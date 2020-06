Olimpija? Ne. Maribor? Ne. Prekmurje? Daaaa!

Mura drugič ali Nafta prvič? Črno-beli imajo priložnost, da osvojijo drugo pokalno lovoriko, prvo po letu 1995, Lendavčani pa so največji uspeh v zgodovini kluba dosegli že s prebojem v finale. Če bi v prestižnem prekmurskem derbiju pokvarili načrte še favoritu iz Murske Sobote, bi bila senzacija popolna, saj si bo pokalni zmagovalec zagotovil tudi nastop v kvalifikacijah za ligo Europa.

To je šele drugi finale pokala v zadnjem desetletju, v katerem ne nastopata Olimpija oziroma Maribor. Največja slovenska kluba sta v tej sezoni presenetljivo izpadla v osmini finala, izločila pa sta ju kluba, ki si bosta kot vse kaže izmenjala prvoligaško vstopnico. Novi prvoligaš Koper in pa najslabši udeleženec Prve lige Telekom Slovenije Rudar Velenje, ki se najverjetneje seli v drugo ligo.

Šimundža v pokalu že izločil Dončića

Kapetan Mitja Novinič bo lahko danes zaradi kazni rumenih kartonov na Gorenjskem stiskal pesti za Nafto le kot gledalec. Foto: Grega Valančič/Sportida Nafto je v pokalu spremljal zelo ugoden žreb. Sprva je stežka preskočila tretjeligaško oviro (proti Šenčurju je Vedran Vinko dosegel zmagoviti gol v 93. minuti), nato je izločila Krško (2:0), velenjski Rudar (2:1 in 2:0), v polfinalu pa po izvajanju 11-metrovk Radomlje. Zmaga v polfinalu je bila še toliko slajša, saj so Lendavčani več kot uro igrali z dvema igralcema manj, zaradi kazni pa v finalu ne bodo mogli računati na tri pomembne igralce. Manjkali bodo kapetan Mitja Novinič, Jaka Bizjak in Vedran Vinko.

Mura je bila v pokalu prvič na delu v osmini finala. Tudi ona je začela pokalno pot na Gorenjskem, kjer bo danes odločala o veliki usodi. Najprej je izločila kranjski Triglav (3:1), ki ga je takrat vodil še zdajšnji trener Nafte Dejan Dončić.

Ante Šimundža je v polfinalu visoko ugnal Aluminij, zdaj želi v sklepnem dejanju premagati še sosede iz Lendave. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že po 37 minutah je vodila s 3:0, tudi na tisti tekmi pa je bil sodnik Rade Obrenović iz Ljubljane, ki bo opravljal odgovorno vlogo tudi danes. Črno-beli so v četrtfinalu po dveh dramatičnih srečanjih vzeli mero Domžalam (3:2 in 2:3), zmagovalca so odločili kazenski streli, v polfinalu pa je lažje, kot je bilo za pričakovati, padel Aluminij (4:0). Z dvema zadetkoma in podajo je izstopal Luka Bobičanec.

Osrednje igrišče Nacionalnega nogometnega centra Brdo se bo v zgodovino vpisalo kot 14. objekt, na katerem bo odigrano odločilno srečanje za osvojitev pokalne lovorike, Brdo pri Kranju pa bo postalo 12. mesto v Sloveniji, ki je doživelo čast tako odmevne in pomembne prireditve.

Pokal Slovenije, finale: Sreda, 24. junij:

17.30 Nafta - Mura

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala:

Klub Maribor 9 1992, 1994, 1997, 1999, 2004, 2010, 2012, 2013, 2016 Olimpija 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2018, 2019 Gorica 3 2001, 2002, 2014 Koper 3 2006, 2007, 2015 Domžale 2 2011, 2017 Interblock 2 2008, 2009 Celje 1 2005 Mura 1 1995 Rudar 1 1998

Kateri stadioni so že gostili finale pokala?