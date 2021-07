Jan Mlakar danes s Hajdukom prvič proti slovenskemu klubu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski prvoligaški klubi se pripravljajo na začetek sezone. Mura je že odigrala evropsko tekmo, Maribor in Domžale jo bodo v četrtek, preostali pa igrajo pripravljalne tekme. Bravo je v torek remiziral z madžarskim prvoligašem MTK (1:1), danes pa bosta na delu Celje in Tabor. Celjani bodo v tekmi, odprti za gledalce, gostili splitski Hajduk, ki prihaja v knežje mesto z Janom Mlakarjem, Sežančani pa se bodo v Kidričevem pomerili z madžarskim ZTE.

Celjani, ki so v poletnem prestopnem roku zelo aktivni in so igralski kader okrepili s številnimi (mladimi) novinci, se bodo danes v prijateljskem obračunu pomerili s splitskim Hajdukom. Pri gostiteljih bi lahko danes debitiral mladi slovenski reprezentant Žan Medved, ki se bo v Celju dokazoval kot posojeni napadalec Slovana iz Bratislave.

Žan Medved bo v Celju igral kot posojeni napadalec Slovana iz Bratislave. Foto: Vid Ponikvar

Ker bo dvoboj odprt za gledalce (za vstop na stadion bodo morali izpolnjevati pogoje PCT), velja v knežjem mestu pričakovati zanimanje za ogled gostovanja velikana hrvaškega nogometa, za katerega igra tudi Jan Mlakar. Slovenski reprezentant se je Dalmatincem pridružil prejšnji teden, v nedeljo pa debitiral v belem dresu ob zmagi nad solunskim Arisom (3:1).

Jako sam sretan i ponosan sto sam postao dio @hajduk ! #hajduk pic.twitter.com/PbTR0FkpGa — Jan Mlakar (@jan_mlakar) July 1, 2021

Zdaj se bo pri Hajduku pomeril s klubom, s katerim je v prejšnji sezoni kot napadalec Maribora doživel kar nekaj neuspehov. Zanimivo je, da bodo Celjani v novo sezono 2021/22 v državnem prvenstvu vstopili prav z domačo tekmo proti Mariborčanom.

Sežančani so se danes nameravali pomeriti z beograjskim Partizanom, a se je zaradi zdesetkanosti kadra pri srbskem velikanu spremenil načrt. Dvoboj s črno-belimi je odpadel, se bodo pa Kraševci v Kidričevem ob 18. uri pomerili z madžarskim prvoligašem ZTE. Pripravljalno obdobje bodo sklenili v soboto proti primorskemu sosedu iz Nove Gorice.

Sežančani bi se morali danes pomeriti s Partizanom, a se je zgodila zamenjava tekmeca. Foto: Vid Ponikvar

Mladi ljubljanski klub Bravo, ki je v prejšnji sezoni osvojil peto mesto in poskrbel za največji uspeh, je v torek remiziral z madžarskim prvoligaškim klubom MTK (1:1). Mrežo tekmeca iz Budimpešte je v Kranjski Gori v 20. minuti zatresel Martin Kramarič, trener Dejan Grabić pa je ob koncu najtežjega dela pripravljalnega obdobja zadovoljno sporočil, da je konkurenca znotraj ekipe velika. Ljubljančani bodo konec tedna gostovali na Hrvaškem, kjer se bodo pomerili s HNK Gorica.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 3. julij Tabor : Radnički Niš (Srb/1) 4:5 Ndzengue 2, Stančić, Briški 7. julij Tabor - ZTE (Mad/1) 10. julij Tabor - Gorica (Slo/2)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje : U Craiova 1948 (Rom/1) 0:0 / 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)