Dinamo in Bravo tako trpela, da sta si prislužila posebne čestitke, Maribor se bo odločil danes

Slovenski prvoligaški klubi, ki so ostali v domovini, v teh dneh zaradi obilnejših padavin in zimskih pogojev ne morejo računati na popolne delovne pogoje. To so na lastni koži občutili tudi nogometaši Brava, ki so v torek v zahtevnih razmerah izgubili prijateljsko tekmo proti hrvaškemu prvaku Dinamu (0:2). Danes bi lahko prvo tekmo v letu 2023 odigral Maribor, a je usoda srečanja proti Aluminiju še pod vprašajem. Na delu naj bi bili tudi klubi Mura, Domžale in Gorica.

Najmlajši slovenski prvoligaš, NK Bravo, v zadnjih letih pogosto sodeluje z zagrebškim Dinamom. Serijski hrvaški prvak ima pod svojim okriljem ogromno kakovostnih in obetavnih igralcev, ki zaradi močne konkurence ne dočakajo priložnosti v prvi članski ekipi, zato se kot sposojeni nogometaši zagrebškega kluba dokazujejo drugje. Kar nekaj jih je, ki to počnejo v Sloveniji. Tudi pri Bravu.

Ivan Šaranić zapušča Slovenijo brez doseženega zadetka v 1. SNL. Spomladi se bo dokazoval v Varaždinu. Foto: Vid Ponikvar V jesenskem delu sta tako barve Šiškarjev branila hrvaški napadalec Ivan Šaranić in črnogorski branilec Stefan Milić. Zadnji se pred začetkom spomladanskega dela vrača v Maksimir, je pa v Spodnjo Šiško namesto njega prišel Maro Katinić. Še en mladi Hrvat, ki bo poskušal nabirati kilometrino v članskem nogometu v 1. SNL in v primerjavi s Šaranićem narediti boljši vtis. Devetnajstletni Šaranić, ki ogromno obeta, njegova tržna vrednost je še lani znašala 1,5 milijona evrov (po oceni Transfermarkta), tako da je spadal med najdražje igralce 1. SNL, namreč na 14 prvenstvenih nastopih še ni zadel v polno. Med strelce se je vpisal le dvakrat v pokalnem tekmovanju. Tako se je odločil, da bo zapustil Slovenijo in se vrnil v domovino, kjer bo v spomladanskem delu kot posojeni igralec Dinama nastopal za Varaždin.

V preteklosti so kot posojeni nogometaši Dinama za Bravo igrali tudi zdajšnji vratar Širokega Brijega (BiH) Renato Josipović ter napadalec Maribora Roko Baturina, ki je v spomladanskem delu sezone 2019/20 naredil izjemen vtis in na 16 nastopih za Šiškarje dosegel osem zadetkov.

"Bravo za Dinamo, bravo za Bravo"

Hrvaški vratar Brava Matija Orbanić je prejel dva zadetka v zadnjih 15 minutah srečanja. Foto: Vid Ponikvar Bravo je bil v torek v Zagrebu. Dinamo se pripravlja na nadaljevanje prvenstva, v soboto bo gostil zadnjeuvrščeno Gorico, za katero bi lahko takrat debitiral nekdanji slovenski reprezentant Tim Matavž. Zagrebčani so v zadnji pripravljalni tekmi premagali Bravo z 2:0, dvoboj pa je potekal v zelo zahtevnih igralnih razmerah. Močno je deževalo, igrišče je bilo polno vode, tako da so imeli nogometaši ogromne težave. ''Bravo za Dinamo, bravo za Bravo,'' so udeležencem srečanja, da so lahko v takšnih razmerah sploh zdržali na igrišču in odigrali tekmo, čestitali na klubski strani Dinama.

Hrvaški prvak je bil občutno boljši, si priigral večje število priložnosti, zmago pa si je zagotovil šele v zadnjem delu dvoboja, ko je trener Ante Čačić poslal v ogenj kopico mlajših igralcev. Mrežo Brava sta zatresla Jakov Gurlica in Daniel Štefulj.

Trener Brava Dejan Grabić je v prvem polčasu zaigral v postavi Lubej Fink - Jakšić, Križan, Katinić, Španring – Selan, G. Trdin; Kurtović, Svetlin (37. Marjanac), Kramarič – Flakus Bosilj, v drugem polčasu pa so barve ljubljanskega prvoligaša branili Orbanić – Jakšić (84. Hovnik), Križan, Katinić (84. K. Trdin), Kavčič – Selan (84. Porič), G. Trdin (84. Pučnik); Kurtović (83. Kurež), Nsana, Kramarič (56. Trontelj) – Marjanac.

Bruno Petković, ki je prejšnji mesec izstopal na SP 2022 v Katarju, je proti Bravu odigral le 28 minut. Foto: Reuters

Za slabo voljo gostov iz Ljubljane je poskrbel Tamar Svetlin, ki je moral v 37. minuti zaradi poškodbe predčasno z igrišča, pri gostiteljih pa jo je skupil hrvaški reprezentant Bruno Petković, strelec nepozabnega zadetka na četrtfinalni tekmi SP 2022 proti Braziliji, ki je moral prav tako zaradi poškodbe v slačilnico že pred koncem prvega dela.

