščino. Prvi obračun v sezoni je z 2:1 pripadel Koprčanom.

Zoran Zeljković se je za uvod veselil zmage. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vsi trije zadetki so padli v drugem polčasu. Koprčani so povedli v 59. minuti tekme, četudi so domači vse večkrat prihajali do lepih priložnosti, so zadeli iz navidez ne preveč nevarnega položaja, ko je iz 30 metrov močno sprožil Andrej Kotnik. Žoga se je na poti proti vratom sicer odbila od zelenice, vseeno pa je Koprivec slabo posredoval ob bližnji vratnici. A sledil je hiter odgovor gostov, v 67. minuti je po napaki koprske obrambe sam proti Goluboviću stekel rezervist Tabora Jakoslav Stanković in po vsega treh minutah na zelenici z natančnim zaključkom z roba kazenskega prostora izenačil. Domači nogometaši so do zmagovitega zadetka prišli v 81. minuti, ko je vnovič udaril najbolj razpoloženi nogometaš domačih, Kotnik, in z desne strani v kazenskem prostoru z natančnim strelom v malo mrežico matiral Koprivca in tako postavil končni rezultat 2:1.