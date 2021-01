Novi trener Olimpije začel s porazom, Vidmar nemočen ob evrogolu Poljakov #video

Jesenski prvak NK Maribor bo glavnino priprav opravil v Turčiji. Tam bo odigral štiri dvoboje z uglednimi tekmeci. Izbranci Maura Camoranesija, ki bodo v spomladanski del vstopili brez Mitje Vilerja, Reneja Miheliča in Žana Vipotnika, se bodo na turških tleh pripravljali že deseto leto zapored. Pomerili se bodo tudi s prvaki Ukrajine, Srbije in Bolgarije, ki so uspešni tudi v evropskih tekmovanjih. Šahtar in Crvena zvezda bosta tako spomladi nastopala v izločilnem delu lige Europa.

Priprave Maribora so se začele brez prvega trenerja, saj je Camoranesi po tem, ko je bil v stiku z osebo, ki je okužena z novim koronavirusom, v samoizolaciji, Rok Kronaveter pa je bil na testu pozitiven na novi koronavirus. Zasedbi Maribora se je pridružil nekdanji reprezentant Marko Šuler, ki bo pomagal športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu.

Datum Tekma Strelci (za Maribor): 22. januar Maribor - Čukarički (Srb/1) 25. januar Maribor - Šahtar Doneck (Ukr/1) 28. januar Maribor - Crvena zvezda (Srb/1) 31. januar Maribor - Ludogorec Razgrad (Bol/1)

Zmaji izgubili proti Poljakom

Goran Stanković je v prejšnji sezoni popeljal mladince Olimpije do prvega mesta v prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar Olimpija, ki bo v spomladanski del vstopila s tremi točkami zaostanka za vijolicami, je v zimskem prestopnem roku prevetrila zasedbo. Prišel je novi trener Goran Stanković, njegova pomočnika sta nekdanji kapetan zmajev Darijan Matić in Srđan Trailović. Predsedniku Milanu Mandariću odslej pomaga poslovni partner Željko Mandarić, Mladen Rudonja ni več športni direktor, igralski kader pa se je občutno zmanjšal, saj je odšlo veliko tujcev (Ante Vukušić, Goran Milović, Ivan Močinić, Mario Kvesić, Luka Marin, Angel Ljaskov, Jakov Blagaić, Dražen Bagarić …). V klubu napovedujejo, da bo prišlo tudi nekaj novincev.

Novi trener Stanković je na seznam 29 potnikov, s katerimi se je odpravil na priprave v Umage, uvrstil tudi pet mladincev (Žan Baskera, Toni Lun Bončina, Ognjen Bakić, Marcel Ratnik, Adrian Zeljković). Uvodno tekmo v letu 2021 so odigrali proti zadnjeuvrščenemu poljskemu prvoligašu Podbeskidzieju.

Prekrasen zadetek Poljaka Maksa Sitka za 1:0 za Podbeskidzie:

Zmaji so začeli dvoboj v postavi Vidmar, Fink, Pavlović, Samardžić, Korun, Baskera, Kurež, Sešlar, Zeljković, Ivanović in Vombergar. Po prvem polčasu so zaostajali z 0:1, moštvo iz Bielsko-Biale je povedlo v 33. minuti po atraktivnem strelu Maksa Sitka, ob katerem je bil nekdanji kapetan Olimpije Nejc Vidmar nemočen, nato pa so tekmeci iz Poljske prednost v drugem delu podvojili. V 46. minuti so vstopili v igro Andrejašič, Boakye, Perković, Jukičić, Bosić, Petrović, Šme in Sekulić, v nadaljevanju so zaigrali še Bončina, Vidovšek in Ratnik. Izmed igralcev, na katere računa Stanković v Umagu, niso zaigrali kapetan Elšnika, Ostrc, Kapun, Valenčič, Caimacov, Bakić in prvi vratar Frelih. Nova priložnost jih čaka v soboto, ko se bo Olimpija pomerila z Bačko.

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo): 19. januar Olimpija : Podbeskidzie (Pol/1) 0:2 / 23. januar Olimpija - Bačka (Srb/1) 29. januar Olimpija - Kapfenberg (Avt/2) 30. januar Olimpija - Levski Sofija (Bol/1)

Mura pred Turčijo počila petardo v Avstriji

Črno-beli iz Murske Sobote bodo v pripravljalnem obdobju zelo dejavni, saj nameravajo odigrati šest prijateljskih tekem. Trener Ante Šimundža že uigrava nekaj zimskih novincev (Mihael Klepač, Samsidin Ouro in David Đurak), hkrati pa se veseli tudi vrnitve večjega števila igralcev, na katere zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati večji del jesenskega dela.

