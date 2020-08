Neverjetno, kaj je zapravil Aluminij, prva točka prvakov #video

Na drugi tekmi drugega kroga Prve lige Telekom Slovenije sta se Aluminij in Celje razšla brez zmagovalca (0:0). Na uvodnem obračunu kroga je Bravo s kar 4:1 odpravil povratnika v elito Gorico. Nedeljski spored se bo začel v Prekmurju, kjer bo Mura gostila Tabor, Olimpija bo za uvod gostovala pri Kopru, krog pa se bo sklenil z derbijem med Domžalami in Mariborom, ki so ostali brez trenerja.

Tekma zapravljenih priložnosti v Kidričevem

Druga sobotna tekma se je odvila v Kidričevem, kjer sta se domači Aluminij in prvak Celje na srečanju številnih priložnosti razšla brez zadetkov in delitvijo točk. V celjskem taboru so si zagotovo predstavljali boljši vstop v novo sezono, v kateri so na dveh tekmah vknjižili le točko. Na drugi strani so prvo točko vknjižili tudi Kidričani, ki pretekli konec tedna niso prišli v Ljudski vrt, tekma z Mariborčani, ki bi bila sicer na sporedu v nedeljskih popoldanskih urah, pa je bila registrirana z rezultatom 3:0 za domačine. Nezavidljiv začetek sezone za obe ekipi.

Bravo do druge zmage

Gorica in Bravo sta se srečala na prvi uradni tekmi sploh prvič v zgodovini, bolj nasmejani pa so prvi obračun sklenili nogometaši Brava, ki so slavili s 4:1. Mrežo Gorice je v 33. minuti načel Sandi Ogrinec, v drugem polčasu pa smo v razmaku sedmih minut videli kar tri zadetke. Najprej je v 57. vodstvo Brava podvojil David Brekalo, v 61. minuti je gol upanja za Gorico dosegel Adis Hodžić, a je le dve minuti po zadetku postal tragični junak, saj je nesrečno zadel lastno mrežo. Zmago Brava je v 81. minuti z novim zadetkom le še potrdil Miha Kancilija.

Šiškarji so tako v novo sezono krenili odlično z dvema zmagama. Na drugi strani je Gorica prvo tekmo ob povratku med elito zaključila z ničlo. Četa Borivoja Lučića je namreč zaradi okužb v vrstah Olimpije v prvem krogu ostala brez tekme, tako da je proti Bravu odigrala prvo srečanje po selitvi iz druge lige.

Začetek nedeljskega sporeda v Murski Soboti

Nogometaši Mure so v četrtek ostali brez prvega evropskega obračuna. Estonske oblasti domačemu klubu niso izdale dovoljenja za izvedbo srečanja, Prekmurci pa so se domov vrnili brez odigrane tekme. Sobočani so zdaj misli že preusmerili proti naslednji ligaški preizkušnji, po zmagi v knežjem mestu pa bodo pričakali Sežance. Črno-beli se v nedeljsko tekmo podajajo z dobro popotnico, saj so v prvem krogu z dobro igro premagali državnega prvaka. Sežanci so za razliko od Prekmurcev sezono odprli že prejšnji konec tedna. Tabor je na domači zelenici dobil primorski dvoboj s Koprom, ki se je med prvoligaše vrnil s porazom. Mura je v pretekli sezoni dobila tri od štirih obračunov, Tabor pa je edino točko iztržil po dolgem potovanju v Prekmurje.

Olimpija prvič v Kopru

Koper se je po treh letih vrnil med prvoligaše, a povratka med najmočnejše klube v državi ni kronal s pozitivnim rezultatom. Kanarčki so pred praznimi tribunami Stadiona Rajko Štolfa izgubili primorski obračun s Taborom. Koper bo na prvi domači preizkušnji gostil prenovljeno Olimpijo. Tudi zaradi zgodovine med kluboma vlada precejšnje rivalstvo, za nameček pa dres Kopra nosi nekaj nekdanjih članov Maribora.

Olimpija je v sezono 2020/21 vstopila z močno prevetreno podobo. Med novinci slovenska javnost pozna zgolj Uroša Koruna in Matica Finka. Prenovljeni zmaji so prvo uradno preizkušnjo odigrali v četrtek, ko so se v Stožicah pošteno namučili z islandskim Vikingurjem. Kako bo v Kopru?

Derbi v Domžalah, na katerem bo vijolicam poveljeval Saša Gajser Domžale čaka obračun z Mariborom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Drugi krog se bo sklenil z derbijem med Domžalami in Mariborom. V domžalskem taboru so si po pretekli sezoni, ki je bila polna razočaranj, želeli boljšega odprtja novega prvenstva. A to je bil račun brez krčmarja, v prvem krogu so se ob Kamniški Bistrici veselili v ekipi Brava.

Mariborčani, ki bodo po hitrem evropskem izpadu zamenjali trenerja - s Sergejem Jakirovićem so se v soboto razšli -, so v prvem krogu prvenstva ostali brez načrtovanega obračuna z Aluminijem. Kidričanov ni bilo v Ljudski vrt, srečanje pa je bilo registrirano v korist vijolic. Štajerce bo v Domžalah vodil Saša Gajser.

Prva liga Telekom Slovenije, 2. krog:

Sobota, 29. avgust:

Bravo : Gorica 4:1 (1:0)

Ogrinec 33., Brekalo 57., Hodžić 63./a.g., Kancilija 81.; Hodžić 61.



Aluminij : Celje 0:0



Nedelja, 30. avgust:

16.00 Mura – Tabor Sežana (Planet 2)

18.00 Koper – Olimpija (Planet 2)

20.15 Domžale – Maribor (Planet)

Lestvica:

