Simon Rožman se vrača tam, kjer je vriskal od sreče

Izmed prvoligašev so že izpadli Gorica, Radomlje in Mura, ki ni imela sreče z žrebom in v derbiju 1/16 finala izpadla po porazu na gostovanju pri Celju (1:2), klubu, ki je v tej sezoni v svoje vrste privabil številne nekdanje ase črno-belih. Celjanom kljub zvenečim zimskim okrepitvam ne gre najboljše v prvenstvu, spomladi so osvojili manj točk od načrtovanih in še povečali zaostanek za vodilno Olimpijo (-19), še vedno pa ne odstopajo od prvotnega cilja, preboja v Evropo.

Tudi letos se bo finale pokala podobno kot lani, ko je bil Koper boljši od Brava, igral v Celju. To je motiv več za Celjane, da gredo v tej sezoni v pokalnem tekmovanju do konca. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Bližnjico do Evrope predstavlja ravno pokal, želja, da bi izbranci Romana Pilipčuka, ki se mu po zadnjih neuspehih trese stolček, šli do konca, pa je še toliko večja, saj se bo letos finale podobno kot lani igral prav v knežjem mestu.

Celjane čaka danes neprimerno lažje delo kot v 1/16 finala. Tokrat bodo na svojem stadionu pričakali tekmeca iz Vidma, ki nastopa v tretji ligi. Vse drugo kot zanesljiva zmaga Celjanov bi bilo ogromno presenečenje. Zanimivo je, da imajo Celjani tudi prvega strelskega junaka pokalnega tekmovanja, saj je Gregor Bajde na uvodnih preizkušnjah, ki so potekale še pod okriljem MNZ Celje, mreži Laškega in Dravinje zatresel kar osemkrat.

Rožman se rad spominja Bonifike

Domžalčani so dvakrat osvojili pokalno lovoriko. Nazadnje leta 2017, ko so v finalu v Kopru premagali Olimpijo, Simon Rožman pa se je znašel na rokah izbrancev. Foto: Vid Ponikvar Danes bosta odigrani še tekmi v Ajdovščini, kjer bo pri Primorju gostoval nekdanji prvoligaš Zavrč, ki nastopa v tretji ligi, derbi dneva, nasploh pa tudi osmine finala pokala, pa bo na Bonifiki. Branilec pokalne lovorike Koper se bo doma spopadel z Domžalami, ki jih vodi Simon Rožman, ravno strateg, ki je rumeni družini zagotovil zadnjo lovoriko. Takrat je osvojil pokal leta 2017 in to ravno na Bonifiki, danes pa bo skušal podaljšati rezultatsko krizo Koprčanov, ki v spomladanskem delu parajo živce navijačem in še vedno čakajo na prvo zmago.

Nemočni so zlasti na domači zelenici, kjer so v letu 2023 izgubili vse tri tekme, bolje jim gre v gosteh, kjer so izbranci Zorana Zeljkovića remizirali v Novi Gorici in Domžalah. Na zadnji tekmi so se tako proti današnjemu tekmecu razšli brez zadetkov (0:0). Rezultat namiguje, da bi bilo lahko to zatišje pred pokalnim viharjem, kot da sta oba stratega prihranila še nekaj skrivnosti za današnji spopad, ko se gre na izločanje. Domžalčanom bo skušal zagreniti življenje tudi njihov nekdanji napadalec Džengis Čavušević, ki je po novem pomočnik trenerja Kopra.

Olimpija nazadnje stežka strla lendavski oreh

Olimpiji gre imenitno v 1. SNL, kjer je po porazu v Mariboru dobila naslednje tri tekme. Bo nadaljevala zmagoviti niz tudi v pokalu? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sreda prinaša pester spored, na delu bosta tudi velikana slovenskega nogometa, Olimpija in Maribor. Zmaji, ki so na dobri poti, da si zagotovijo naslov državnega prvaka, saj imajo 11 krogov pred koncem kar 17 točk več od vijolic, se odpravljajo v Lendavo.

Na severovzhodnem delu Slovenije bodo skušali upravičiti vlogo favorita, ohraniti upanje na dvojno krono (zadnjo je za Olimpijo osvojil Igor Bišćan v sezoni 2017/18), po drugi strani pa se tudi zavedajo, da bo to proti motiviranemu drugoligašu, ki bo računal na pomoč domačega igrišča, vse prej kot enostavno. Olimpija je v pokalu gostovala v Lendavi že pred tremi leti, ko se je namučila za zmago. Takrat je stežka izsilila podaljšek, nato pa je zmago zmajem zagotovil Andres Vombergar.

Tudi Mariborčani odhajajo na gostovanje k drugoligašu. Mudili se bodo na velenjskem stadionu Ob jezeru, kjer se bodo spopadli s knapi. Pred leti so se zelo pogosto srečevali v 1. SNL, v zadnjih letih pa je klubski nogomet v slovenski prestolnici lignita zdrsnil na nižjo kakovostno raven, ki zadošča le za druženje z drugoligaši.

Maribor je v nedeljo v Murski Soboti doživel prvi poraz v tem letu. V sredo bo velik favorit za napredovanje med osem najboljših v pokalu v Velenju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pokal ponuja eno izmed redkih priložnosti, da opozorijo nase tudi proti najboljšim slovenskim klubom. Vijolice prihajajo z namenom, da preskočijo šaleško oviro in tako čim hitreje pozabijo na boleč poraz v Murski Soboti, s katerim so prekinili niz nepremagljivosti, ki je trajal več kot štiri mesece.

Kosić proti Drobnetu

Tabor je edini prvoligaški klub, ki v letu 2023 še ni doživel poraza. Na petih tekmah je enkrat zmagal, štirikrat pa remiziral. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Vodilni drugoligaš Rogaška odhaja na Kras, k Taboru, ki se lahko kot edini v 1. SNL pohvali s tem, da v spomladanskem delu še ni izkusil grenkobe poraza. Klub iz Rogaške Slatine ni dobro začel spomladanskega dela, a ostaja na vrhu lestvice 2. SNL, s tem pa tudi prvi favorit, da bi se povzpel med elito.

Sežančani se na drugi strani zavedajo prednosti domačega igrišča, uspeh v pokalu pa bi jim še okrepil samozavest, tako potrebno v nadaljevanju sezone, ko velja pričakovati krčevit boj za obstanek. Obeta se trenerski obračun med Dušanom Kosićem in Oskarjem Drobnetom, ki sta se še v prejšnji sezoni srečevala v 1. SNL, tokrat pa se bosta udarila v pokalu.

V četrtfinale pokala se bo zagotovo uvrstil vsaj en drugoligaški klub, saj se bosta v Kidričevem udarila Aluminij in Fužinar.

Sklepno dejanje osmine finala pokala bo v četrtek v Slovenski Bistrici, kamor odhaja Bravo. Slednjega je nedavno prevzel Aleš Arnol. Za začetek je remiziral s Taborom v Sežani (1:1), zdaj pa ga čaka pokalno srečanje, na katerega se podaja v vlogi favorita. Mladi ljubljanski klub je v prejšnji sezoni v pokalnem tekmovanju poskrbel za največji uspeh v zgodovini kluba, saj se je uvrstil v finale, bil oddaljen le še en korak od Evrope, nato pa v Celju ostal praznih rok proti Kopru.

