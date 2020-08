"Evropsko" Celje v Zagrebu že dan pred tekmo, Bravu prvoligaški obračun

Novopečeni državni prvaki Celjani so začeli priprave 29. julija. Trener Dušan Kosić si prizadeva, da bodo njegovi izbranci dostojno branili slovenske barve v kvalifikacijah za ligo prvakov. Po Maticu Vrbancu sta rumeno-modre okrepila še donedavni knap Mićo Kuzmanović in hrvaški povratnik Filip Dangubić, celjske vrste pa so zapustili izkušeni Jure Travner, Hrvat Karlo Plantak in mladi Rus Valentin Zekhov.

🟡🔵📝Za zaprtimi vrati stadiona Z’dežele smo se grofje danes pomerili s ptujsko Dravo, ki smo jo z zadetki J. Novaka (40’), G. Koritnika (44’) in M. Lotriča (87’) premagali s 3:0 (2:0). VEČ NA: https://t.co/jnWJYjop01 👑#DržavniPrvak #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/ylV5EkXoQf — NK Celje (@NKCelje) August 5, 2020

Celje je prvo pripravljalno tekmo odigralo v nedeljo na stadionu Z'dežele proti Radomljam, drugoligašu, proti kateremu so v prejšnji sezoni doživeli veliko razočaranje v četrtfinalu pokala. Dvoboj je potekal pred zaprtimi vrati. Celjani so nadigrali Radomlje in se jim maščevali za izpad v pokalnem tekmovanju.

V sredo so Celjani visoko ugnali še ptujsko Dravo. Tokrat so se med strelce vpisali Jakob Novak, Gašper Koritnik in Mitja Lotrič. Prvih 60 minut so odigrali Rozman, D. Štraus, Flis, Stojinović, Brecl, Antanavičius, R. Štraus, Kuzmanović, Novak, Kljun in Koritnik, zadnjih 30 minut pa so celjske barve branili "prvokategorniki" Moćić, Marandici, Ćalušić, Zaletel, Kadušić, Štravs, Vrbanec, Kerin, Lotrič, Božić in Vizinger.

Celjani bodo pripravljalno obdobje sklenili konec tedna z atraktivnim gostovanjem, ko se bodo v sosedskem derbiju prvakov v sobtoo pomerili z zagrebškim Dinamom. Hrvaški prvak, ki je s Celjem sklenil posel okrog Ivana Božića, bo na stadionu Maksimir gostil Kosićevo četo ob 18. uri. Sosedska tekmeca bi se lahko srečala tudi v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Celjani so v Zagreb prispeli že v petek.

🚌 Grofje smo prispeli v Zagreb, kjer ima Dušan Kosić ob svojem strokovnem štabu na voljo vseh 26 nogometašev. VEČ NA: https://t.co/JKz50oTI3A ⚽️#DržavniPrvak #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/E0roGzAAbn — NK Celje (@NKCelje) August 7, 2020

Termin Tekma Strelci (za Celje): 2. avgust Celje : Radomlje (Slo/2) 4:0 Božić, Kerin, Koritnik, Novak 5. avgust Celje : Drava Ptuj (Slo/2) 3:0 Novak, Koritnik, Lotrič 8. avgust Dinamo Zagreb (Hrv/1) - Celje

Maribor izgubil proti močnim Francozom

Mariborčani, ki so v prejšnji sezoni ostali brez lovorike, že uigravajo nekatere zveneče okrepitve. Jan Repas, Ilija Martinović in Ažbe Jug so tako že debitirali v vijoličnem dresu, iz Ljubljane, kjer sta se izkazala v dresu Brava, sta se vrnila Aljoša Matko in Martin Kramarič. Mariborčani so v prvi pripravljalni tekmi v soboto v Ljudskem vrtu dodobra napolnili mrežo Beltincev. V prvem polčasu so dosegli dva, v drugem pa kar šest zadetkov. Dvakrat sta v polno zadela kapetan Marcos Tavares in Gregor Bajde.

Jan Repas, Ilija Martinović in Ažbe Jug: prve minute v vijoličastem.



