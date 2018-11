Maribor na suveren način izkoristil spodrsljaj Olimpije #video

Maribor : Krško 3:0 (0:0) Konec tekme! 77. minuta: GOOOL! 3:0! Maribor se ne ustavlja. Tudi pri tretjem zadetku vijoličnih je imel prste vmes kapetan Tavares. Ta je iskal Zahovića, a pri tem zadel vratnico, od tam pa se je žoga odbila do Aleksa Pihlerja, ki brez težav povišal na 3:0. Med strelci tudi Pihler: 65. minuta: GOOOL! 2:0! Mariboru se je odprlo. Tokrat je lepo prodrl Santos in nato lepo našel povsem samega Marcosa Tavaresa, ki mu ni bilo težko žoge potisniti v prazno mrežo. Brazilska akcija in zadetek kapetana: 63. minuta: GOOOL! 1:0! V polno je zadel Luka Zahović! Po lepi podaji Mešanovića je povsem sam natančno meril in povedel Maribor v vodstvo. Zahović načel mrežo Krškega: 62. minuta: Blizu! Po udarcu s kota je z glavo lepo streljal Marko Šuler, a je žogo ob vratnici izbil Luka Volarič. Ostalo je pri 0:0. Če ne bi bilo Volariča ...: 46. minuta: Takoj priložnost za domače! Po lepo podaji Alexandruja Cretuja je z nogo streljal Saša Ivković in spet le za las zgrešil okvir gola. Vratar Krškega bi bil povsem brez moči, če bi bil Srb malce bolj natančen. Srbski branilec le za malo mimo vrat: Začetek drugega polčasa! Konec prvega polčasa! 33. minuta: Kakšna priložnost za Krško! Ante Kordić je s fantastično podajo zaposlil Anteja Vukušića, ki je sam stekel proti vratom Kenana Pirića, a predolgo čakal s strelom in zapravil veliko priložnost. Pravočasno se je v obrambo vrnil Marko Šuler in preprečil šok v Ljudskem vrtu. Hrvat predolgo čakal in se opekel: 27. minuta: Do ugodnega položaja za strel je prišel tudi Luka Zahović, a je njegov strel le za las švignil mimo desne vratnice Zalokarja. Zahović za las mimo vrat Krškega: 25. minuta: Veliko akcije ni bilo. Žogo imajo v posesti domači in si prek Felipeja Santosa in Jasmina Mešanovića priigrali tudi dve priložnosti. Obakrat je dobro posredoval vratar Krškega Marko Zalokar. Dvoboj sodi Nejc Kajtazović, ki bo zagotovo pod velikim pritiskom. ''Spoštovani g. Šajn, predsednik ZNSS, v klubu NK Maribor smatramo, da je zelo neprimeren čas za tak intervju, saj je danes tekma prve slovenske lige med Mariborom in Krškim. Smatramo, da je to direkten pritisk z vaše strani na sodnika tekme Maribor - Krško,'' nam je danes v imenu kluba sporočil športni direktor NK Maribor. Sporočilo je naslovil na prvega moža slovenske sodniške organizacije. Direktor so je odzval, ko je prebral intervju z Vladom Šajnom. Začetek tekme! Začetna postava Maribora: Vijol’čnih 11:@nkmaribor – @nkkrsko



Ljudski vrt, 17:00#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #plts #MBKRŠ pic.twitter.com/ytLdL744hn — NK Maribor (@nkmaribor) November 24, 2018

Celjani so se z zmago na Rudarjem (2:0) vsaj začasno povzpeli na četrto mesto na lestvici, potem ko so v drugem polčasu dvakrat našli pot do mreže Velenjskega Rudarja, ki mu ob 70-letnici kluba ne gre po načrtih, saj je doživel že deseti poraz v sezoni in ostaja predzadnji.

Mrežo knapov je načel Rudi Požeg Vancaš, končni rezultat pa je šest minut kasneje postavil Nino Pungaršek.

Najstnik pokvaril rojstnodnevno zabavo navijačem Olimpije

Nogometaši Olimpije so tekmo začeli še posebej motivirani, saj so skušali z novimi tremi točkami svojim najzvestejšim navijačem, slavljencem Green Dragons, čestitati za 30. rojstni dan.

Kazalo je odlično, saj so še nekaj minut pred koncem vodili z 2:0, nato pa je Muro iz brezna dvignil mladi, komaj 19-letni Tomi Horvat, ki je v igro vstopil v 79. minuti.

Zadetek, ki je Stožice zavil v črno:

Mura je z odličnim zadnjim delom tekme poskrbela, da lahko vodilni Maribor v soboto Olimpiji še bolj pobegne. Ob zmagi nad Krškim bi prednost znašala šest točk.

V nedeljo še dve tekmi

V nedeljo se bo začelo v Kranju, kjer bo pri Triglavu, ki je na osmem mestu, z Domžalami gostoval Simon Rožman. Domžalčani v zadnjem času težko izgubljajo, a tudi težko zmagujejo. Na zadnjih petih tekmah jim je to uspelo le enkrat, štirikrat pa so remizirali. Zdaj seveda merijo na tri točke in uspešen konec prvega dela sezone, v katerem so močno zaostali za pričakovanji.

Krog bosta sklenila Gorica in Aluminij. Novogoričani so po sijajnem začetku sezone v zadnjem času nekoliko popustili in bodo tokrat naredili vse, da zmagajo.

Najboljši strelci: 10 - Rok Kronaveter (Olimpija), Rok Sirk (Mura)

9 - Rudi Požeg Vancaš (Celje)

8 - Dino Hotić (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

7 - Jan Mlakar (Maribor)

5 - Andrija Filipović (Gorica), Senijad Ibričić (Domžale), Rok Kidrič (Aluminij), Jucie Lupeta (Olimpija/Celje), Luka Majcen (Triglav Kranj), Jasmin Mešanović (Maribor), Shamar Nicholson (Domžale), Bede Amarachi Osuji (Gorica), Francesco Tahiraj (Aluminij), Marcos Tavares (Maribor), Milan Tučić (Rudar)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerija s tekme:

Olimpija : Mura 2:2, fotograf Žiga Zupan/Sportida:

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Videovrhunci s tekme:

Celje : Rudar 2:0

Olimpija : Mura 2:2