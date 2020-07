Triglav ne beži od vloge favorita: Saj smo prvoligaš

Kranjski orli se po prekinitvi prvenstva niso znašli ter nizali poraz za porazom. Na 11 tekmah pokoronskega obdobja so premagali le Rudar in padli na deveto mesto, kar pomeni, da bodo svoj prvoligaški status reševali na tekmah z Gorico. "Nemudoma, ko je bilo matematično jasno, da bomo igrali dodatne kvalifikacije za obstanek med prvoligaši, smo sprejeli odločitev, da damo kar največ priložnosti domačim fantom iz Triglavove nogometne šole. Cilj je bil, da jih pokažemo javnosti, medtem pa glavne nosilce igre spočijemo in pripravimo na pomembni tekmi, ki sledita," je za klubsko spletno stran dejal trener Triglava Vlado Šmit.

Medtem ko je Triglav varčeval z močmi na zadnjih treh tekmah sezone, so Goričani brez uradnih tekem že vse od marca. Primorci so v tem obdobju, ko so čakali na svojega nasprotnika v dodatnih kvalifikacijah za dopolnitev prve lige, odigrali tri pripravljalne tekme. Premagali so Tabor in Dekane, premoč so morali priznati Olimpiji.

Goričani so eno pripravljalno tekmo pred vnovičnim zagonom Prve Lige Telekom Slovenije odigrali tudi proti Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Šmit, ki verjame, da jih bodo Goričani napadli s protinapadi, poudarja, da so z izbranci favoriti in od tega ne bežijo: "Saj smo prvoligaš. Ekipo smo uspeli spočiti, jo regenerirati in pripraviti na sklepni del sezone. Vse bo odvisno od nas samih, mislimo na svojo igro, moramo pa pokazati pravi odnos. Pomembna bo samozavest, doslednost, in ne podcenjevati tekmeca. Na ta način bomo ostali med elito, kar nam, po mojem mnenju, tudi pripada."

Tekmi za popolnitev Prve Lige Telekom Slovenije: Prva tekma: Nedelja, 26. julij:

18.00 Gorica - Triglav Povratna tekma: Četrtek, 30. julij:

17.00 Triglav - Gorica

