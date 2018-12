Neuradno: Miran Srebrnič ni več trener Gorice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zelo dobrem začetku sezone so štirikratni prvaki, nogometaši Gorice, padli v hudo krizo in ob koncu jesenskega dela sezone pristali na sedmem mestu Prve lige Telekom Slovenije. Niz devetih tekem brez zmage in pet porazov na zadnjih petih tekmah je kot kaže odnesel trenerja Mirana Srebrniča.