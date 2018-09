Drama v Ljubljani: Mariborčani so se rešili z goloma v sodnikovem podaljšku

Znana sta prva četrtfinalista Pokala Slovenije. Nogometaši Maribora so se igrali z ognjem pri NK Bravu, ki je še v 90. minuti vodil z 2:1, nato pa so vijolice priredile popoln preobrat in z dvema goloma v sodnikovem podaljšku slavile s 3:2. Mura je z 1:0 izločila NK Rudar.

Pokal Slovenije je vstopil v osmino finala, s katero se je tudi uradno končal reprezentančni premor. Pokalni spored se je začel v Murski Soboti in Ljubljani.

Pravo dramo so spremljali gledalci v prestolnici, kjer sta se na štadionu ŽAK v Spodnji Šiški udarila Bravo, ki v tej sezoni v drugi ligi še ne pozna zmage, in Maribor. Ljubljančani so v 29. minuti povedli prek Mustafe Nukića, gostje pa so prek Jasmina Mešanovića odgovorili že v naslednji minuti. A prav dolgo pri tem rezultatu ni zdržalo, v 36. minuti je Anis Jašaragić z evrogolom ugnal Aljaža Cotmana in Bravu priskrbel novo vodstvo.

Gostitelji so še v 90. minuti v rokah držali minimalno vodstvo za veliko presenečenje, a se Štajerci niso dali. V prvi minuti sodnikovega podaljška je udaril debitant na uradnih tekmah Maribora, Brazilec Felipe Santos, in z natančnim udarcem ob levi vratnici zadel za izenačenje na 2:2. Popoln preobrat je v 95. minuti po kotu in predložku Amirja Derviševića postal Aleksander Rajčević.

Bobičanec odločil v Fazaneriji

V Fazaneriji sta se pomerila Mura in Rudar, ki je v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Slovenije vse prej kot prepričljiv in zaseda zadnje mesto. Z zadetkom Luke Bobičanca v 84. minuti so si napredovanje zagotovili Prekmurci.

Domžale bodo gostovale v Ivančni Gorici. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Koprčani gostijo Nafto, Domžale pri Ivančni Gorici

Koprčani, ki blestijo v tretji ligi in se želijo zelo hitro vrniti med najboljše, bodo na Bonifiki pričakali lendavsko Nafto 1903. Nekdanja prvoligaša bosta na delu ob 19. uri, takrat se bo začel tudi dvoboj med Ivančno Gorico in Domžalami, ki imajo v pokalu visoke cilje. Vse drugo kot napredovanje rumenih bi bilo veliko presenečenje.

Olimpija doma proti Triglavu

Prihodnji teden bo odigrana še druga polovica dvobojev osmine finala. Začelo se bo prihodnjo sredo s primorskim sosedskim spopadom v Vipolžah, kjer se bosta pomerili ekipi Brd in Gorice. Aluminij, ki je v prejšnji sezoni s prebojem v finale izenačil največji klubski dosežek, bo gostoval na Koroškem, Celjani pa bodo poskušali proti Krškemu izkoristiti prednost domačega igrišča.

Olimpija je v zadnji pokalni tekmi visoko premagala Aluminij in osvojila lovoriko. Foto: Vid Ponikvar

Pokalni naslov brani Olimpija, ki bo v zadnji tekmi osmine finala računala na prednost domačega igrišča. V Stožicah, kjer je v zadnji pokalni tekmi, to je bil finale sezone 2017/18, proslavljala lovoriko pred številnimi navijači, se bo prihodnji četrtek pomerila s Triglavom.

Pokal Slovenije, osmina finala: