Mariborčani z evrogolom Dina Hotića do prednosti proti Muri

Maribor : Mura 1:0 (0:0)

Hotić 85.

Maribor in Mura v prvem polčasu tekme v slabo obiskanem Ljudskem vrtu nista prikazala najbolj navdušujočega nogometa, v drugem pa so domači vseeno bolj pritisnili na vrata gostov, kar je v 85. minuti z zadetkom s kakšnih 30 metrov kronal Dino Hotić.

V taboru gostiteljev so bili pred tekmo zelo previdni. V tej sezoni so se s črno-belimi, ki so največji strup za vijolice v tej sezoni, že trikrat opekli. Dvakrat v Ljudskem vrtu (dva remija), v Fazaneriji pa so izkusili najhujši poraz sezone (1:4).

Povratna tekma bo 24. aprila v Murski Soboti. Finale bo 31. maja v Celju.

Olimpija v neprimerno boljši formi

Rok Kidrič je jeseni nosil dres Aluminija, nato pa prestopil k Olimpiji. Foto: Matic Ritonja/Sportida V četrtek se bosta v Kidričevem udarila Aluminij in Olimpija. Ko sta se nazadnje pomerila na Štajerskem, so se Kidričani znesli nad zeleno-belimi (6:2), visok poraz pa je s trenerskega položaja odnesel Zorana Barišića. Aluminij se je s tem maščeval Olimpiji za lanski poraz v finalu pokala (1:6).

Ker pa so izbranci Oliverja Bogatinova v zimskem prestopnem roku ostali brez nekaterih najboljših igralcev, med drugimi so izgubili tudi Roka Kidriča, ki je okrepil prav Ljubljančane, so v spomladanski del vstopili zelo medlo. Zmagali so le enkrat (proti Rudarju s 4:0), na preostalih štirih tekmah pa izgubili brez doseženega zadetka (skupna razlika 0:10). Zmajem gre spomladi neprimerno bolje, samozavest jim je okrepila sobotna zmaga v Domžalah (3:1).

Kako je Olimpija premagala Domžale?

Povratni polfinalni tekmi pokala Slovenije bosta odigrani 23. (Olimpija – Aluminij) in 24. aprila (Mura – Maribor), finalni obračun pa bo konec maja v Celju.

Pokal Slovenije, polfinale (prvi tekmi):