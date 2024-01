Koprčani z novo hrvaško močjo, Albanec se je poslovil od Maribora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je slovenskemu nogometnemu prvoligašu Kopru, tretjemu klubu državnega prvenstva, pridružil Hrvat Fran Tomek, so kanarčki danes objavili, da so sklenili sodelovanje še z njegovim rojakom Petrom Petriškom. Enaindvajsetletni krilni napadalec je podpisal dveletno pogodbo. Mariborčani so sporočili, da Xhuliano Skuka zapušča klub.