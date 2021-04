V živo: krst novega trenerja Celja, Mariboru grozi rumena nevarnost

Pokal Slovenije, četrtfinale: Torek, 27. april:

Celje : Radomlje 0:0 * (0:0)



* dvoboj se je začel ob 15. uri



17.30 Domžale – Maribor Sreda, 28. april:

15.00 Drava – Koper

17.30 Nafta – Olimpija

V knežjem mestu je na praznični dan marsikaj drugače. Nogometašev Celja prvič v tem letu ne vodi Jiri Jarošik. Nekdanji zvezdnik češkega nogometa se je po nizu skromnih rezultatov, po katerih so aktualni državni prvaki v Prvi ligi Telekom Slovenije padli na zelo nevarno deveto mesto, prepustil mesto drugemu.

Prišel je Agron Šalja, prekinil z delom selektorja kadetske reprezentance Slovenije in se posvetil klubskim izzivom. Celjanom želi zagotoviti obstanek, hkrati pa v pokalu naskakovati evropsko vozovnico, od katere je oddaljen le tri korake. "Pokal lahko prinese veliko, treba pa se je ukvarjati s sabo in se dvigniti na višji nivo," sporoča nekdanji branilec, ki ga danes čaka premiera na celjskem trenerskem stolčku. Le dan po tem, ko je prevzel Celjane.

📸🟡🔵 Po uvodnem pozdravu, sestanku in medijski aktivnosti, je za našim novim trenerjem in njegovimi fanti tudi že prvi trening. ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/hRhRFfXzAR — NK Celje (@NKCelje) April 26, 2021

Na drugi strani stojijo najboljši drugoligaši iz Radomelj, ki so v prejšnji sezoni v pokalu že pokvarili načrte Celju. Takrat je Celjane vodil še "šampionski" strateg Dušan Kosić, a je po dveh remijih zaradi pravila manjšega (večjega) števila zadetkov v gosteh v četrtfinalu ostal brez napredovanja. Bi lahko Radomljani, ki se jim v drugi ligi nasmiha vrnitev med najboljše, ponovili zgodovino?

Vijolični Rožman prvič v "svojih" Domžalah

Domžalam gre v letu 2021 imenitno. Zaostanek za vrhom so zmanjšali, tako da šest krogov pred koncem za vodilno Olimpijo zaostajajo le še deset točk. Foto: Vid Ponikvar Ob 17.30 se bosta v mestu ob Kamniški Bistrici za polfinalno vstopnico spopadla Domžale in Maribor. Prejšnji teden sta bila dejavna za točke v Ljudskem vrtu, boljši vtis pa so pustili Domžalčani in premagali 15-kratne slovenske prvake s 3:1. To je bila sploh prva domača tekma, ki jo je kot trener Maribora vodil Simon Rožman.

Nekdanji strateg Domžal je nekaj dni pozneje vendarle dočakal prvo zmago na klopi vijolic. Tri točke je s pomočjo "sporne" 11-metrovke osvojil v Ljubljani pri Bravu, se približal vodilni Olimpiji na -4, zdaj pa želi nadaljevati zmagoviti niz še v Domžalah, kjer proti nekdanjim varovancem ne želi ponoviti napak, ki so Mariborčane prejšnjo sredo stale uspeha. Vijolice še niso rekli zadnje v boju za dvojno krono.

"Prvenstvo zdaj umikamo na stranski tir, znova smo z mislimi usmerjeni le k naslednji tekmi. Ob naslovu prvaka je želja tudi pokalna trofeja. Gremo v Domžale z novo energijo, zanima nas le napredovanje v polfinale. Skušali bomo zmagati, priti v uspešno serijo, saj le zmage prinašajo samozavest," sporoča Jan Repas, ki si je pred leti s predstavami v Domžalah zagotovil tudi povabilo v člansko reprezentanco, zdaj pa se, tako je hotela usoda, dokazuje pri starem znancu Rožmanu na Štajerskem.

