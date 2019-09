Veliki krst Razdrha, Domžale danes prvič po treh letih brez Rožmana

Ko je Simon Rožman leta 2016 postal trener Domžal, je najprej premagal Aluminij z 2:0. A njemu je bilo lažje od zdajšnjega stratega rumenih, saj je bil že poprej tesen sodelavec prvega trenerja Luke Elsnerja in je bil vpet v dogajanje v domžalskem klubu, medtem ko je Andrej Razdrh prišel k rumenim šele pred dobrim tednom, nato pa niti ni mogel dodobra spoznati ekipe, saj je manjkalo kar veliko reprezentantov različnih starostnih kategorij. Pogrešal jih je kar devet (Sven Karić Šoštarič, Matija Rom, Janez Pišek, Jošt Urbančič, Žiga Repas, Benjamin Markuš, Tamar Svetlin, Rauno Sappinen in Mattias Käit). Na prvem treningu je tako imel na razpolago le 12 igralcev.

Razdrh: Mura je ena boljših ekip v prvenstvu

Simon Rožman je po porazu z Mariborom ocenil, da je napočil primeren trenutek za slovo od domžalskega kluba. Foto: Sportal Rožman se je kot prvi strateg Domžal na vročem stolčku zadržal tri leta in pustil velik pečat. Ogromno nogometašev je napredovalo do te mere, da so nadaljevali kariero v tujini in si napolnili žepe, rumeni pa so se še vedno uvrstili v Evropo, kjer so poskrbeli tudi za nekaj odmevnih podvigov. Osvojili so tudi pokal. Zmagovita serija Rožmana se je po prvi zmagi nad Aluminijem sicer hitro končala, saj je že v naslednjem nastopu ostal praznih rok v ''njegovem'' Celju (1:2), kjer je, zanimivo, odločilni zadetek za zmago Celja v zadnji minuti dosegel zdajšnji napadalec Domžal Matej Podlogar.

Kakšno enajsterico bo sestavil Razdrh? Zanimivo je, da se je kot trener Tabora v tej sezoni udaril z osmimi klubi. Pomeril se ni le z enim, prav z Muro, s katero se bodo češnjice, zdaj jih vodi Almir Sulejmanović, pomerile v nedeljo. Tako se bo s črno-belimi, ki so v tej sezoni izgubili le eno tekmo, le derbi v Kidričevem, spopadel prvič v tej sezoni.

''Z naše strani lahko pričakujete maksimalen pristop. Fantje se zavedajo, v kakšnem položaju smo, po drugi strani nogometašev nismo poizkušali preveč obremeniti s pritiskom, zato sem prepričan, da se bomo pred domačimi privrženci pokazali v dobri luči. Mura je pred kratkim doživela prvi poraz. Mislim, da gre za eno boljših ekip v prvenstvu, zato nas čaka težka naloga. Skupaj so že precej časa, posledično pa imajo v igri že postavljene mehanizme. Imajo karakter, vselej so težak nasprotnik, ampak vsaka tekma v prvenstvu je takšna, zato četrtkovo tekmo že nestrpno pričakujemo," pred dvobojem izpostavlja 42-letni strateg z Vrhnike, ki je s Taborom predstavljal pozitivno poživitev prvoligaškega dogajanja.

Mura prihaja po zmago

Marin Karamarko želi dokazati navijačem, da spada Mura v vrh slovenskega nogometa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura, ki bo tudi v Domžalah deležna glasne podpore, saj se bo v mesto ob Kamniški Bistrici odpravilo kar nekaj zvestih navijačev, prihaja danes po zmago. Čim prej želijo pozabiti na poraz proti Aluminiju in nadaljevati z rezultati, s katerimi bi ohranili resno kandidaturo za Evropo. "Sprejeti je treba tako poraze kot zmage. Ta teden smo trenirali še več, vrnili se bomo na zmagovalno pot. Navijačem bomo dokazali, da spadamo v sam vrh," je odločen mladi hrvaški branilec Marin Karamarko. Nekdanji up splitskega Hajduka se skupaj s soigralci odpravlja v Domžale po tri točke. ''Pričakujemo, da bo vsak dal vse od sebe in gremo na zmago," sporoča pomemben obrambni člen zasedbe Anteja Šimundže.

Trener Mure se zaveda, da prihaja najbolj naporen del jesenskega dela, ko bo Mura v 17 dneh odigrala kar šest tekem. "Zagotovo bomo posegli po rotacijah. Vsi fantje trenirajo in zaslužijo si priložnost. Eni več, drugi manj. Na kritičnih mestih bomo zarotirali, če bo kdo utrujen, bomo zamenjali. Razmišljali bomo tudi o nasprotnikih in se nanje pripravili z morebitnimi rotacijami," je poudaril Mariborčan, ki bo skušal še poglobiti domžalsko krizo.

Bi lahko Mura pokvarila trenerski debi Andreja Razdrha na domžalski klopi? Foto: Urban Meglič/Sportida

Rumeni so poleg velenjskega Rudarja edini, ki v tej sezoni še niso zmagali. Če bi se sezona končala zdaj, bi se morali preseliti v drugo ligo, kar bi bil udarec katastrofalnih razsežnosti za klub, ki se je v zadnjih sezonah navadil gledati v hrbet le Mariboru in Olimpiji. Dvoboj v domžalskem Športnem parku se bo začel ob 20.10.

Prva liga Telekom Slovenije, 3. krog (prestavljena tekma):