Za uvod vsak po 45.#MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/SkBaw4Atr7 — NK Maribor (@nkmaribor) August 2, 2020

V sredo so se na avstrijskih tleh v Feldbachu pomerili s francoskim prvoligašem Reimsom, ki bo podobno kot Maribor igral tudi v Evropi. To je bil zelo dobrodošel preizkus pripravljenosti izbrancev Sergeja Jakirovića, ki ni mogel računati na najmočnejšo postavo, saj so zaradi takšnih in drugačnih razlogov manjkali Handanović, Tavares, Felipe Santos, Viler, Kotnik, Mihelič in Peričić. Vijolice so ostale praznih rok, Reims, pred davnimi leti celo finalist evropskega finala, je zmagal z 2:0. Oba zadetka je v prvem polčasu dosegel kosovski reprezentant Arbër Zeneli.

Dvoboj udeležencev kvalifikacij za UEFA Europa League Francozom.@nkmaribor - @StadeDeReims 0:2



Zadnji test pred začetkom nove sezone v soboto v Ljudskem vrtu, nasprotnik bo češki prvoligaš FC Slovačko.#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/Da7cc6XYnf — NK Maribor (@nkmaribor) August 5, 2020

Jakirović je poslal na igrišče naslednje nogometaše: Pirić (od 61. Jug), Milec (od 61. Mutavčić), Mitrović (od 61. Martinović), Koblar, Kolmanič (od 61. Klinar), Cretu (od 46. Pihler), Dervišević (od 46. Vrhovec), Požeg Vancaš (od 46. Bajde), Kronaveter (od 61. Repas), Kramarič (od 61. Mešanović) in Zahović (od 61. Matko). Največjo priložnost za zadetek Maribora je imel Gregor Bajde, ki je v 66. minuti zatresel prečko.

"Videl sem veliko dobrih zadev. Pol ure smo bili zelo dobri, nismo dovoljevali tekmecem priložnosti in imeli nadzor nad igro. Veselil sem se zahtevne tekme, da bi videl naš odziv. Se pa je pokazalo, da lahko prejmeš gol po nepotrebnem in v dveh minutah pokvariš vse, kar si počel dobrega ves polčas. V 2. polčasu smo bili še boljši in bi si zaslužili vsaj dva zadetka. Lahko sem zadovoljen z odnosom in prizadevnostjo, nekatere zadeve, ki niso na želenem nivoju, moramo popraviti, treba pa je samo nadaljevati z delom, da bomo na želenem nivoju, ko bo šlo zares," je po porazu s šestouvrščenim francoskim prvoligašem dejal trener Jakirović.

Mariborčani bodo pripravljalno obdobje, kar se tiče tekem, sklenili v soboto, ko bo na drugi strani stal češki prvoligaš Slovačko.

Termin Tekma Strelci (za Maribor) 1. avgust Maribor : Beltinci (Slo/2) 8:1 Tavares in Bajde 2, Dervišević, Zahović, Mešanović, Felipe Santos 5. avgust Maribor : Reims (Fra/1) 0:2 / 8. avgust Maribor - Slovačko (Češ/1)

''Prevetrena'' Olimpija izgubila z novomeško Krko

Trener Olimpije Dino Skender bo imel v novi sezoni opravka s spremenjeno zasedbo zmajev. Foto: Vid Ponikvar Ljubljančani so priprave po velikem razočaranju, ko so v napetem ''finalu'' za naslov prvaka po dramatičnem remiju v Celju (2:2) ostali praznih rok in padli na tretje mesto, začeli 31. julija. Igralski kader doživlja temeljite spremembe, odšlo je veliko prvokategornikov.

Olimpija v novi sezoni pogreša Luko Menala, Stefana Savića, Tomislava Tomića, Mackyja Bagnacka, Bojana Kneževića, Maria Jurčevića, Matica Črnica, Marka Putinčanina, Matijo Orbanića, Matijo Burina …, športni direktor Mladen Rudonja pa ob vrnitvah številnih igralcev, ki so bili v prejšnji sezoni posojeni in so igrali v drugih klubih, še išče prave rešitve na nogometni tržnici, ki bi prinesel zmajem dodano vrednost. Kot prva sta prispela izkušena branilca Uroš Korun in Matic Fink.

Olimpija je pred dvobojem prvega kroga, v Stožicah bo 13. avgusta gostovala Gorica, odigrala le eno pripravljalno tekmo. V četrtek se je v Stožicah v prevetreni zasedbi pomerila z novomeško Krko, ki se pripravlja na začetek druge lige. Izmed najboljših igralcev so manjkali prvi vratar Nejc Vidmar, najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Ante Vukušić, Ganec Erik Boakye in Albanec Endri Čekiči, ki je staknil poškodbo na nepozabnem derbiju v Celju, po katerem so zmaji dokončno ostali brez državnega naslova. Še vedno sta poškodovana tudi Vitja Valenčič in Nik Kapun.

