V živo: Rudar z velemojstrovino šokiral Olimpijo, Krško izenačilo #video

Ljubljančani so si ob dejstvu, da so igrali proti najslabši obrambi prvenstva in da imajo sami drugi najboljši napad, obetali tri točke proti Rudarju, ki bi pomenile določen stik z vodilnim Mariborom. Zmaji so tekmo dobro odprli in po zadetku Roka Kidriča in Roka Kronavetra na odmor odšli s prednostjo z 2:0. Rudar je začetku drugega polčasa prek Milana Tučića hitro znižal, a je Kidrič že nekaj minut kasneje Olimpijo spet popeljal na prednost dveh zadetkov.

Na koncu tudi to ni bilo dovolj za zmago. Tučić je do konca srečanja v Stožicah zadel še dvakrat in knapom zagotovil zasluženo točko. Še posebej lep je bil zadetek za končnih 3:3, ko je mladi Ljubljančan s pravo bombo vratarja Olimpija Nejca Vidmarja preluknjal.

Zadetek Tučića za končnih 3:3:

Mura poskočila na četrto mesto

Rok Sirk je z novim zadetkom skočil na drugo mesto lestvice najboljših strelcev. Foto: Mario Horvat/Sportida Novogoričani so po dveh tekmah brez poraza tokratni obračun z Muro končali brez točkovnega izkupička. Mura je bila konkretnejši tekmec in kljub odsotnosti Matica Maruška prišla do tretje zmage v nizu. Nove tri točke pomenijo vsaj začano četrto mesto.

Izbranci Anteja Šimundže so bili boljši nasprotnik. Ob številnih priložnostih pa so zadetek dosegli z bele točke. Natančen je bil Rok Sirk.

Zadnja tekma 25. kroga bo v nedeljo ob 19. uri v Kidričevem, kjer se bosta pod žarometi udarila Aluminij in Krško. Kidričani, ki so v četrtek izgubili prvo polfinalno pokalno tekmo proti Olimpiji (1:2), bodo prvenstvene točke proti najslabšemu klubu Prve lige Telekom Slovenije lovili brez dveh kaznovanih igralcev.

Maribor kljub zmagi jezen na sodnike

Po izključitvi Darka Milaniča je vodstvo ekipe prevzel športni direktor Maribora Zlatko Zahović. Foto: Vid Ponikvar Mariborčani so v gorenjski prestolnici osvojili vse tri točke in prednost pred drugouvrščeno Olimpijo, ki bo v nedeljo gostila velenjski Rudar, povišali na enajst točk. V primerjavi z jesenskim dvobojem, ko so Štajerci v tukajšnjem športnem centru zanesljivo slavili s 5:1, so se tokrat morali za zmago veliko bolj potruditi.

Mariborčane je v vodstvo že v prvem polčasu popeljal Saša Ivković. V drugem delu je svoje mojstrstvo za izenačenje pokazal Luka Majcen, vseeno pa veselje Triglavanov ni trajalo dolgo, saj je sedem minut kasneje za končnih 2:1 poskrbel povratnik po poškodbi Jan Mlakar.

Tik pred zadetkom za nove tri ročke je prišlo do spornega dogodka. Napadalca Luko Zahovića je v kazenskem prostoru podrla domača obramba, a sodnik Asmir Sagrković se ni odločil za najstrožjo kazen. Je pa po burnem odzivu izključil trenerja Maribora Darka Milaniča, ki po besedah iz mariborskega tabora sodnikom sploh ni nič rekel.

Akcija, ki je na tribune odnesla Darka Milaniča:

Domžalčanom tekma preobratov

V Celju smo videli kar pet zadetkov in zmago Domžal. Bolje so tekmo odprli domači, ki so že v drugi minuti povedli prek Daria Vizingerja, nato pa so gostje stopili na plin in že v prvem polčasu prek Tonćija Mujana in Slobodana Vuka povedli. Celjanom je v drugem polčasu še uspelo izenačiti na 2:2, v 70. minuti je srečanje le nekaj sekund po vstopu v igro odločil Dario Kolobarić. Domžalčani imajo zdaj na tretjem mestu tri točke več kot Celjani.

Najboljši strelci: 12 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),

11 - Rok Kronaveter (Olimpija), Luka Majcen (Triglav), Rok Sirk (Mura), Luka Zahović (Maribor),

10 - Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija),

9 - Francesco Tahiraj (Aluminij), Milan Tučić (Rudar)

8 - Dino Hotić (Maribor), Rok Kidrič (Aluminij/Olimpija), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

...

Olimpija : Rudar

Triglav : Maribor

Gorica : Mura 0:1

Triglav : Maribor 1:2

Celje : Domžale 2:3