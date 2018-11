Nogometni praznik upravičil pričakovanja: Mura v zadnjih minutah šokirala Olimpijo #video

Po dveh tednih reprezentančnega premora se je s spektakularno tekmo v Ljubljani nadaljevala Prve Lige Telekom Slovenije. V Stožicah se je zbralo kar 8800 navijačev in videli štiri zadetke. Olimpija je sicer vodila že z 2:0, a se je nepopustljiva Mura vrnila in se na koncu veselila velike točke (2:2). Junak srečanja je bil 19-letni Tomi Horvat.

Olimpija je v tekmo začela še posebej motivirano, saj so skušali z novimi tremi točkami svojim najzvestejšim navijačem, slavljencem Green Dragons, čestitati za 30. rojstni dan. Kazalo je odlično, saj je še nekaj minut pred koncem vodila z 2:0, nato pa je Muro iz brezna dvignil mladi, komaj 19-letni Tomi Horvat, ki je v igro vstopil v 79. minuti.

Najprej je zadel v 89. minuti, za izenačenje na 2:2 pa poskrbel globoko v sodnikovem dodatku in Prekmurcem, ki jih je v Stožicah spodbujalo okoli dva tisoč njihovih privržencev, priboril veliko točko.

Zadetek, ki je Stožice zavil v črno:

Mura je z odličnim zaključkom tekme poskrbela, da lahko vodilni Maribor v soboto Olimpiji še dodatno pobegne. Ob zmagi nad Krškim bi ta znašala šest točk.

Bo Mariboru prvič uspelo zmagati tretjič v nizu?

V soboto bosta na sporedu dve tekmi. Najprej bodo Celjani, ki so trenutno šele na sedmem mestu, a imajo le dve točki manj kot Mura na tretjem mestu, gostili Rudar. To je obračun ekip, ki v zadnjih dveh krogih nista zmagali, in obračun znanih nogometnih imen v trenerskih vlogah, Dušana Kosića in Marijana Pušnika.

Darko Milanič z Mariborom, ki je na prvem mestu, cilja na tretjo zmago v nizu, kar mu v tej sezoni še ni uspelo. Foto: Sportida

Potem se bo dogajanje preselilo v Ljudski vrt, ki bo zadnjič letos gostil tekmo Maribora. Igral bo proti Krškemu, ki je na zadnjem mestu in je medtem zamenjal trenerja, in upal, da prvič v tej sezoni zmaga tretjič v nizu.

V nedeljo se bo začelo v Kranju, kjer bo pri Triglavu, ki je na osmem mestu, z Domžalami gostoval Simon Rožman. Domžalčani sicer v zadnjem času težko izgubljajo, a tudi težko zmagujejo. Na zadnjih petih tekmah jim je to uspelo le enkrat, štirikrat pa so remizirali. Zdaj seveda ciljajo na tri točke in uspešen zaključek prvega dela sezone, v katerem so močno zaostali za pričakovanji.

Krog bosta sklenila Gorica in Aluminij. Novogoričani so po sijajnem začetku sezone v zadnjem času nekoliko popustili in bodo tokrat naredili vse, da zmagajo.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura),

8 - Dino Hotić (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Celje), Andres Vombergar (Olimpija),

7 - Jan Mlakar (Maribor), Luka Zahović (Maribor),

5 - Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor), Milan Tučić (Rudar)