Na dvoboju s Krko so od prve minute zaigrali Mrežar, Korun, Samardžić, Fink, Andrejašič, Elšnik, Pavlović, Bezjak, Sešlar, Ostrc in Lupeta. Dvoboj sta tako začela oba novinca v branilski vrsti, že v 20. minuti pa je vstopil v igro Srb Radivoj Bosić, ki se nahaja na preizkušnji. Zamenjal je poškodovanega Enrika Ostrca, ki je zapustil igrišče najverjetneje zaradi poškodbe mišice. To je bil nov udarec za trenerja Dina Skenderja, ki se po odhodu številnih igralcev že tako ne more pohvaliti z dolgo klopjo. Gostje, ki jih vodi nekdanji zmaj Zoran Zeljković, njihov športni direktor pa je tudi stari znanec Olimpije Sašo Udovič, so dobili prvi polčas z 1:0. Najbližje izenačenju je bil Timi Max Elšnik, ki je po strelu z razdalje zadel prečko.

V drugem delu je zaigrala pomlajena postava Olimpije Sekulić, Šme, Kamy, Španja, Sijarić, Kurež, Perković, Lipec, Stanić, Bosić in Kadrić. Sredi drugega polčasa je hrvaški branilec Marko Perković izenačil na 1:1, nato pa so gostje boljšo igro kronali z dvema zadetkoma, enkrat so zadeli z bele točke, in na koncu zmagali v praznih Stožicah s 3:1.

Termin Tekma Strelec (za Olimpijo) 6. avgust Olimpija : Krka (Slo/2) 1:3 Perković

Bobičanec zadel za zmago na Madžarskem

Luka Bobičanec je zatresel mrežo ZTE. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski pokalni zmagovalci, ki jih še ta mesec čakajo tudi nastopi v Evropi, so pripravljalno obdobje začeli z zahtevnim obračunom. Gostovali so pri madžarskem podprvaku Fehervarju in se v Szombathleyju razšli z neodločenim rezultatom 1:1. Trener Ante Šimundža, ki v novi sezoni ne sodeluje več s pomočnikom Damjanom Gajserjem, igralski kader pa je zapustil Jon Šporn, je zaploskal zadetku za 1:1, ki ga je za Muro prispeval Luka Šušnjara.

Mura je v sredo odigrala še eno pripravljalno tekmo, znova proti tekmecu iz Madžarske (ZTE). Sprva je bilo mišljeno, da bo dvoboj odigran v Murski Soboti, a se je dogajanje zaradi razmočenega igrišča preselilo v Zalaegerszeg. Črno-beli so zmagali z 1:0, edini zadetek na srečanju pa je dosegel Luka Bobičanec. Šimundža je sicer dvoboj začel s postavo Obradović, Kous, Maruško, Gorenc, Šturm, Kouter, Brkić, Filipović, Šušnjara, Bobičanec in K. Cipot.

Termin Tekmec Strelci (za Muro) 1. avgust Fehervar (Mad/1) : Mura 1:1 Šušnjara 5. avgust ZTE (Mad/1) : Mura 0:1 Bobičanec

Aluminij brez "prvoligaških" testov

Slobodan Grubor bo pred začetkom prvenstva vodil izbrance še na petkovi pripravljalni tekmi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kidričani so začeli priprave na novo sezono 1. avgusta. Zbrane nogometaše je pozdravil predsednik Aluminija Marko Drobnič in jim zaželel veliko sreče. Trener Slobodan Grubor bo spremljal varovance na delu proti tekmecem iz nižjih lig, pridružil pa se mu je nekdanji mladi črnogorski reprezentant Emir Azemović.

V torek je Aluminij odigral dve tekmi. Najprej je s pomlajeno postavo, priložnost so dobili številni mladinci, tesno premagal Rogaško, ki se je iz druge preselila v tretjo ligo, nato pa je izgubil proti drugoligašu Fužinarju. Zadnjih 25 minut je odigral v močno pomlajeni zasedbi. Proti tekmecu iz Rogaške Slatine je zmagoviti zadetek dosegel Urh Moličnik, ki se nahaja na preizkušnji. Proti Fužinarju sta v polno zadela Tilen Pečnik in mladinec Aladin Demiri.