Mura v Kapfenbergu do zmage s 5:1. V prvem polčasu sta zadela Tio Cipot in Luka Bobičanec (11m), v drugem pa Amadej Maroša (11m) in dvakrat Kai Cipot.#čarnobejli #mismomura #PLTS pic.twitter.com/lkh5TepgcE — NŠ Mura (@nsmura_ms) January 13, 2021

Mura je v leto 2021, kar zadeva dvoboje, vstopila z gostovanjem pri avstrijskemu drugoligašu. Črno-beli so napolnili mrežo Kapfenberga in zmagali s 5:1. Med strelce sta se vpisala oba brata Cipot. Kai je zadel dvakrat, Tio enkrat, z bele točke pa sta bila uspešna še Luka Bobičanec in Amadej Maroša. Mura je v prvem polčasu nastopila v postavi Zalokar, Kous, Lovrić, Travner, Pucko, Ouro, Horvat, T. Cipot, Bobičanec, Klepač in Žižek, v drugem delu pa so igrali Gyergyek, Karničnik, Maruško, Gorenc, Šturm, Kouter, Antolin, Filipović, Đurak, Maroša in K. Cipot.

V Turčiji čakajo Muro zahtevni tekmeci iz Srbije, Rusije in Ukrajine, 4. februarja pa sledi neuradna generalka, spopad s Celjem, tudi zadnjim tekmecem, s katerim se je pomerila v prvi ligi.

Datum Tekma Strelci (za Muro): 13. januar Kapfenberg (Avt/2) : Mura 1:5 K. Cipot 2, T. Cipot, Bobičanec, Maroša 22. januar Mura - Vojvodina (Srb/1) 26. januar Mura - Rotor Volgograd (Rus/1) 31. januar Mura - Vorskla Poltava (Ukr/1) 4. februar Mura - Celje (Slo/1) 6. februar Lafnitz (Avt/2) - Mura

Prestižna zmaga Kopra

Koprčane je letos okrepil veliki znanec 1. SNL in otrok kluba z Bonifike Mitja Viler. Konkurenco pri kanarčkih je popestril tudi Brazilec Victor Nildo Juffo, klub pa sta zapustila Luka Badžim in Lovre Čirjak. Koper je bil v prvi pripravljalni tekmi v Umagu z 2:0 boljši od madžarskega prvoligaša Budafokija. Po več kot desetih letih je dres Kopra spet oblekel Viler, v polno sta zadela Maks Barišić in Timotej Dodlek.

Tri dni pozneje se je Koper v Rovinju udaril z Osijekom. Bogati hrvaški klub, podprt z madžarskim kapitalom, je vodil vse do 83. minute, nato pa sta Matej Palčič (po podaji Dareta Vršiča s kota) in Luka Vekić, ki je mrežo bogatih Slavoncev zatresel po prekrasnem strelu v 87. minuti, poskrbela za velik preobrat in zmago Primorcev.

Koprčani so začeli dvoboj s postavo Vargić, Mišić, Rajčević, Cerovec, Viler, Jelić-Balta, Guberac, Knežević, Stevanović, Mildo in Mulahusejnović, v nadaljevanju pa so dobili priložnost še Adam, Žužek, Vršič, Mitrendorfer, Jozinović, Bešir, Krajinović, Vošnjak, Palčič, Spinelli, Ahmetaj in Vekić.

Osijek ni nastopil z najmočnejšo zasedbo. Trener Nenad Bjelica jo je poslal na igrišče šele v soboto, ko je odigral zadnjo pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem prvenstva, takrat pa sta za modro-bele zaigrala tudi slovenska reprezentanta Damjan Bohar in Mario Jurčević, ki sta podobno kot številni prvokategorniki proti Kopru počivala.

Datum Tekma Strelci (za Koper): 12. januar Koper : Budafoki (Mad/1) 2:0 Baričić, Dodlek 15. januar Koper : Osijek (Hrv/1) 2:1 Palčič, Vekić 20. januar Koper - Jadran Dekani (Slo/2) 23. januar Koper - Tabor Sežana (Slo/1) 27. januar Koper - Levski Sofija (Bol/1)

Vrnitev Klemenčiča po letu dni, Domžale proti Stojanoviću

Dejan Djuranović proti Bravu ni mogel računati le na Gabra Dobrovoljca. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani, ki želijo tudi v nadaljevanju sezone prisegati na čim bolj obširno vključevanje mlajših nogometašev iz klubskega podmladka, so v uvodni pripravljalni tekmi prepričljivo ugnali Bravo. Na umetni travnati podlagi so bili boljši s 3:0. V drugi polovici meseca se bodo odpravili v Umag.

