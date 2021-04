Jirí Jarošík in NK Celje sta po sobotnem porazu v Domžalah sporazumno prekinila sodelovanje. 43-letni češki strokovnjak je vodenje našega članskega moštva prevzel ob začetku tega koledarskega leta, na 12. odigranih srečanjih pa je zabeležil 8 porazov, 2 remija in 2 zmagi.

Na celjski klopi je do zmag prišel v Štajerskem derbiju proti Mariboru in v 1/8 finala Pokala Pivovarne Union, kjer je izločil kranjski Triglav. Skupaj z njim se od knežjega mesta poslavlja tudi njegov pomočnik Panajotis Kucalas. NK Celje se obema zahvaljuje za vložen trud in odnos ter jima na njuni nadaljnji trenerski in življenjski poti želi vse najboljše.