V petek se bo pomeril še s tretjeligašem iz Vidma pri Ptuju. Rdeče-bele čaka naporen začetek nove sezone, saj se bodo 13. avgusta pomerili z zelo motiviranim Mariborom.

Termin Tekmec Strelci (za Aluminij) 4. avgust Aluminij : Rogaška (Slo/3) 1:0 Moličnik 4. avgust Aluminij : Fužinar (Slo/2) 2:3 Pečnik, Demiri 7. avgust Aluminij - Videm (Slo/3)

Ljubljančani presenetili bogate Avstrijce in predstavili tretjo okrepitev

Mladi ljubljanski klub Bravo, ki je v krstni prvoligaški sezoni presegel pričakovanja in z izvrstnimi nastopi zlasti v koledarskem letu 2020 osvojil visoko šesto mesto, bo pripravljalno obdobje oplemenitil z dvema prijateljskima tekmama.

Šiškarji so ostali brez nekaterih najboljših igralcev, saj se je Roko Baturina, posojeni napadalec zagrebškega Dinama, preselil v vrste madžarskega prvaka Ferencvaroša, hrvaški prvak pa je zaslužil milijon evrov, Martin Kramarič in Aljoša Matko, prvi strelec Brava, pa sta se vrnila v Maribor.

Na drugi strani so se vrata kluba na poletni tržnici odprla za donedavnega rezervnega vratarja Olimpije Matijo Obranića, prišel je prvi Južnokorejec v zgodovini kluba, 21-letni zvezni igralec Chan-woo Kim, ta teden pa sta se pridružila še 20-letni hrvaški napadalec Michele Šego, nekdanji up splitskega Hajduka, ki se je nazadnje dokazoval pri Slaven Belupu v Koprivnici, ter donedavni član ljubljanske Olimpije Rok Kidrič.

Vrhunci dvoboja med Salzburgom in Bravom (2:2)

Bravo je v ponedeljek gostoval v Avstriji. V Brambergu, kjer se na pripravah mudi Red Bull Salzburg, se je pomeril z bogatim serijskim avstrijskim prvakom in navdušil. Izbranci Dejana Grabića se niso ustrašili dvoboja z zvezdniki rdečih bikov, ki želijo ponovno zaigrati v ligi prvakov. Že v 3. minuti je mladega slovenskega prvoligaša v vodstvo popeljal Mustafa Nukić. Nato je za izenačenje nadarjeni madžarski najstnik Dominik Szoboszlai, na mednarodnem trgu vreden kar 25 milijonov evrov, na začetku drugega dela je Avstrijce popeljal v vodstvo 18-letni Karim Adeyemi (vreden 9 milijonov evrov), a se Šiškarji niso predali.

V 78. minuti se je izkazal izkušeni Luka Žinko. Nekdanji slovenski reprezentant je po natančnem izvajanju prostega strela (razdalja okrog 25 metrov) zatresel mrežo favoritov in poskrbel za končni rezultat 2:2.

Ljubljančani so se po velikem testu pri severnih sosedih konec tedna v ''prvoligaškem'' spopadu pomerili še s Taborom. Zmagali so z 1:0, zmagoviti zadetek je s prostega strela v drugem polčasu dosegel Gal Primc.

Ljubljančani so pred odhodom v Avstrijo opravili tudi test za Covid-19, vsi testi so bili negativni.

Termin Tekmec Strelci (za Bravo) 3. avgust Red Bull Salzburg (Avt/1) : Bravo 2:2 Nukić, Žinko 7. avgust Bravo : Tabor (Slo/1) 1:0 Primc

Tabor namučil madžarskega prvaka

Dino Stančić je v 35. minuti povedel Tabor v vodstvo proti madžarskemu prvaku. Foto: SPS/Sportida Sežančani, ki so se zelo razveselili številnih primorskih poslastic v novi sezoni, saj bodo v prvi ligi nastopali tudi v družbi Kopra in Gorice (s Koprom se bodo udarili že v prvem krogu), so se v torek za zaprtimi vrati stadiona v Bakovcih pomerili z madžarskim prvakom Ferencvarošom. Za tekmeca je 61 minut zaigral tudi slovenski reprezentant Miha Blažič, donedavni napadalec Brava Roko Baturina, za katerega so Madžari zagrebškemu Dinamu odšteli kar milijon evrov, pa še ni kandidiral za tekmo.