Jan Repas želi danes prekrižati načrte nekdanjemu klubu, s katerim je osvojil pokal leta 2017. Foto: Vid Ponikvar

"V Ljudskem vrtu smo bili uspešni, a to zdaj ne šteje več in nam v torek ne bo prav nič pomagalo. Gre za drugo tekmovanje in povsem novo zgodbo," opozarja 21-letni desni bočni branilec Denis Adamov, ki je v soboto proti Celju (3:1) zamenjal poškodovanega Andraža Žiniča. Motivacija Domžal je ogromna, rumeni so zadnjo lovoriko osvojili leta 2017, ko so bili najboljši v pokalu. Ravno pod vodstvom Rožmana.

Koprčani zaupajo Vanoliju

Rodolfo Vanoli ima v sredo lepo priložnost, da Koper popelje med štiri najboljše v pokalu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V sredo se bosta najprej za polfinalno vozovnico v pokalu udarila Drava in Koper. Drugoligaša s Ptuja v drugi ligi, kjer so nedavno zaradi nepravočasnega izpolnjevanja finančnih obveznosti do nekdanjega trenerja Muamerja Vugdalića za zeleno mizo izgubili tri točke, čaka še krčevit boj za obstanek, v pokalu, kjer je v osmini finala šokiral branilce naslova iz Murske Sobote, pa bi si lahko s senzacionalnim naslovom zagotovil celo igranje v Evropi!

Vložek današnjega srečanja na Štajerskem je zelo velik, zlasti za Koprčane, ki kljub nekoliko slabšim rezultatom v prvenstvu še vedno zaupajo trenerju Rodolfu Vanoliju. Ostajajo prepričani, da bodo s pomočjo izkušene zasedbe, v kateri je nemalo igralcev, ki se že lahko pohvalijo s številnimi lovorikami, izstopa pa tudi najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Nardin Mulahusejnović, v igri za cilj, nastop v Evropi, vse do zadnjega.

Stanković: Glavno je, da se iz tega nekaj naučimo

Olimpija je v nedeljo izkusila prvi poraz v letu 2021. Brez točk je ostala v Fazaneriji proti Muri (0:3). V sredo jo čaka še eno gostovanje v Prekmurju. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sklepno dejanje četrtfinala pokalnega tekmovanja bo v Lendavi, kjer se bo mudila favorizirana Olimpija. Ljubljančani ne skrivajo cilja. Sezono želijo končati z dvojno krono in ponoviti dosežek iz sezone 2017/18, ko se je pod velik uspeh podpisal Igor Bišćan. V tej sezoni so se v pokalu že mudili pri drugoligašu, ko je slovenska javnost jeseni spremljala eno najbolj stresnih predstav.

Zmaji so v Brežicah že zaostajali z 1:3, vse tri zadetke za Posavce je dal zdajšnji napadalec Celja Ester Sokler, nato pa le izsilili loterijo kazenskih strelov in napredovanje med najboljših osem. To je bila tudi edina tekma v tej sezoni, v kateri se je med strelce za Olimpijo vpisal nekdanji kralj prvoligašev strelec Ante Vukušić. V sredo čaka Ljubljančane novo gostovanje pri drugoligašu.

Lahko Nafta s trenerjem Dejanom Dončićem poskrbi za odmevno presenečenje v pokalu? Foto: Grega Valančič/Sportida

Izbranci Gorana Stankovića, ki je v nedeljo doživel prvi poraz, odkar vodi Olimpijo, odhajajo k Nafti. Prekmurje jim v tem tednu ni prineslo sreče. Mura je zeleno-bele v nedeljo "prizemljila" s 3:0, a zmaji s prednostjo +4 pred Mariborom še vedno ostajajo prvi favoriti za osvojitev državnega naslova.

"To je nogomet. Smo prvi na lestvici in tekem je še veliko. Gremo tekmo po tekmo. Glavno je, da se nekaj naučimo iz tega poraza in ga potem pustimo za sabo," sporoča strateg Olimpije, ki bo imel opravka z zelo motiviranimi gostitelji. Vodi jih Dejan Dončić, ki je v prejšnji sezoni že osrečil navijače Lendavčane s tem, ko jih je po nepozabni drami proti Radomljam popeljal v finale.