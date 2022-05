V živo: Za pokalno lovoriko, Bravo za Evropo, Koper za dvojno krono

V središču zanimanja nogometne javnosti v Sloveniji je knežje mesto. Dobra prijatelja in nekdanja soigralca Zoran Zeljković ter Dejan Grabić bosta zvečer obračunala za pokalno lovoriko. V koprskem taboru ne skrivajo vloge favorita, a hkrati opozarjajo na kakovostno delo ljubljanskega kluba, ki je v tej sezoni povzročal velike preglavice vodilnemu prvoligašu. "Vse prej kot lahko bo, zato moramo biti stoodstotni. Smo skromni, ampak samozavestni in verjamemo v zmago," sporoča strateg Kopra, ki je v ponedeljek dopolnil 42 let. V taboru kanarčkov je za nastop vprašljiv kapetan Ivica Guberac.

Šiškarji, pred katerimi je največja tekma v kratki zgodovini kluba, katerega članska zasedba se dokazuje na domačih tleh šele devet let (od 2013), so trdno pokvarili koprsko pravljico. V soboto so jo v kombinirani zasedbi, saj je trener Grabić spočil marsikaterega prvokategornika za pokalni izziv, zagodli Mariboru, zdaj nameravajo drago prodati svojo kožo še proti Kopru. "Koper je favorit, mi pa zelo dobro napadamo favorite, tako da gremo zelo samozavestno po zmago," poudarja Grabić, trener z najdaljšim neprekinjenim trenerskim stažem med prvoligaši, saj vodi Bravo že pet let.

Finale pokala, v katerem kapetan Kopra Guberac pričakuje veliko zadetkov, se bo začel ob 20.30. Lani je pokalno lovoriko osvojila Olimpija, leta 2020 pa je bila najboljša Mura. Koper je bil nazadnje pokalni zmagovalec leta 2015.

Mandarićeva dekleta osvojila prvo lovoriko

ŽNK Olimpija je finale proti mestnemu tekmecu ŽNK Ljubljana dobil z golom Ane Milović z enajstih metrov. Ljubljana se je favorizirani ekipi dobro upirala, imela priložnosti za gol, a zaradi nespretnega prekrška v svojem kazenskem prostoru ostala praznih rok.

Milan Mandarić je tako postal prvi, ki je kot predsednik pokalni zmagovalec tako moškega pokala (bil je predsednik NK Olimpija) kot ženskega. Predsednik ŽNK Olimpija je postal letos februarja. Nogometašice Olimpije so bile pokalne zmagovalke sicer prvič že lani. Letos lahko sicer osvojijo dvojno krono, saj imajo v prvenstvu pred zadnjima dvema krogoma enako število točk kot NK Nona Pomurje Beltinci.

Pokal Slovenije, finale (nogometašice): ŽNK Olimpija : ŽNK Ljubljana 1:0 (0:0)

Milović 78./11m

Pokal Slovenije, finale (nogometaši): Sreda, 11. maj:

20.30 Koper – Bravo

Rabljena športna oprema in oblačila za ukrajinske begunce Nogometno dogajanje v Celju ima dobrodelno noto. Sodelujejo lahko vsi ljubitelji nogometa, ki si nameravajo dvoboj ogledati v živo na stadionu Z'dežele. Na označenem zbirnem mestu lahko oddate rabljeno športno opremo, ki bo podarjena ukrajinskim beguncem v Sloveniji. Vsak navijač v zameno za rabljeni kos ali rekvizit športne opreme prejme brezplačno vstopnico za ogled finalne tekme.

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala (moški):