Tabor se je izkazal na dvoboju z bogatim madžarskim klubom. V 35. minuti je Kraševce v vodstvo povedel Dino Stančić in poskrbel za rezultat prvega polčasa, nato pa je Ferencvaroš, ki ga vodi nekdanji zvezdnik ukrajinskega nogometa Sergej Rebrov, izenačil v 58. minuti.

V petek so češnjice gostovale pri Bravu. Od prve minute so nastopili Koprivec, Briški, Hlad, Rauter, Salkić, Specogna, Zebić, Aliaj, Djalo, Stanković in Rovas. Tako je prvič za rdeče-črne branil Jan Koprivec. Zaigral je tudi mladi Hrvat Toni Aliaj, ki je bil zaradi zdravstvenih težav odsoten leto dni.

Rdeče-črni s Krasa vstopajo v novo sezono z visokimi cilji. Pogledujejo proti zgornji polovici razpredelnice, nedavno pa so se okrepili z 28-letnim portugalskim krilnim napadalcem Aldairom Djalom, 25-letnim grškim napadalcem Christosom Rovasom, 19-letnim zveznim igralcem Jakoslavom Stankovićem, ki se je pred tem kot mladinec dokazoval pri Olimpiji, njegovim španskim sovrstnikom Gastonom Alonsom, ter nekdanjim reprezentančnim vratarjem Janom Koprivcem, ki je nazadnje branil na Škotskem.

Trener Mauro Camoranesi ne sodeluje več s pomočnikom Almirjem Sulejmanovićem, ki se je vrnil v Velenje, kjer bo v drugi ligi vodil Rudar, od igralcev so Sežano za zdaj zapustili Stefan Stevanović in David Adam (oba sta se pridružila Kopru), Rodrigue Bongongui (Hapoel Hadera), Lazar Milošev (Napredak), Karolis Laukžemis (Istra) in kapetan Antonio Azinović (Horn).

V soboto se bodo pomerili z novopečenim drugoligašem Primorjem, ki se pod taktirko Andreja Komca počasi vrača na pota stara slave.

Termin Tekma Strelci (za Tabor) 4. avgust Tabor : Ferencvaroš (Mad/1) 1:1 Stančić 7. avgust Bravo (Slo/1) : Tabor 1:0 / 8. avgust Primorje (Slo/2) - Tabor

Domžale prisilno mirujejo v karanteni

Domžalčani so največji osmoljenci priprav na novo sezono. Zaradi pozitivnega primera za novi koronavirus v vrstah domžalske članske ekipe morajo vsi nogometaši, trenerji in drugi člani strokovnega štaba, ki so bili prisotni na četrtkovem in petkovem treningu, v obvezno karanteno. Skupinskih vadb ne bo vsaj do petka, domači dvoboj z Bravom (13. avgust) zaradi obvezne karantene ne bo odigran, odpovedani sta tudi pripravljalni tekmi z novomeško Krko in Beltinci, predvideni za 5. in 6. avgust.

Vsi igralci, trenerji in člani strokovnega štaba v obvezno karanteno, skupni treningi v celoti odpovedani!



Več na: https://t.co/05jDzeNWmA pic.twitter.com/lWbebIZcu4 — NK Domžale (@NKDomzale) August 1, 2020

"Fantje bodo vse do vrnitve opravljali individualne treninge po navodilih stroke, ko bo obvezna karantena za nami, pa se bomo lahko primerno prilagodili nastali situaciji," je sporočil trener Dejan Djuranović. Iz posoje se je vrnil Dalmatinec Tonći Mujan, poslovili so se Matic Fink, Dejan Lazarević in Nikola Vujadinović, na preizkušnji pa so Denis Adamov, Tibor Gorenc Stanković in Kristian Luburić.

Primorci lovili formo (le) proti Madžarom

Koprčani so za razliko od večine prvoligašev lahko del prejšnjega meseca namenili počitku, v želji, da bi ujeli želeno raven forme z začetkom nove sezone, pa so pripravljalne dvoboje začeli že prejšnji teden. Na pripravah v Kranjski Gori so se pomerili z dvema madžarskima tekmecema. Najprej so izgubili proti MTK iz Budimpešte (1:2), nato premagali Budafoki MTE (3:2), prav vse zadetke pa so dosegli nekdanji nogometaši Maribora. Dvakrat je v polno zadel Nardin Mulahusejnović, enkrat pa povratnik Aleksander Rajčević in Timotej Dodlek.

