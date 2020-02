Prestopna bomba iz Ljubljane: Olimpija pripeljala slovenskega reprezentanta!

Ko je Roman Bezjak prekinil sodelovanje s ciprskim velikanom Apoelom iz Nikozije, pri katerem se ni niti enkrat vpisal med strelce, so se zanj potegovali številni klubi. Veliko je bilo govora o tem, da bi 30-letni napadalec nadaljeval kariero v Italiji, omenjala se je tudi možnost vrnitve na Reko, kjer je pred leti pomagal Rijeki do zgodovinske dvojne krone na Hrvaškem. Dnevi so tekli, zimski prestopni rok se je že končal, Korošec pa še vedno ni vedel, kje bo nadaljeval nogometno pot. Ker pa je imel proste papirje, je imel prednost, saj je lahko našel novega delodajalca tudi po izteku prestopnega roka. To je tudi udejanjil s sklenitvijo sodelovanja z Olimpijo. V Ljubljani bo igral do konca aktualne sezone, nato pa bodo sledili novi pogovori z vodstvom kluba glede morebitnega podaljšanja pogodbe.

Tako je trener Safet Hadžić, ki ga v soboto čaka ognjevit uvod v spomladanski del Prve lige Telekom Slovenije, prejel pomembno okrepitev v napadu. Olimpija je s prihodom Bezjaka še bolj utrdila cilj, da ciljno črto prvoligaškega maratona prečka prva in osvoji naslov državnega prvaka. Po jesenskem delu ima pred Aluminijem in Mariborom štiri točke prednosti, pozimi pa je zadržala najmočnejša orožja v ekipi, kar navdaja navijače zeleno-belih, zlasti pa predsednika Milana Mandarića, ki po neuspelem poskusu prodaje do nadaljnjega ostaja prvi mož Olimpije, z velikim optimizmom.

