Po Marcosu Tavaresa slovo še ene legende #video

V soboto je bilo zelo čustveno v Mariboru, danes v Domžalah. Tekma med Domžalami in Celjem je bila namreč zadnja v karieri za Senijada Ibričića. Kapetan rumene družine je v petih letih ob Kamniški Bistrici nastopil na 186 dvobojih v vseh tekmovanjih, dosegel 49 zadetkov in pristavil 37 asistenc. Zadnji zadetek je vknjižil prav danes, ko je bil natančen z bele pike. V deseti minuti - deset je številka, ki jo je Ibričić nosil na dresu - so navijači v športnem parku v Domžalah ob stoječih ovacijah in z aplavzom nagradili kariero nogometnega velemojstra.

V domžalski športni park se je klubski legendi prišlo prikloniti 2000 gledalcev. Nekdanji reprezentant BiH pa je hitro dobil tudi priložnost, da se od navijačev poslovi tudi z golom. V osmi minuti je Žana Zaletela žoga zadela v roko, Ibričić pa je po pričakovanju izvedel kazenski udarec in dosegel svoj peti v tej sezoni 1. SNL.

V 72. minuti je Ibričić igro zapustil, nogometaši obeh ekip so mu pripravili špalir, gledalci pa ga pozdravili z glasnimi vzkliki.

Ostaja v Domžalah

"Seveda sem žalosten, a po drugi strani sem vesel, a mislim da sem pripravljen na to, da je prišel čas za slovo," je za domžalsko spletno stran dejal Ibričić. "O slovesu sem se pogovarjal z ženo, družino, prijatelji, a pri meni se ta odločitev že eno leto. Želel sem končati že v prejšnji sezoni pa so me na koncu prepričali drugače. Bil sem najboljši igralec lige, izborili smo si tudi nastope v Evropi in zato smo se odločili, da odigram še eno sezono," je razloge za svojo odločitev pojasnil Ibričić.

"Mogoče mi je malo lažje, ker ta odločitev ni prišla čez noč, ampak sem se nekako že celo leto pripravljal na to," pravi kapetan Domžal. "Vsako leto sem bolj dozorel. Verjamem, da bi se moja kariera razvila še nekoliko drugače, če bi ves čas razmišljal tako kot zdaj. A ko si mlad, so stvari drugačne. Vse se je še dodatno spremenilo, ko sem postal oče. To ti res spremeni pogled na življenje in nogomet in mislim, da je to normalen potek," se je proti svoji karieri ozrl Ibričić.

Nekdanji zvezdnik splitskega Hajduka, ki je z izbrano vrsto Bosne in Hercegovine odpotoval na svetovno prvenstvo v Brazilijo (2014), kjer mu takratni selektor Safet Sušić na tekmah ni ponudil priložnosti za nastop, bo kot kaže tudi po končani igralski karieri pot nadaljeval v Domžalah. "Glede na to, da sem tu igral pet let to zagotovo nekaj pove. Tu se res počutim kot doma, ljudje v klubu in v mestu so me odlično sprejeli, prav tako tudi mojo družino in mislim, da je to najboljše mesto, v katerem sem do zdaj živel. "Ljudje iz kluba so mi povedali, da si želijo, da po koncu kariere ostanem tu in da sem še naprej del kluba. Verjamem, da je to najboljša situacija za nas vse."