Rumeni so danes odigrali drugo prijateljsko tekmo v Kranjski Gori proti madžarski ekipi MTK Budafoki. Kanarčki so bili boljši in premagali madžarsko ekipo in se tako proti sosedom vračajo domov s polovičnim izkupičkom. pic.twitter.com/wEyTQug7te — NK Koper (@nkkoper) July 29, 2020

V nedeljo so na memorialu Ivana Gregoriča v Dekanih, kjer je vsak dvoboj trajal dvakrat po 25 minut, osvojili prvo mesto. Najprej so v polfinalu po strelih z bele točke premagali sosede iz Izole, v finalu pa so bili boljši od Dekanov, ki jih trenira Alen Šćulac.

V sredo so Koprčani opravili glavno generalko pred gostovanjem v Sežani, ki bo štel za prvoligaške točke. Koper se je pomeril proti madžarskemu prvaku Ferencvarošu, za katerega je od 58. minute igral tudi nekdanji kanarček Miha Blažič. Dvoboj je bil odigran v Gornji Radgoni, Koprčani pa so ostali praznih rok, saj so izgubili z 0:2. Oba zadetka sta padla v drugem delu. Miran Srebrnič se je odločil za začetno postavo Vargić, Rajčević, Žužek, Jozinović, Mišić, Dodlek, Pejić, Vršič, Stevanović, Čirjak in Mulahusejnović, strateg Koprčanov pa je po porazu dejal: "Prvi polčas smo se zelo dobro kosali z zahtevnim nasprotnikom. Pričakovano smo v drugem delu popustili, ko je tekmec osvežil ekipo. Bilo je dobro, a mislim, da lahko igramo še bolje," je izpostavil Primorec.

Termin Tekmec Strelci (za Koper) 25. julij Koper : MTK Budimpešta (Mad/1) 1:2 Mulahusejnović 27. julij Koper : Budafoki MTE (Mad/1) 3:2 Rajčević, Mulahusejnović, Dodlek 2. avgust Koper : Izola (Slo/3) 5:4 po 11-m (0:0)* / 2. avgust Koper : Dekani (Slo/2) 3:0* Žužek, Vekić, Bešir 5. avgust Ferencvaroš (Mad/1) : Koper 2:0 /

* dvoboj se je igral dvakrat po 25 minut

Vrtnice na Bledu namučile češkega velikana

Goran Cvijanović se vrača v 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Novogoričani so za razliko od prvoligašev junija in večji del julija prisilno počivali, nato pa v odločilnem spopadu za preboj v prvo ligo spravili v globoko žalost nogometni Kranj. Triglav so v dodatnih kvalifikacijah izločili s skupnim rezultatom 6:1, na Gorenjskem so zmagali kar s 5:0 in poskrbeli za vrnitev nogometne evforije v mestu vrtnic.

Trener Borivoje Lučić je pred začetkom prvoligaške sezone, ko bo Gorica 13. avgusta gostovala v Stožicah pri Olimpiji, odigral še eno tekmo. Gorica, ki jo je zapustil kapetan Bede Osuji Amarachi, kariero bo nadaljeval v drugi izraelski ligi, se je v četrtek na Bledu pomerila proti praški Sparti. Nastopil je tudi povratnik Goran Cvijanović, pa tudi mladi Mark Čeh, ki se nahaja na preizkušnji.

Vrtnice so začele dvoboj v postavi Marjanović, Hodžić, Tomiček, T. Kavčič, M. Kavčič, Grudina, Kolenc, Begić, Jermol, Volarič in Marinič. Tretjeuvrščena ekipa češkega prvenstva je povedla v 21. minuti, nato pa se je ponudila velika priložnost za izenačenje mlademu napadalcu Niku Jermolu, a je zapravil najstrožjo kazen. V drugem polčasu je trener Lučić ponudil priložnost še vsem ostalim igralcem (Likar, Asante, Ljutić, Smajlagič in Trivunović). Gostje so to izkoristili in povišali prednost, za častni zadetek vrtnic pa je poskrbel Španec Victor Aliaga, ki je v preteklosti v Slovenije nabiral izkušnje v dresu kranjskega Triglava.