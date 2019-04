Prihaja največji strup za vijolice, Olimpija veliki favorit

Nogometaši Maribora so v tej sezoni premagali vse tekmece razen Mure, s katero se bodo spoprijeli v polfinalu pokala Slovenije. Vijolice tako po burnem dogajanju v prejšnjih dneh, ko se je kritik na račun igre ekipe naposlušal trener Darko Milanič, čaka izjemno zahteven tekmec. Prihajajo izbranci Anteja Šimundže, ki v pokalu vidijo tudi bližnjico do Evrope. V četrtek bo Olimpija gostovala pri letos zelo ranljivem Aluminiju.

Uvodno polfinalno dejanje bo zvečer v Ljudskem vrtu, kjer se bosta spopadla Maribor in Mura. Ko sta se zadnjič pomerila v prvenstvu, ni bilo zmagovalca (1:1), Prekmurce pa je v mestu ob Dravi spremljalo rekordnih 2.500 navijačev. Veliko zanimanje za ogled srečanja vlada tudi danes.

V taboru gostiteljev so zelo previdni. V tej sezoni so se s črno-belimi, ki so največji strup za vijolice v tej sezoni, že trikrat opekli. Dvakrat v Ljudskem vrtu (dva remija), v Fazaneriji pa so izkusili najhujši poraz sezone (1:4). Trener Darko Milanič, ki mu športni direktor Zlatko Zahović kljub zadnjim kritikam stoodstotno zaupa, in branilec Martin Milec sta prepričana, da se bo Maribor danes predstavil v bistveno boljši podobi, kot se je v soboto, ko so v Ljudskem vrtu kraljevali Celjani.

Olimpija v neprimerno boljši formi

Rok Kidrič je jeseni nosil dres Aluminija, nato pa prestopil k Olimpiji. Foto: Matic Ritonja/Sportida V četrtek se bosta v Kidričevem udarila Aluminij in Olimpija. Ko sta se nazadnje pomerila na Štajerskem, so se Kidričani znesli nad zeleno-belimi (6:2), visok poraz pa je s trenerskega položaja odnesel Zorana Barišića. Aluminij se je s tem maščeval Olimpiji za lanski poraz v finalu pokala (1:6).

Ker pa so izbranci Oliverja Bogatinova v zimskem prestopnem roku ostali brez nekaterih najboljših igralcev, med drugimi so izgubili tudi Roka Kidriča, ki je okrepil prav Ljubljančane, so v spomladanski del vstopili zelo medlo. Zmagali so le enkrat (proti Rudarju s 4:0), na preostalih štirih tekmah pa izgubili brez doseženega zadetka (skupna razlika 0:10). Zmajem gre spomladi neprimerno bolje, samozavest jim je okrepila sobotna zmaga v Domžalah (3:1).

Kako je Olimpija premagala Domžale?

Povratni polfinalni tekmi pokala Slovenije bosta odigrani 23. (Olimpija – Aluminij) in 24. aprila (Mura – Maribor), finalni obračun pa bo konec maja v Celju.

Pokal Slovenije, polfinale (prvi tekmi):