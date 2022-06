Kouter prvič v celjskem dresu na Hrvaškem?

Celjani, ki so najučinkovitejša slovenska ekipa v dozdajšnjem delu pripravljalnega obdobja, saj so na treh tekmah dosegli 14 zadetkov, bodo danes gostovali pri zagrebški Lokomotivi. Za celjski klub bi lahko debitiral Nino Kouter. Povratnik med prvoligaško elito, Gorica, se bo v Radomljah pomeril z Borcem iz Banjaluke.

Po pestri sredi, ko so bili na delu Maribor, Olimpija, Mura in Domžale, bosta danes pripravljalno tekmo odigrala dva slovenska prvoligaška kluba. To sta Celje in Gorica.

Celjani, ki so najučinkovitejša slovenska ekipa v dozdajšnjem delu pripravljalnega obdobja, saj so na treh tekmah dosegli 14 zadetkov, bodo danes gostovali pri zagrebški Lokomotivi. Za celjski klub, ki se mu je kot zadnji pridružil mladi slovenski reprezentant Mark Zabukovnik, bi lahko debitiral tudi vroči poletni novinec Nino Kouter.

Povratnik med prvoligaško elito, Gorica, se bo danes v Športnem parku Radomlje pomeril z Borcem iz Banjaluke, s katerim se bodo 26. junija udarili tudi Celjani. Vrtnice so se izkazale na uvodnem pripravljalnem srečanju, ko so napolnile mrežo črnogorskemu Rudarju iz Pljevlje.

Kar trije proti Crveni zvezdi

Kmalu slovenske klube čakajo zelo atraktivni tekmeci. Bravo, Domžale in Koper bodo drug za drugim izzvali srbskega prvaka Crveno zvezdo, Tabor se bo najverjetneje pomeril z beograjskim Partizanom, Muro čaka obračun s strateškim partnerjem Sturmom iz Gradca, za katerega igra tudi Tomi Horvat, ljubljanski Bravo se bo pomeril tudi z Rijeko in članom angleškega championshipa Luton Townom …

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 11. 6. Čarda Martjanci (Slo/4) : Maribor 0:5 Vipotnik 2, Sirk, Ćuk, Popović 18. 6. Maribor : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 22. 6. Maribor : Spartak Trnava (Slk/1) 2:2 Baturina, Brnić 25. 6. Maribor - Tuzla City (BiH/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 18. 6. Koper : CFR Cluj (Rom/1) 0:2 / 21. 6. Koper : Radnički Niš (Srb/1) 3:2 Ikwuemesi 2, Šušnjara 25. 6. Koper - Istra 1961 (Hrv/1) 26. 6. Koper - Vojvodina (Srb/1) 30. 6. Koper - Crvena zvezda (Srb/1)

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11. 6. Rudar Trbovlje (Slo/4) : Olimpija 0:4 Kvesić 2, Aldair, Nukić 18. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Olimpija 0:0 / 22. 6. Olimpija : Bačka (Srb/1) 2:0 Prtajin, Crnomarković 25. 6. Olimpija - Čukarički (Slo/1) 30. 6. Olimpija - Šibenik (Hrv/1)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 15. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:2 Beganović 18. 6. Mura : Partizani Tirana (Alb/1) 1:2 Maruško 22. 6. Mura : Napredak (Srb/1) 3:1 Šroler, Kous, avtogol 24. 6. Mura - Sturm Gradec (Avt/1) 30. 6. Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. 7. Mura - Floridsdorfer (Avt/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 24. 6. Bravo – Crvena zvezda (Srb/1) 28. 6. Bravo – Čukarički (Srb/1) 1. 7. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 8. 7. Bravo – Luton Town (Ang/2)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Domžale : Rudar Pljevlja (ČG/1) 8:0 Jo. Pišek in Georgijević 2, Saitoski, Jovičević, Podlogar, Vuk 22. 6. Domžale : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 3:1 Martić, Podlogar, Georgijević, 27. 6. Domžale – Crvena zvezda (Srb/1) 1. 7. Domžale – Jadran Dekani (Slo/2) 2. 7. GAK Gradec (Avt/2) – Domžale 9. 7. Aluminij (Slo/2) – Domžale

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 11. 6. Sij Acroni Jesenice (Slo/3) : Celje 0:8 Gbamble 2, Bajde, Vrbanec, Flis, Janjičić, Svetlin, Morozov 15. 6. Celje : Rudar Pljevlja (ČG/1) 6:1 Iličić 3, Morozov, Bajde, Svetlin 19. 6. Celje : Čukarički (Srb/1) 0:0 / 23. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) - Celje 26. 6. Celje - Borac Banja Luka (BiH/1) 1. 7. Celje - Bistrica (Slo/2) 8. 7. Celje - Nafta (Slo/2) 9. 7. Celje - Nyiregyhaza Spartacus (Mad/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Ekipa hrvaškega nogometnega sindikata 2:2 Čuić 2 25. 6. Radomlje – Radnički Niš (Srb/1) 3. 7. Radomlje – Slask Vroclav (Pol/1) 6. 7. Radomlje – Triglav Kranj (Slo/2) 9. 7. Radomlje – Gorica (Hrv/1)

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 29. 6. Tabor – Gorica (Slo/1) 2. 7. Tabor - Partizan Beograd (Srb/1)? 6. 7. Tabor - Primorje Ajdovščina (Slo/2) 10. 7. Tabor - Aris Limassol (Cip/1)

Gorica