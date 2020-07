Bitka za Prvo ligo: Goričani vse bližje eliti #prenos

Triglav : Gorica 0:2* (0:2)

Begić 24., Osuji 29.



* - tekma se je začela ob 17. uri

Triglav je v dodatnih kvalifikacijah pristal, potem ko je v Prvi ligi Telekom Slovenije končal na devetem, predzadnjem mestu. Za Kranjčani je deveta sezona med slovenskimi prvoligaški. Seveda upajo, da si bodo zagotovili še deseto.

Gorica se je v dodatnih kvalifikacijah znašla, potem ko je v drugoligaški konkurenci, v kateri je igrala, potem ko je lani sploh prvič izpadla iz prve lige, pristala na drugem mestu. Novogoričani – s kar štirimi naslovi državnega prvaka tretji najuspešnejši slovenski nogometni klub – upajo, da se bodo ekspresno vrnili med elito.

Po prvi tekmi malce bolje kaže Kranjčanom, ki so prišli do remija in pomembnega zadetka v gosteh. Oba gola so gledalci videli v prvem polčasu. Najprej je domači kapetan Bede Osuji v 27. minuti zadel za vodstvo Gorice z 1:0, a veselje ni trajalo dolgo. Za Triglav je že štiri minute pozneje zadel mladi branilec Kristjan Česen in postavil končni izid.

Komu pripisujete več možnosti za uspeh? Triglavu. 691 +

Gorici. 701 + Oddanih 1392 glasov

Tekmi za popolnitev Prve Lige Telekom Slovenije:

Povratna tekma: Četrtek, 30. julij:

17.00 Triglav – Gorica Prva tekma: Nedelja, 26. julij:

Gorica – Triglav 1:1 (1:1)

Osuji 27.; Česen 31.

