Posebna čast za Štajerce, prihaja legendarni Anglež

Kopici znanih nogometnih imen, ki so jih v tem prestopnem roku premamili arabski milijoni, se je nedavno pridružil tudi Steven Gerrard. Legendarni kapetan Liverpool in zvezdnik angleškega nogometa je postal trener Al-Ettifaqa, s katerim se nahaja na pripravah na Hrvaškem, prvi tekmec, s katerim se bo spoprijel, pa je Aluminij. Gerrard bo tako prvič vodil klub iz Savdske Arabije danes v Kidričevem. Tekma se bo začela ob 18.30. Danes bodo na delu tudi Celjani, Bravo pa je v torek ugnal Mornar.

Prvoligaški klubi nadaljujejo s pripravami na začetek sezone. Prvak Olimpija je v torek že uradno vstopil v novo sezono in odigral evropsko uverturo proti Valmieri, Maribor in Domžale bosta v uvodnem dejanju kvalifikacij za konferenčno ligo dejavna v četrtek, ko bosta gostila tekmeca iz Malte (Birkirkara in Balzan), preostali klubi pa nadaljujejo z igranjem prijateljskih tekem.

Ljubljanski Bravo je tako v torek tesno odpravil tekmeca iz Črne gore. Šiškarji so premagali Mornar Bar. Varovancem Aleša Arnola, ki je pridobil UEFA Pro Licenco, je priigral zmago mladi Lan Hribar z zadetkom v 34. minuti.

Danes bosta aktivna dva kluba. Celjani, ki se pripravljajo na evropska dvoboja z zahtevnim tekmecem iz Portugalske (Vitoria Guimaraes), se bodo pomerili z madžarskim prvoligašem MTK Budimpešta, prav poseben preizkus pa čaka povratnike v prvoligaško druščino, nogometaše Aluminija. Kidričani bodo priča zvezdniškemu obisku, saj bodo danes na svojem stadionu gostili Al-Ettifaq.

Na Štajersko tako prihaja bogati savdski klub, ki je nedavno na svoj trenerski stolček privabil znamenito ime svetovnega nogometa. Nov strateg je postal Anglež Steven Gerrard, legendarni kapetan Liverpool, ki je kot trener dosegal največje uspehe na klopi Glasgow Rangers, v angleškem prvenstvu pa nazadnje vodil Aston Villo in lani novembra ostal brez službe.

Al-Ettifaq na pripravah na Hrvaškem:

Nothing but good vibes in our training 👌🔥#EttifaqXCroatia ❤️💚 pic.twitter.com/MA9OoyMWpn — Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 11, 2023

Zdaj vodi savdski klub, s katerim je pred dnevi prispel na večtedenske priprave na Hrvaško. Na novo sezono se pripravlja v Svetem Martinu na Muri, prvo tekmo pa bo odigral prav proti Aluminiju.

Koblar po šestih letih znova proti Gerrardu

Steven Gerrard je leta 2018 vodil mladince Liverpoola na tekmi v Lendavi. Foto: Urban Urbanc/Sportida Gerrard sicer ne bo prvič gostoval v Sloveniji. Še kot igralec je za Bežigradom v pokalu Uefa z Liverpoolom remiziral proti Olimpiji (1:1), nato kot trener mladinske zasedbe Liverpoola v mladinski ligi prvakov leta 2017 v Lendavi nadigral upe NK Maribor s 4:1, leto pozneje pa se kot trener škotskega velikana Glasgow Rangers v Ljudskem vrtu z Mariborom razšel brez zadetkov.

Ko je Gerrard pred šestimi leti vodil podmladek Liverpoola, je častni zadetek za mlade vijolice dosegel zdajšnji napadalec Celja Aljoša Matko, izmed igralcev, ki so pozneje opozorili nase tudi v članski konkurenci, pa je tedanji trener Muamer Vugdalić pri Mariboru poslal na igrišče tudi Tomija Horvata, Sandija Ogrinca, Žana Kolmaniča, Nina Žuglja, Nina Kukovca, Luko Štora in denimo tudi Luko Koblarja, ki v tej sezoni nosi dres Aluminija, tako da se bo po šestih letih znova pomeril proti Gerrardu.

V zadnjem obdobju sicer ne manjka govoric, kako si sloviti Anglež prizadeva v klub pripeljati zvezdniška imena, na seznamu želja prevladuje Senegalec Sadio Mane (Bayern München), ki je največje uspehe dosegel v dresu Liverpoola.