Trener Dejan Djuranović je dvoboj začel s postavo Sorčan, Žinič, Sikošek, Šoštarič Karić, Gorenc Stanković, Svetlin, Kait, Husmani, Ibričić, Jakupović, Vuk. V 35. minuti so vstopili Ja. Pišek, Kolobarić, Klemenčič in Repas, v 46. Mulalić, Vuklišević, Adamov, Markuš, Urbančič in Podlogar, v 70. Mujan, Makovec in Jo. Pišek, v 75. pa Jovičević, Saitoski in Černe. Pri Domžalah je manjkal le Gaber Dobrovoljc, po natanko letu dni, ko je moral zaradi hude poškodbe kolena prisilno počivati, pa je zaigral za rumene Tilen Klemenčič.

15.1.2020 🤕

15.1.2021 😍



Tilen Klemenčič je rumeni dres znova oblekel po natančno enem letu odsotnosti!



🙌🏻🙌🏻🙌🏻 pic.twitter.com/ogZtzGRwMX — NK Domžale (@NKDomzale) January 15, 2021

Med tekmeci je tudi Levski iz Sofije, ki ga vodi nekdanji trofejni strateg rumene družine Slaviša Stojanović. Domžalčane je po koncu jesenskega dela zapustil Predrag Sikimić.

Datum Tekma Strelci (za Domžale): 15. januar Domžale : Bravo (Slo/1) 3:0 Svetlin, Vuk, Vuklišević 20. januar Domžale - Levski Sofija (Bol/1) 22. januar Domžale - Orijent (Hrv/2) 27. januar Domžale - Gorica (Slo/1) 30. januar Domžale - Sarajevo (BiH/1) 3. februar Domžale - ?

Tabor izbral 35-letnega Primorca

Sežančani so v začetku leta nepričakovano ostali brez prvega trenerja Gorana Stankovića, ta se je vrnil v Ljubljano k Olimpiji. Vodstvo kluba je za njegovega naslednika izbral 35-letnega Izolana Igorja Božiča. "Obračamo nov list v zgodbi NK Tabor Sežana. Vodenje članske ekipe CB24 Tabor Sežana prevzema domača stroka, pod vodstvom glavnega trenerja Igorja Božiča. Ideja o izboru Božiča za trenerja članske ekipe je v naših mislih zorela že dlje časa in prepričan sem, da smo izbrali pravi trenutek. Verjamem, da bo ekipa pod njegovim vodstvom spisala novo zgodbo o uspehu," je ob tem povedal direktor Tabora Davor Škerjanc.

Kraševski klub je pokazal veliko srce s pomočjo žrtvam nedavnega potresa v Petrinji na Hrvaškem:

Rdeče-črne so zapustili trije igralci (Mario Zebić, Mario Babić in Marko Vukelić), Kraševci pa so v uvodni pripravljalni tekmi gostovali v Novi Gorici in izgubili proti vrtnicam (1:2). Od prve minute so zaigrali Rener, Ristić, Rauter, Ovsenek, Salkić, Aliaj, Krivičić, Grobry, Djalo, Rovas in Stančić, v nadaljevanju pa še Kompare, Mahne, Agnoletti, Specogna, Sever, Stanković in Stare. Odsotno je bilo kar nekaj prvokategornikov. Manjkali so Koprivec, Hlad, Nemanič, Briški, Mihaljević, Makoumbou, Kouao in Ndzengue.

V soboto se bodo pomerili še s Koprom.

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 16. januar Gorica (Slo/1) : Tabor 2:1 Aldair Djalo 23. januar Koper (Slo/1) - Tabor

Jarošik debitiral z remijem proti Nafti

Branilci naslova iz Celja so se po neprepričljivem jesenskem delu, po katerem se je vodstvo kluba odločilo za menjavo trenerja Dušana Kosića, najprej predstavili na dvoboju proti Nafti. Proti Lendavčanom se je prvič kot strateg Celja predstavil Čeh Jiri Jarošik, to je bila posebna tekma tudi za trenerja vratarjeva Aleksandra Šeligo, ki je še jeseni sodeloval prav z Nafto. Obračun se je na igrišču športnega parka Olimp, ki ima umetno travnato podlago, končal brez zmagovalca (1:1). Nafta je dobila prvi polčas z zadetko Nermina Haljete, v 68. minuti pa je za slovenske prvake izenačil mladi Rus Valentin Zekhov. Novi trener Celja je podal priložnost 22 igralcev, med njimi so bili tudi zimski novinci Ester Sokler, Jure Matjašič, Anel Hajrić in Nino Kukovec.

⚽️ Za grofi je prvi test v letu 2021. Rumeno - modri so na igrišču z umetno podlago Olimp z 1:1 remizirali z Nafto (Valentin Zekhov 68'; Nermin Haljeta 16’ ). Jiří Jarošík je priložnost za igro ponudil 22 nogometašem. 🟡🔵#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/Evgd0JplHw — NK Celje (@NKCelje) January 16, 2021

Celjani se bodo 20. januarja podali v Turčijo, kjer so se dogovorili za srečanja s tremi ruskimi klubi, po vrnitvi pa jih čaka še ''superpokalni'' obračun z Muro. Celjske vrste sta za zdaj zapustila Roman Bezjak in Nino Pungaršek.

