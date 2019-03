Prepričljiva Olimpija se je približala neprepričljivemu Mariboru

Nogometaši Olimpije so se veselili zmage v Domžalah in zmanjšali zaostanek za vodilnim Mariborom.

Nogometaši Olimpije so se veselili zmage v Domžalah in zmanjšali zaostanek za vodilnim Mariborom. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Nogometaši Olimpije so v prvi tekmi 24. kroga Prve lige Telekom Slovenije s 3:1 zmagali v Domžalah in se vodilnemu Mariboru, ki je na štajerskem derbiju proti Celju v Ljudskem vrtu remiziral z 1:1, približali na osem točk zaostanka. V zadnji tekmi dneva sta Rudar in Gorica v Velenju remizirala z 2:2.

V prvi tekmi po reprezentančnem premoru smo spremljali derbi kroga med drugouvrščeno Olimpijo in Domžalami, ki so na tretjem mestu. Ljubljančani so prišli do nove zmage, s katero so Domžalčanom ušli za kar 12 točk. V prvem polčasu je z nevsakdanjim golom, ki močno spominja na legendarni zadetek Milana Osterca na tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 proti Romuniji za Bežigradom, poskrbel Mario Jurčević.

Na začetku drugega polčasa je po lepi samostojni akciji vodstvo gostov povišal Goran Brkić, v 55. minuti pa je Amedej Vetrih znižal izid in zdelo se je, da bo zanimivo. Le pet minut za tem je strelec gola za Domžale prejel neposreden rdeč karton zaradi prekrška nad Asmirjem Suljićem. Kljub številčni prednosti so potem nekaj časa pretili Domžalčani, a ko je po lepi akciji z Rokom Kidrićem za 3:1 zadel Stefan Savić, je bila tekma odločena.

Celjani so se takole veselili gola, ki jim je prinesel točko na štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Maribor ostal brez dveh točk

V Ljudskem vrtu smo v drugi tekmi dneva spremljali štajerski derbi. Po prvem polčasu, v katerem Maribor ni zmogel niti enega strela v okvir nasprotnikovih vrat, do sploh prvega strela proti golu pa je prišel v 45. minuti, medtem ko so Celjani poizkušali precej več, so domači v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo precej ljudi, že po pol minute igre v drugem polčasu prišli do vodstva.

Po podaji Luke Zahovića je spretno zadel Gregor Bajde. Potem so Celjani začeli napadati in bili nekajkrat nevarni, do izenačenja pa prišli v 82. minuti, ko je do prvenca v prvoligaški konkurenci prišel Žan Benedičič in postavil tudi končni izid.

Razburljiva tekma v Velenju ni ponudila zmagovalca

Gorica se je dvakrat razveselila gola v Velenju, kjer je prišla do točke. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Zadnji sobotni obračun je bil na sporedu v Velenju, kjer je na klopi Rudarja debitiral Almir Sulejmanović. Gorica, ki je v prejšnjem krogu zmagala prvič po kar desetih prvenstvenih tekmah brez zmage, je ob polčasu vodila, v vodstvo jo je v 17. minuti popeljal Semir Smajlagić.

V drugem polčasu so v manj kot desetih minutah, v 66. in 75. minuti, Velenjčani prišli do preobrata, ko sta zadela najprej Leon Črnčič in potem še Žiga Škoflek, in kazalo je, da bo zmaga ostala v Velenju, a smo do konca tekme videli še eno spremembo izida. V 82. minuti je končni izid s prvencem v prvi slovenski ligi postavil nogometaš, ki ga je iz drugoligaških Radomelj pripeljal bosanski trener Gorice Nermin Hadžić, njegov rojak Adel Halilović.

Debi Panadića na domačem igrišču Andrej Panadić je novi trener Krškega. Foto: NK Krško

Prva nedeljska tekma bo postregla z obračunom med Triglavom in krškim, kjer so se odločili za menjavo na trenerskem stolčku. Andreja Panadića že ob debiju na Stadionu Matija Gubec čaka zahteven izziv, saj se bodo Posavci udarili s Triglavom. Kranjčani so bili še pozimi najbližji tekmec Krčanov, a so s tremi zmagami v nadaljevanju prvenstva pobegnili tokratnemu gostitelju. "Nuklearci" pred zadnjo tekmo druge tretjine prvenstva za osmim Triglavom zaostajajo devet točk, točko manjša je razlika do devetega Rudarja.

Zadnje dejanje v Murski Soboti

Zaključno dejanje druge tretjine Prve lige Telekom Slovenije bo odigrano v soboški Fazaneriji. Mura gosti nogometaše Aluminija, ki je v jesenskem delu prvenstva izgubil oba dvoboja s Prekmurci. Črno-beli so se v začetku novembra v Kidričevem razveselili prve gostujoče zmage v prvoligaški konkurenci, rdeči pa so brez točk ostali tudi v Murski Soboti. Moštvo Oliverja Bogatinova je po treh zaporednih ničlah vknjižilo prve točke pomladi, rdeči so na svojem igrišču napolnili mrežo Rudarja in Marijana Pušnika prepričali o odstopu. Aluminij se je po zaslugi zadetkov Sanina Muminovića, Matica Vrbanca, Dejana Petroviča in Luke Štora znova približal tretjemu mestu, ki ga s točko prednost zasedajo Domžalčani.

Najboljši strelci: 12 - Rudi Požeg Vancaš (Celje),

11 - Luka Zahović (Maribor),

10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura), Andres Vombergar (Olimpija),

9 - Jan Mlakar (Maribor), Francesco Tahiraj (Aluminij),

8 - Dino Hotić (Maribor), Luka Majcen (Triglav), Shamar Nicholson (Domžale), Marcos Tavares (Maribor)