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 19. 6. Olimpija : Radomlje (Slo/1) 3:2 Florucz, Maksimović, Stojanovski 24. 6. Olimpija : TWL Elektra (Avt/3) 4:0 Karamatić, Jakupović, Bristrić, Posavec 27. 6. Olimpija : Slovan Bratislava (Slk/1) 1:2 Florucz 2. 7. Olimpija : Hajduk Split (Hrv/1) 1:0 Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Primorje (Slo/2) 4:2 Posavec 2, Bristrić, Ne. Motika 5. 7. Olimpija : Rudar Velenje (Slo/2) 4:1 Nukić 2, Rui Pedro, Jakupović

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 13. 6. Celje : Universitatea Cluj (Rom/1) 1:1 Bizjak 17. 6. Celje : Rudar Trbovlje (Slo/4) 12:0 Ikwuemesi 2, Popović 2, Bajde, Vuklišević, Bizjak, Špeljak, Džumhur, Bobičanec, Matko, Mačak 22. 6. Celje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:0 Špeljak 26. 6. Celje : Makedonija GjP (SMk/1) 2:1 Bobičanec, Matko 2. 7. Celje : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:2 Matko 2 6. 7. Celje : TSC Bačka Topola (Srb/1) 1:2 Bobičanec 12. 7. Celje – MTK Budimpešta (Mad/1)

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 19. 6. Limbuš-Pekre (Slo/4) : Maribor 0:5 Jakupović 3, Mitrović, Skuka 23. 6. Maribor : Makedonija GjP (SMk/1) 3:1 Banić, Soudani, Milec 26. 6. Maribor : CSKA Sofija (Bol/1) 1:1 Soudani 2. 7. Maribor : Otelul Galati (Rom/1) 0:0 / 4. 7. Maribor : Slaven Belupo (Hrv/1) 2:0 Pihler, Skuka 6. 7. Maribor : Varaždin (Hrv/1) 6:2 Jakupović 3, Banić 2, Urada

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 18. 6. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Domžale 2:0 / 24. 6. ŠD Leskovec (Slo/4) : Domžale 0:11 Kovačević in Šturm 2, Husmani, Hasanbegović, Černe, Markuš, Krstovski, Topalović, avtogol 28. 6. Domžale : Rijeka (Hrv/1) 1:0 Hasanbegović 30. 6. Domžale : Varaždin (Hrv/1) 2:3 Topalović, Duranović 7. 7. Domžale : Jadran Dekani (Slo/2) 1:1 Černe

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 21. 6. Mura : Zrinjski Mostar (BiH/1) 1:0 Kasalo 28. 6. Beltinci (Slo/2) : Mura 2:3 Petković 2, Dobrovoljc 1. 7. Mura : Sturm Gradec (Avt/1) 0:3 / 7. 7. Mura : Bistrica (Slo/2) 3:1 Jelovica, Zličić, Shabanhaxhaj 8. 7. GAK Gradec (Avt/2) : Mura 3:1 Brkić 13. 7. Mura – Al Tai (Sav/1) 14. 7. Mura – Vojvodina (Srb/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 24. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Koper 0:2 Barišić, Mulahusejnović 29. 6. Koper : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 2:2 Krajinović, Kočar 2. 7. Koper : Istra 1961 (Hrv/1) 2:4 Nkada, Kebba Suso 7. 7. Rijeka (Hrv/1) : Koper 3:0 / 10. 7. Koper : Mornar Bar (ČG/1) 5:1 Groznica, Krajinović, Nkada, Kotnik, Barišić 15. 7. Koper - Istra 1961 (Hrv/1)

Radomlje

Datum Tekma Strelci za Radomlje 19. 6. Radomlje : Olimpija (Slo/1) 2:3 Štorman, Nadarević 24. 6. Radomlje : Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) 1:4 Jerin 28. 6. Jadran Dekani (Slo/2) : Radomlje 0:3 Malenšek 2, Vrhovac 29. 6. Radomlje : Makedonija GjP (SMk/1) 3:3 Kukovec 2, Malenšek 3. 7. Radomlje : Mornar Bar (ČG/1) 5:2 Davidović in Kukovec 2, Malenšek 7. 7. Radomlje : Hajduk Split (Hrv/1) 1:1 Kukovec 8. 7. Radomlje : Krka (Slo/2) 2:2 Bijelonja, N'Landu 15. 7. Radomlje – Budafoki (Mad/2) 16. 7. Primorje (Slo/2) - Radomlje

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 1. 7. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 7. 7. Bravo : MTK Budimpešta (Mad/1) 2:0 Stanković, Poplatnik 11. 7. Bravo : Mornar Bar (ČG/1) 1:0 Hribar 15. 7. Bravo – Budafoki (Mad/2)

Rogaška

Datum Tekma Strelci za Rogaško 19. 6. Rogaška : Ferencvaroš (Mad/1) 0:0 / 26. 6. Rogaška : Shkendija (SMk/1) 0:1 / 30. 6. Rogaška : Panathinaikos (Grč/1) 1:3 Zdunić 4. 7. Dravinja (Slo/2) : Rogaška 2:5 Haljeta, Marcius, Gradišar, Pavlović, Thallison 8. 7. Rogaška : Istra 1961 (Hrv/1) 1:1 Gradišar 15. 7. Rijeka (Hrv/1) – Rogaška

Aluminij