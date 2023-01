Nova prestopna bomba v Celju, udarec za Muro, nove moči tudi za Koper

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je po Matku Obradoviću, Klemnu Nemaniču in Žanu Karničniku pripeljal še eno odmevno okrepitev v zimskem prestopnem roku. Po novem bo celjski dres nosil Luka Bobičanec. Nekdanji član Mure je s Celjani podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto, so sporočili iz kluba. Slovenski nogometni prvoligaš Koper pa je tudi uradno potrdil prihod mladega kenijskega reprezentanta z belgijskim potnim listom Wilkimsa Ochienga. Kot so zapisali na koprski spletni strani, je 19-letni krilni nogometaš podpisal pogodbo do konca sezone 2024/25.