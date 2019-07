Olimpija ima novega Roka Kronavetra, bo kmalu dobila še dva?

Danes se je zgodilo, kar smo pričakovali. Pri NK Olimpija so sporočili, da so se okrepili z novim nogometašem. To je mladi Luka Menalo s hrvaškim in bosanskim državljanstvom, ki je z Ljubljančani treniral že nekaj časa in na pripravljalnih tekmah navdušil. Dobil je dres s številko 7, ki jo je pred tem nosil Rok Kronaveter. Članu zagrebškega Dinama, ki bo v Stožice posojen, se utegneta kmalu pridružiti še dva novinca. Do zdaj so se pokalni zmagovalci okrepili z dvema nogometašema.

Luka Menalo, ki bo ostal nogometaš Dinama, je v Olimpijo posojen do konca sezone, so potrdili na današnji novinarski konferenci v taboru slovenskih pokalnih prvakov. O tem, kakšne so podrobnosti posla, niso govorili, a po nekaterih informacijah naj bi se z Zagrebčani dogovorili tudi tako, da si bodo v primeru njegovega prestopa kam drugam delili odškodnino.

Ta 22-letni levi krilni napadalec je za Dinamo, katerega član je komaj eno leto, odigral zgolj 12 tekem, v katerih ni zapolnil svoje statistike, potem pa so ga hrvaški prvaki posodili v Slaven Belupo. V Koprivnici je odigral 12 tekem in se izkazal z dvema asistencama.

Zdaj bo priložnost za dokazovanje iskal pri Olimpiji, ki se ji je pridružil že na pripravah v Kranjski Gori in hitro zadovoljil. Na zadnji prijateljski tekmi je pri zmagi nad novopečenim ruskim prvoligašem Sočijem zabil tudi dva gola, tako da njegov podpis ni presenečenje.

Luka Menalo: Prišel sem v največji slovenski klub, gremo po dvojno krono

"Upam, da bom obogatil igro Olimpije in prinesel gole, asistence. Zelo sem zadovoljen, da sem prišel sem. Olimpija je največji slovenski nogometni klub, zato bomo tudi v novi sezoni krenili po dvojno lovoriko. Fantje so me navdušili, tako igralsko kot tudi po značaju, tako da komaj čakam, da se vse skupaj začne," je ob podpisu pogodbe povedal na Hrvaškem rojeni nogometaš, ki pa se lahko pohvali z dvema nastopoma v majici reprezentance Bosne in Hercegovine.

Zanimivo, pri izbiri številke, ki jo bo nosil na dresu, je s prstom pokazal na sedmico. Nosil bo torej dres, ki ga je v garderobi v Stožicah pustil Rok Kronaveter. Najboljši nogometaš Olimpije zadnjih štirih let, ki ji je z goloma neposredno prinesel naslova prvaka iz let 2016 in 2018, za njo zabil 50 golov, potem pa letos poleti razburil s prestopom v Maribor.

Mirala Samardžića naj bi od podpisa pogodbe z Olimpijo ločile le še malenkosti. Foto: Vid Ponikvar

Pred vrati je Miral Samardžić, blizu tudi Ante Vukušić

Menalo skorajda zagotovo ne bo zadnja okrepitev Olimpije v teh dneh. Zelo blizu podpisa pogodbe naj bi bil občasni slovenski reprezentant Miral Samardžić. Branilec, ki je za Slovenijo zbral 14 nastopov in pred leti uspešno igral za Maribor, je praktično že nogometaš Olimpije. Manjkale naj bi samo še podrobnosti in 32-letni Jeseničan se bo po skorajda desetletju popotovanja po tujini vrnil domov.

Tudi Ante Vukušić kmalu v dresu Olimpije? Foto: Vid Ponikvar Prav tako ni skrivnost, da se z Olimpijo spogleduje še en tuji nogometaš, ki smo ga na slovenskih zelenicah spremljali v prejšnji sezoni. Z Ljubljančani trenira izkušeni hrvaški napadalec Ante Vukušić. Ali bo podpisal in ali bo on tista okrepitev v napadu, po kateri hrepeni trener Safet Hadžić, bomo še videli, a dejstvo je, da njegova strelska popotnica ni najboljša.

V majici Krškega, ki jo je nosil v prejšnji sezoni, je v slovenskem prvenstvu ta 28-letnik, ki je enkrat nastopil tudi za člansko reprezentanco svetovnih podprvakov, v 27 nastopih zmogel le štiri gole. Nič kaj boljša ni niti statistika, ki je Vukušića spremljala ob popotovanju po nogometni Evropi (Italija, Švica, Belgija, Nemčija, Rusija, Poljska), ki zdaj traja že sedem let, odkar je leta 2012 za skoraj štiri milijone evrov kot velik up hrvaškega nogometa iz splitskega Hajduka odšel v italijansko prvo ligo k Pescari.

Začetek sezone je pred vrati

Kakorkoli že, trener Hadžić bi bil verjetno vesel, če bi čim več kadrovskih ugank rešil čim prej. Nova sezona je namreč pred vrati. Že prihodnji četrtek Olimpijo, ki se je do zdaj uradno okrepila le še z nekdanjim branilcem Maribora Denisom Šmejem, čaka prva tekma kvalifikacij za ligo Europa proti latvijskemu Rigasu.

Še pred tem bodo jutri odigrali prijateljsko tekmo za zaprtimi vrati proti bosanski Tuzli City in potem v generalki pred novo sezono v Stožicah, kjer bo tudi precej obrobnega dogajanja, gostili beograjski Partizan.