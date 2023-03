Olimpija in Maribor pričakovano napredovala, poslavlja se prvoligaš

Znanih je sedem četrtfinalistov pokala Slovenije. Danes so si vstopnico pričakovano priigrali člani favoritov za lovoriko, Olimpija in Maribor. Ljubljančani so s 3:1 izločili Nafto, Mariborčani pa s 4:0 Rudar. Do napredovanja sta v sredo prišla še vodilna ekipa 2. SNL Rogaška, ki je z 1:0 izločila prvoligaša Tabor, in Aluminij, ki je s 4:2 premagal Fužinar. Že v torek so napredovali Primorje, Koper in Celje. Zadnji četrtfinalist bo znan v četrtek, ko se bosta pomerila NK Bistrica in Bravo.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Olimpija je vlogo favorita upravičila na severovzhodnem delu Slovenije. Na gostovanju pri Nafti je zmagala s 3:1 in ohranila upanje na dvojno krono (zadnjo je za Olimpijo osvojil Igor Bišćan v sezoni 2017/18). Mreža gostiteljev se je zatresla že v tretji minuti, ko je bil natančen Mustafa Nukić. Ta je v 34. minuti zvišal na 2:0, rezultat prvega polčasa pa je v 42. minuti postavil Aldair, ki je še zvišal ljubljansko vodstvo. Domači so v drugem delu le prišli do častnega gola, Mitja Novinič je nekaj minut pred koncem obračuna postavil končnih 1:3.

Vipotnik dvakrat v polno

Tudi Mariborčani, pri katerih je v članski vrsti debitiral 18-letni Marcel Lorber, so se mudili na gostovanji pri drugoligašu Rudarju, in sicer na velenjskem stadionu Ob jezeru, kjer so zanesljivo izločili knape. Vijolice je ob koncu prvega polčasa v vodstvo popeljal prvi strelec prve lige Žan Vipotnik, ki je v začetku drugega zvišal na 2:0. Za slavje Mariborčanov s 4:0 sta v nadaljevanju zadela še Ivan Brnić in Marko Tolić.

Maribor je v nedeljo v Murski Soboti doživel prvi poraz v tem letu, v sredo pa v Velenju upravičil vlogo favorita. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Aluminij napredoval po preobratu

V Kidričevem je Aluminij s 4:2 izločil Fužinarja, ki je v 50. minuti povedel (1:2), nato pa so gostitelji z zadetki Gašperja Jovana, Marka Bresta in Danijela Šturma preobrnili tekmo in si priigrali četrtfinale.

Drobnetovi varovanci izločili Kosićeve

Varovanci Dušana Kosića se poslavljajo v osmini finala. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Vodilni drugoligaš Rogaška je do četrtfinalne vstopnice prišla na Krasu, pri Taboru, ki v 1. SNL v spomladanskem delu kot edini še ni izkusil grenkobe poraza. Tokrat jo je v pokalnem tekmovanju.

Varovanci Oskarja Drobneta so do minimalne zmage z 1:0 in napredovanja prišli v 74. minuti, ko je po protinapadu zadel Matic Marcius. Do konca tekme se rezultat ni spremenil, tako da se je četa Dušana Kosića poslovila že v osmini finala.

Torkovo napredovanje za Primorje, Koper in Celje

Nogometaši Primorja so prvi četrtfinalisti pokalnega tekmovanja. Ajdovci, ki igrajo v drugi slovenski ligi, so s 6:1 odpravili tretjeligaša Zavrč. Junak tekme v Ajdovščini je bil Toni Lun Bončina, ki je že v prvem polčasu dosegel tri zadetke. Dva je za zmago Primorja, ki je v prejšnjem krogu izločilo Zagorje, dodal Tarik Čandić, enega pa Artur Sagitov.

Bližnjico do Evrope predstavlja ravno pokal, želja, da bi izbranci Romana Pilipčuka, ki se mu trese stolček, šli do konca, pa je še toliko večja, saj se bo letos finale igral prav v knežjem mestu. V osmini finala so bili uspešni, s 3:0 so izločili tretjeligaša Videm. V Celju je mrežo Vidma hitro načel Denis Popović, ki je zadel v peti minuti, v 30. je prednost podvojil Lovro Bizjak. Isti igralec je končni izid postavil v 93. minuti.

Na koprski Bonifiki pa je četrtfinalista določil šele podaljšek. Potem ko se je redni del končal z 0:0, je v 94. minuti Primorcem vodstvo zagotovil Andrej Kotnik, napredovanje pa je v 120. minuti potrdil Kotnik še s svojim drugim golom na tekmi.

Izmed prvoligašev so že pred osmino finala izpadli Gorica, Radomlje in Mura, ki ni imela sreče z žrebom in v derbiju 1/16 finala izpadla po porazu na gostovanju pri Celju (1:2), klubu, ki je v tej sezoni v svoje vrste privabil številne nekdanje ase črno-belih.

Končalo se bo v Slovenski Bistrici

Sklepno dejanje osmine finala pokala bo v četrtek v Slovenski Bistrici, kamor odhaja Bravo. Tega je nedavno prevzel Aleš Arnol. Za začetek je remiziral s Taborom v Sežani (1:1), zdaj pa ga čaka pokalno srečanje, na katerega se podaja v vlogi favorita. Mladi ljubljanski klub je v prejšnji sezoni v pokalnem tekmovanju poskrbel za največji uspeh v zgodovini kluba, saj se je uvrstil v finale, bil oddaljen le še en korak od Evrope, nato pa v Celju ostal praznih rok proti Kopru.

