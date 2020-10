Mariborčani kot prvi med najboljših osem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uvodnem srečanju osmine finala pokalnega tekmovanja v Sloveniji sta se v torek na stadionu Ob jezeru v Velenju za prvo četrtfinalno vstopnico pomerila Rudar in Maribor. Zmage s 3:0 so se veselili Mariborčani, ki tako niso dopustili nobene možnosti za presenečenje. V sredo bodo odigrane štiri tekme, edini prvoligaški spopad bo na Bonifiki med Koprom in Aluminijem. Mura, ki brani lovoriko, bo na delu v četrtek.

Pokalno tekmovanje, ki je znano po svoji nepredvidljivosti (Beltinci so v uvodnem krogu presenetili Bravo), je v torek vstopilo v osmino finala. Za lovoriko, ki prinaša nastop v Evropi, se poteguje le še 16 klubov. Med njimi je devet prvoligaških, sedem pa se jih dokazuje v drugi ligi.

Maribor brez težav

Marcos Tavares je dosegel zadetek za Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvega četrtfinalista smo dobili že danes, ko sta se v Velenju pred praznimi tribunami udarila Rudar in Maribor. Knapom po selitvi v drugo ligo ne gre vse po načrtih, zasidrali so se na sredini razpredelnice, zdaj pa so izpadli še v pokalu.

Za zmago Maribora so poskrbeli Ilija Martinović, Marcos Tavares, ki je v 30. minuti zapravil tudi enajstmetrovko, in Jan Mlakar. Prvič je bil v kadru tudi 18-letni Žiga Obreht. Maribor je z devetimi pokalnimi naslovi slovenski rekorder.

Olimpija pri vročih Brežicah

Žiga Frelih, prvi vratar Olimpije, bo v sredo z zmaji gostoval v Brežicah, nedaleč od Krškega, kjer je pred leti že nabiral izkušnje med vratnicama. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Pokalno tekmovanje bo najbolj pester spored osmine finala ponudilo v sredo, ko bo odigranih pet srečanj. Na Bonifiki se bosta v prvoligaškem spopadu udarila Koper in Aluminij, na preostalih dvobojih pa bodo poskušali drugoligaši izkoristiti prednost domačega igrišča in pripraviti presenečenje. V Brežicah, ki so pod vodstvom Roka Zorka nanizale kar devet zmag, prejšnji teden pa remizirale pri v tej sezoni še neporaženi Krki, bo gostovala Olimpija.

Celjani bodo imeli opravka s Triglavom. V prejšnji sezoni so na gostovanju v Kranju dosegli dve visoki zmagi. Beltinci bodo poskušali po Bravu izločiti še Domžalčane, tekma pa je bila zaradi okužbe v vrstah Domžalčanov prestavljena v november. Tabor, ki v prvi ligi osvaja točke le na domačih tleh, pa se odpravlja k najboljšemu drugoligašu. Pot ga bo ponesla v Radomlje.

V četrtek bo Slovenija priča pokalnemu "rečnemu" derbiju. Drava bo gostila Muro, a ne na Ptuju, ampak v Zavrču. Črno-beli so v prvi ligi nanizali dva poraza, njihova prednost pred zasledovalci se je stopila, v pokalu pa branijo lovoriko, zato želijo v četrtek preskočiti štajersko oviro.

Dvoboj med Nafto in Fužinarjem, ki ga po novem vodi nekdanji slovenski reprezentant Robert Koren, je zaradi večjega števila primerov okužbe z novim koronavirusom pri Lendavčanih preložen. Nogometna zveza Slovenije še ni sporočila novega termina.