Radomlje presenetile velikana, Olimpija niza zmage, sedmica Aluminija

Danes so na delu štirje slovenski nogometni prvoligaši. Jesenski prvak Maribor se meri z Levskim iz Sofije, Olimpija je vzela mero prvoligašu iz BiH, Celjani so remizirali z ruskim drugoligašem Torpedom, Aluminij se je znesel nad sosedi s Ptuja in jim nasul kar sedem zadetkov, za veliko presenečenje pa so poskrbeli Radomljani, saj so v Čatežu s 4:2 premagali avstrijskega velikana Sturma.

Mariborčani igrajo zadnjo letošnjo pripravljalno tekmo v Turčiji. V Beleku se od 17. ure merijo z Levskim iz Sofije, nekdanjimi varovanci Slaviše Stojanovića.

Skender ni menjal enajsterice

Olimpija se na spomladanski del pripravlja na Hrvaškem, kjer je v soboto odigrala prijateljsko tekmo z Rudarjem iz Prijedora. Zmaji so zmagali z 2:0 in še drugič zapored končali dvoboj brez prejetega zadetka, trener Dino Skender pa je od prve do zadnje minute spremljal na delo enako enajsterico. Sestavljali so jo Vidovšek, Ratnik, Korun, Delamea Mlinar, Andrejašič, Kapun, Tomić, Aldair, Mudražija, Špehar in Tall.

Med vratnicama bi sprva moral stati Žan Mauricij, a se je poškodoval med ogrevanjem, tako da je namesto njega vskočil Matevž Vidovšek. Za zeleno-bele, pri katerih je manjkalo kar nekaj prvokategornikov, sta zadela v polno Lamine Tall (po podaji povratnika Tomislava Tomića) ter Aldair.

Celjani ostajajo neporaženi

Tudi Celjani so podobno kot Mariborčani v soboto odigrali zadnjo tekmo v Turčiji. Pomerili so se z nekdanjim ruskim prvoligašem Torpedom, ki zdaj igra v drugi ligi in se z njim razšli brez zmagovalca. Simon Rožman je tako tudi na četrti letošnji tekmi ostal neporažen, s čimer se lahko pohvali kot edini izmed desetih trenerjev klubov 1. SNL.

Od prve minute so zaigrali Jurhar, Lartey, Zaletel, Vuklišević, Marandici, Šporn, Janjičić, Božić, Rorič, Kuzmanović in Sokler, pod zadetek, s katerim so Celjani izenačili na 1:1, pa se je v 76. minuti podpisal Matic Vrbanec.

Kidričani so napolnili mrežo sosedom, ki igrajo v 2. SNL. Foto: NK Aluminij

Za najvišjo zmago dneva so poskrbeli nogometaši Aluminija. Sosede s Ptuja, drugoligaški klub Drava, so nadigrali in njihovo mrežo zatresli kar sedemkrat. Zmagali so s 7:1, v polno pa so zadeli Rok Kidrič, Tin Martić (oba dvakrat), Jaka Bizjak, Marko Brest in Haris Kadrić.

Radomlje ugnale evropskega krvnika Mure

Za presenečenje so poskrbeli Radomljani. V Čatežu so se pomerili z uglednim tekmecem, Sturmom iz Gradca, ki je lani v Evropi izločil Muro v play-offu kvalifikacij za ligo Europa. Mlinarji so ugnali črno-bele iz Avstrije, za katere je nastopil tudi slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, s 4:2.

Trener Nermin Bašić je podal priložnost naslednjim igralcem: Velič, Mišić (od 46. Blaić), Mužek (od 89. Zulić), Guček, Primc (od 71. Jazbec), Ćalušić (od 60. Bumbu), Zabukovnik (od 90. Varga), Cerar (od 51. Božić), Šarić (od 71. Vušković), Pogačar (od 71. Kregar) in Guzina (od 51. Nuhanović). Radomljani so že po 17 minutah vodili z 2:0, zadela sta Mateo Mužek in Ivan Šarić, Sturm je znižal prek Jakoba Jantscherja, ki je podobno kot lani v Fazaneriji proti Muri zadel z bele točke. Radomlje so tako prvi polčas dobile z 2:1, nato pa že na začetku drugega dela z najstrožje kazni prek Marka Zabukovnika povedle s 3:1, Sturm je znižal na 2:3 v 81. minuti, a je Saša Varga v zadnji minuti postavil končni rezultat.

Datum Tekma Strelci za Bravo 12. 1. Bravo : Budafoki (Mad/2) 1:1 Trdin 15. 1. Bravo : Rijeka (Hrv/1) 0:3 / 19. 1. Bravo - Gorica (Slo/2) / odpovedana 22. 1. Gorica (Hrv/1) : Bravo 2:1 Bajde 27. 1. Bravo - Wolfsberger AC (Avt/1)/odpovedana 28. 1. Bravo : Aluminij (Slo/1) 1:0 Maružin 5. 2. Bravo - Sturm Gradec (Avt/1)

Datum Tekma Strelci za Celje 16. 1. Varaždin (Hrv/2) : Celje 1:2 Zec, Džumhur 22. 1. Celje : Krilja Sovetov (Rus/1) 1:1 Božić 25. 1. Celje : Kuban Krasnodar (Rus/2) 1:0 Kuzmanović 29. 1. Celje : Torpedo Moskva (Rus/2) 1:1 Vrbanec 5. 2. Maribor (Slo/1) - Celje

Datum Tekma Strelci za Tabor 15. 1. Dekani (Slo/2) : Tabor 1:1 Stančič 22. 1. Osijek (Hrv/1) : Tabor 3:0 / 26. 1. Tabor : Brinje Grosuplje (Slo/3) 2:2 Bongongui, Mory 28. 1. Tabor : Austria Celovec (Avt/1) 2:2 Stančič, Bongongui 1. 2. Tabor - Primorje (Slo/2) 5. 2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8. 1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14. 1. Gorica (Slo/2) : Aluminij 2:1 Kadrić 18. 1. Aluminij : Haladas (Mad/2) 2:2 Kadrić, Kidrič 21. 1. Aluminij : Budafoki (Mad/2) 0:0 / 28. 1. Aluminij : Bravo (Slo/1) 0:1 / 29. 1. Aluminij : Drava Ptuj (Slo/2) 7:1 Kidrič 2, Martić 2, Bizjak, Brest, Kadrić 5. 2. Aluminij - GAK (Avt/2)