Sneg pregnal Mariborčane v telovadnico in na umetno travo

Danes bi lahko prvo tekmo v koledarskem letu 2023 odigrali Mariborčani. Po prvotnem scenariju bi se morali z drugoligašem Aluminijem pomeriti že v torek, a so jim načrte prekrižali težki pogoji. Vijolice je ob vstopu v nov teden pozdravil sneg. Zaradi njega dopoldanske treninge opravljajo v telovadnici, popoldne pa trenirajo na igrišču z umetno travo. Izbranci Damirja Krznarja bodo v soboto odpotovali v Turčijo, kjer si bodo lahko privoščili treninge v brezskrbnem okolju, ob bistveno višjih temperaturah, danes pa bi lahko vendarle odigrali prvo pripravljalno tekmo.

Prvi test po dogovoru med kluboma namesto v torek predvidoma v sredo. Igrišče v Ljudskem vrtu po včerajšnjem sneženju še ne omogoča pogojev za igro, vmes smo se preselili na umetno travo, odločitev o prizorišču tekme z Aluminijem pa bo sprejeta v sredo dopoldne.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/wRy1Gb59Gz — NK Maribor (@nkmaribor) January 17, 2023

O tem, ali se bodo pomerili s Kidričani in kje bo odigrana tekma (glavno igrišče v Ljudskem vrtu ne pride v poštev), bodo sprejeli odločitev v dopoldanskih urah. Za dvoboj ne bosta prišla v poštev Sven Šoštarič Karić, ki je po okrevanju začel uvajalno delo in se priključuje tudi treningom z žogo, ter mladi Nigerijec Ishaq Rafiu, ki ga ovirajo bolečine v sprednji stegenski mišici, zato bo moral opraviti dodatne preiskave.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 1. Olimpija – Rakow Czestochowa (Pol/1) 28. 1. Olimpija – Orijent (Hrv/2) 1. 2. Olimpija – Rudeš (Hrv/2)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 7. 1. Koper : Osijek (Hrv/1) 4:4 Ochieng, Stanojević, Nkada, Požeg Vancaš 14. 1. Koper : Radomlje (Slo/1) 3:2 Palčič, Ochieng, Kambič 15. 1. Koper : Dekani (Slo/2) 3:4 Hrvatin, Kotnik, Edomwonyi 21. 1. Koper – Crvena zvezda (Srb/1) 25. 1. Koper – Zorja Lugansk (Ukr/1) 27. 1. Koper – Šahtar Doneck (Ukr/1) 1. 2. Koper – Rudar Velenje (Slo/2) 3. 2. Koper – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 12. 1. Celje : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 1:1 Bajde 14. 1. Celje : Hajduk Split (Hrv/1) 0:2 / 19. 1. Celje – Aluminij (Slo/2) 23. 1. Celje – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 26. 1. Celje – Čukarički Beograd (Srb/1) 31. 1. Celje – DAC 1904 Dunajska Streda (Slk/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 18. 1. Maribor – Aluminij (Slo/2) 22. 1. Maribor – Čukarički Beograd (Srb/1) 25. 1. Maribor – Slavia Sofia (Bol/1) 28. 1. Maribor – Dinamo Kijev (Ukr/1) 1. 2. Maribor – Šahtar Doneck (Ukr/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 11. 1. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 6:0 Barišić 3, Kovačević 2, Podlogar 14. 1. Varaždin (Hrv/1) : Domžale 2:1 Vuk 18. 1. Domžale – Fehervar (Mad/1) 20. 1. Domžale – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 27. 1. Domžale – Aluminij (Slo/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 13. 1. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 1:3 Daku 18. 1. Mura – Bistrica (Slo/2) 23. 1. Mura – Ried (Avt/1) 28. 1. Mura – Shkendija (SMk/1) 1. 2. Mura – Dečić Tuzi (ČG/1) 2. 2. Mura – Dnipro (Ukr/1) 7. 2. Mura – Aluminij (Slo/2)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 17. 1. Dinamo Zagreb (Hrv/1) : Bravo 2:0 / 21. 1. Bravo – Slovačko (Češ/1) 27. 1. Bravo – Hartberg (Avt/1)

Gorica

Datum Tekma Strelci za Gorico 11. 1. Gorica : Javor Ivanjica (Srb/1) 1:2 Petrović 14. 1. Jadran Dekani (Slo/2) : Gorica 2:1 Iličić 15. 1. Gorica : Radomlje (Slo/1) 2:4 Petrović, Širok 18. 1. Gorica – Radnički Niš (Srb/1) 21. 1. Gorica – Brinje Grosuplje (Slo/2) 25. 1. Gorica – Kolubara Lazarevac (Srb/1) 1. 2. Gorica – Primorje (Slo/2) 4. 2. Gorica – Aluminij (Slo/2)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 7. 1. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:3 Čuić 14. 1. Koper (Slo/1) : Radomlje 3:2 Sokler, Vrhovac 15. 1. Radomlje : Gorica (Slo/1) 4:2 Čuić 2, Sokler, Nuhanović 19. 1. Radomlje - Pobeda Prilep (SMk/1) 25. 1. Radomlje - Brinje Grosuplje (Slo/2) 28. 1. Radomlje - Rudeš (Hrv/2) 3. 2. Radomlje - Dob (Slo/2) 4. 2. Radomlje - Mačva Šabac (Srb/1)