Datum Tekma Strelci (za Celje): 16. januar Celje : Nafta (Slo/2) 1:1 Zekhov 24. januar Celje - Khimki (Rus/1) 27. januar Celje - Krilja Sovjetov (Rus/2) 30. januar Celje - Nižni Novgorod (Rus/2) 4. februar Mura (Slo/1) - Celje

Bravo v Čatežu

Mladi ljubljanski klub, ki ga je pozimi zapustil Michele Šego, bo priprave na spomladanski del opravil v Sloveniji. V petek je odigral prvo tekmo proti Domžalam in v mestu ob Kamniški Bistrici na igrišču z umetno travnato podlago izgubil z 0:3. Bravo je nastopil z začetno enajsterico Vekić, Brekalo, Kurtović, Drkušić, Maružin, Kirm, Žinko, Ogrinec, Šehić, Petric in Nukić. Od 46. minute so igrali Žugelj, Kancilija, Puconja, Trdin, Pucihar in Keržič, od 70. pa Kim in Mensah. Trener Dejan Grabić je tako podal priložnost številnim mladim upom kluba.

V sredo se bo Grabićeva zasedba v Čatežu ob Savi, kjer se bo pripravljal teden dni, pomerila z Aluminijem. Bravo bo v primerjavi z večino prvoligašev začel sezono malce prej, saj bo 6. februarja v zaostali tekmi gostil Tabor.

Datum Tekma Strelci (za Bravo): 15. januar Domžale (Slo/1) : Bravo 3:0 / 20. januar Aluminij (Slo/1) - Bravo

Kidričane vodi pot tudi na Hrvaško

Aluminij, ki je v zadnjem krogu jesenskega dela zagrenil življenje Mariboru in nakazal, kako bi lahko sodelovanje z novim trenerjem Oskarjem Drobnetom prineslo veliko zadovoljstva, se še usklajuje o terminu pripravljalnih tekem. Kidričane sta okrepila Klemen Bolha in Haris Kadrić, klub so zapustili Jure Matjašič, Filip Kukuličić, Marko Maletić in Mihael Klepač. V sredo se bodo v Čatežu pomerili z Bravom, večino tekem pa nameravajo odigrati na Hrvaškem (Istra), kamor se bodo skoraj zagotovo podali na priprave ter odigrali vsaj še štiri tekme.

Datum Tekma Strelci (za Maribor): 20. januar Aluminij - Bravo (Slo/1)

Dragulj Maribora zadel in se pridružil vrtnicam

Goran Cvijanović je proti nekdanjemu klubu utrpel prepričljiv poraz (0:3). Foto: Vid Ponikvar Gorica je v leto 2021 vstopila zelo zaskrbljena, saj je na lestvici zasidrana na zadnjem mestu. Igralski kader sta okrepila Matic Črnic, ki se vrača po daljšem času, v katerem so ga pestile zdravstvene težave, in Hrvat Matko Zirdum, po odhodu Gordana Petrića pa trenersko paličico še naprej vihtita Florijan Debenjak in Aleksander Jović. Novo Gorico sta od igralcev zapustila Diego Bardanca in Joseph Asante.

Vrtnice so se najprej v Umagu predstavile proti Rijeki, hrvaškemu pokalnemu zmagovalcu, ki ga vodi Simon Rožman, zanj pa nastopa tudi slovenski reprezentant Adam Gnezda Čerin. Gorica je izgubila z 0:3. Črnic, nekdanji nogometaš Rijeke, ni kandidiral za srečanje, sta pa stopila na igrišče nogometaša na preizkušnji Vanja Ilić in Bojan Gjurčinoski.

Gorica je niz prijateljskih tekem nadaljevala v soboto proti Taboru. V sosedskem prvoligaškem obračunu je premagala Sežančane z 2:1. V prvem polčasu je za vrtnice zadel v polno Vanja Ilić, srbski krilni igralec na preizkušnji, v drugem delu pa je zmagovalca odločil Žan Vipotnik.

Dragulj NK Maribor je star šele 18 let. V mlajših selekcijah je blestel, v jesenskem delu je tako na osmih tekmah v mladinski ligi dosegel kar 16 zadetkov. Nastopil je tudi že v članski ekipi vijolic, kjer pa v napadu vlada prevelika konkurenca, zato se je odločil za drugačne načrte. Spomladi se bo dokazoval na Primorskem. Tabor vrtnic je vmes že zapustil Gjurčinoski.