Celjani v Evropo z izkušenim vratarjem

Slovenski nogometni prvoligaš iz Celja je podaljšal sodelovanje z vratarjem Matjažem Rozmanom. Šestintridesetletni čuvaj mreže je podpisal novo pogodbo do 30. junija 2024 z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Celjani so v nedavno končani sezoni osvojili drugo mesto, tako da jih poleti čakajo tudi nastopi v Evropi. Rozman se bo za vlogo prvega vratarja Celja potegoval s Hrvatom Matkom Obradovićem.

Izkušeni čuvaj mreže bo tako v začetku junija pričel svojo osmo sezono v dresu Celja. "Odločitev o nadaljevanju skupne zgodbe ni bila težka. Še vedno uživam v nogometu in čutim, da lahko pomagam ekipi, zato smo z vodstvom kluba, ki se mu zahvaljujem za izkazano zaupanje, hitro našli skupen jezik pri novi pogodbi," je dejal Matjaž Rozman, ki je v tekmovalni sezoni 2022/23 zaigral na 21 obračunih v vseh tekmovanjih in svojo mrežo ohranil nedotaknjeno na devetih.

Rozman je v Sloveniji v preteklosti nastopal za Aluminij, Interblock in Rudar Velenje, v tujini pa za Greuther Fürth (Nemčija) in Slaven Belupo (Hrvaška). V sezoni 2022/23 je presegel mejo 300. nastopov v 1. SNL, dres Celja je do tega trenutka oblekel na 161 tekmah. Leta 2020 mu je pomagal do zgodovinskega uspeha, državnega naslova.

Na zadnji tekmi, gostovanju pri prvaku Olimpiji, je Rozman ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Veliko nogometa je že za menoj, verjamem pa tudi, da ga je še kar nekaj pred mano. Zdravje mi služi, vnema za vsakdanji trening je še vedno prisotna, prav tako tista iskrica tekmovalnosti in želja po igranju. Dokler bo tako in dokler bo vodstvo kluba v meni prepoznalo kvaliteto, bom želel svojo pot nadaljevati. V Celju se odlično počutim. Zadnje leto je bilo resnično uspešno, saj je klub naredil korak v pravo smer. Ekipa je izjemno kakovostna in verjamem, da smo v prihodnji sezoni sposobni narediti še več," je še dodal Rozman, ki se bo za mesto med vratnicama potegoval s hrvaškim stanovskim kolegom Matkom Obradovićem.