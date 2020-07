Po prvem "polčasu" v manjši prednosti Kranjčani

Triglav je v dodatnih kvalifikacijah pristal, potem ko je v Prvi ligi Telekom Slovenije končal na devetem, predzadnjem mestu. Za Kranjčani je deveta sezona med slovenskimi prvoligaški. Upajo seveda, da si bodo zagotovili še deseto.

Gorica se je v dodatnih kvalifikacijah znašla, potem ko je v drugoligaški konkurenci, v kateri se je znašla, potem ko je lani sploh prvič izpadla iz prve lige, pristala na drugem mestu. Novogoričani, s kar štirimi naslovi državnega prvaka tretji najuspešnejši slovenski nogometni klub, upajo, da se bodo ekspresno vrnili med elito.

Po prvi tekmi malce bolje kaže Kranjčanom, ki so prišli do remija in pomembnega zadetka v gosteh. Oba gola so gledalci videli v prvem polčasu. Najprej je domači kapetan, Bede Osuji, v 27. minuti zadel za vodstvo Gorice z 1:0, a veselje ni trajalo dolgo. Za Triglav je že štiri minute pozneje zadel mladi branilec Kristjan Česen in postavil končni izid.

Komu pripisujete več možnosti za uspeh? Triglavu. 464 +

Gorici. 461 + Oddanih 925 glasov

Tekmi za popolnitev Prve Lige Telekom Slovenije:

Prva tekma: Nedelja, 26. julij:

Gorica : Triglav 1:1 (1:1)

Osuji 27.; Česen 31. Povratna tekma: Četrtek, 30. julij:

17.00 Triglav - Gorica

