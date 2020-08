V živo: mojstrovina v Domžalah, oglejte si jo #video

Nova sezona slovenske nogometne Prve lige Telekom Slovenije se je naposled le začela, in sicer z zmago Tabora nad novincem Koprom z 1:0. Tekmo v Sežani je odločil avtogol. Danes bomo videli še dve. Pravkar se merijo nogometaši Domžal in Brava, sobotni spored pa se bo končal s poslastico v Celju, kjer se bosta pomerila državni in pokalni prvak, Celje in Mura (20.45). Pod vprašajem zaradi koronavirusa je še vedno nedeljski obračun Maribora in Aluminija, prestavljeno je tudi srečanje med Olimpijo in Gorico.

Domžale : Bravo 1:1* (1:1)

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas v Domžalah čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Po tem, ko je bilo v Domžalah precej nezanimivo, smo v zaključku prvega dela igre videli precej razburljivo dogajanje in tudi dva gola. Upajmo, da bo v drugem polčasu podobno, kot je bilo ob koncu prvega.



VIDEO: mojstrski zadetek Luke Žinka:





GOOOOL! Bravo je hitro izenačil. Že v 42. minuti je izkušeni Luka Žinko ušel ofsajd zanki domžalske obrambe, prišel sam pred vratarja in ga mojstrsko premagal v slogu najboljših nogometašev na svetu. Ni bil zaman nekoč slovenski reprezentant.



VIDEO: gol Daria Kolobariča:



GOOOL! V 37. minuti se je le nekaj zgodilo in to, kar največ, kar se v nogometu lahko. Po podaji Predraga Sikimića je natančno zadel Dario Kolobarić in Domžalčane popeljal v vodstvo.



22. minuta: za nami je prvi del prvega polčasa v Domžalah. Kaj se je na igrišču dogajalo? Ne prav veliko.



ZAČETEK TEKME! Kako se bodo v prvih 90 minutah nove sezone znašli nogometaši Domžal in Brava?

Po zapletih zaradi okužb s koronavirusom je bil začetek nove sezone z 12. prestavljen na današnji dan, ko se je prvenstvo le začelo. Za začetek so se v Sežani pomerili nogometaši Tabora, ki so v prejšnji sezoni kot novinci v ligi prvenstvo končali na šestem mestu, in povratniki med prvoligaše Koprčani, ki so se med prvokategornike vrnili po štirih letih čakanja. Zmagal je Tabor, pa čeprav je gol v prvem polčasu zabil nogometaš Kopra. Žan Žužek je namreč zabil avtogol.

Prvaki prve lige za uvod s pokalnimi zmagovalci

Sobotni spored se bo končal v Celju, kjer se bodo aktualni prvaki za uvod pomerili z Muro. Celjski nogometaši, ki so si v pretekli sezoni v zadnjem krogu zagotovili prvi naslov v zgodovini Slovenije, so medtem že uspešno prestali prvi krog kvalifikacij za ligo prvakov, kjer so s 3:0 premagali irskega prvaka Dundalk. Klub iz knežjega mesta je poleg Jureta Travnerja in Karla Plantaka zapustil še mladi Rus Valentin Zekhov, pripeljali pa so tri igralce – Matica Vrbanca, Mića Kuzmanovića in Filipa Dangubića. Prvi celjski nasprotnik pa bo v novi sezoni branil pokalni naslov. Prekmurski klub se bo v novo sezono podal brez pomoči Jona Šporna in Luke Šušnjare, na igrišče pa se po poškodbi vrača kapetan Alen Kozar.

Kaj bo s tekmo v Ljudskem vrtu?

Pod vprašajem je še vedno nedeljski obračun Aluminija in Maribora. Ker so bili vse do torka zaradi okužb z novim koronavirusom brez treningov, so se pri Aluminiju odločili, da se bodo krovni slovenski nogometni organizaciji postavili po robu in zapisali, da nedeljske tekme ne bodo odigrali zato, ker v klubu menijo, da je po le nekaj treningih tvegano odigrati prvenstveno tekmo. NK Aluminij je prošnjo za prestavitev naslovil tudi na NK Maribor, a si vijoličasti tega ne želijo. Ali se bodo nogometaši Aluminija odločili za odhod v Maribor, bo tako znano šele v nedeljo. Če bi se šumarji odločili, da ne bodo nastopili na tekmi, je NZS sporočil, da bo zmaga romala v roke Maribora, Kidričani pa bodo prejeli še dodatno kazen.

V Maribor se je vrnil Jan Mlakar. Foto: Vid Ponikvar

Aluminij se je pred novo sezono sicer okrepil ravno z dvema nogometašema Maribora – Aljažem Cotmanom in Lovrom Grajfonerjem. V Kidričevo pa sta se preselila še Juš Štusej, Emir Azemović, ekipo pa je zapustil najboljši strelec ekipe v lanski sezoni Ante Živković. Trgovsko so bili naravnani tudi pri slovenskih podprvakih, saj so na Štajersko prišli Jan Repas, Ilija Martinović, Ažbe Jug, Jan Mlakar, v klub pa sta se iz Brava vrnila tudi Aljoša Matko in Martin Kramarič. Iz štajerske prestolnice pa sta odšla Nino Žugelj in Aleksander Rajčević.

Obračun med Olimpijo in Gorico preprečil novi koronavirus

Zaradi okužbe z novim koronavirusom pa je za nedoločen čas prestavljena tekma med Olimpijo in povratnikom v prvoligaško druščino Gorico. Olimpija je od prejšnjega ponedeljka zaradi treh okužb v karanteni, ki bo trajala vsaj do 22. avgusta. Nov datum prestavljenega srečanja še ni znan.

Prva liga Telekom Slovenije, 1. krog:

Sobota, 22. avgust:

Tabor : Koper 1:0 (1:0)

Žužek 32./a.g.



19.00 Domžale – Bravo (Planet 2)

20.45 Celje – Mura



Nedelja, 23. avgust:

18.00 Maribor – Aluminij (Planet)

Preloženo:

Olimpija – Gorica

